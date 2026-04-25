لاہور: ماں نے اپنے تین بچوں کو قتل کردیا، جرم کی ذمہ داری سسرال والوں پر ڈالنے کی کوشش

لاہور میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک ماں نے اپنے تین معصوم بچوں کو قتل کردیا اور اس جرم کی ذمہ داری اپنے سسرال والوں پر ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ لاہور کے علاقے اچھرہ میں پیش آیا، جہاں ردا نامی ملزمہ نے اپنے بچوں کو قتل کرنے کے بعد پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ ابتدائی تفتیش میں ملزمہ نے کئی گھمبیر بیانات دیے، جس میں اس نے بلڈ پریشر کم ہونے اور رات کو نیند نہ آنے کا ذکر کیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ بچوں کو قتل کرنے سے پہلے گھر کو تالہ لگا کر باہر گئی تھی اور کسی نے اندر نہیں آیا تھا۔ تاہم، پولیس کی جانب سے کی جانے والی تفتیش کے دوران ملزمہ کا یہ جھوٹا بیان بے نقاب ہوگیا اور اس نے جرم کا اعتراف کرلیا۔ پولیس کے مطابق، ملزمہ ردا اپنے شوہر رمضان سے طلاق لیکر جھنگ کے شہر یار نامی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ شہر یار کے ساتھ روزانہ فون پر رابط میں رہتی تھی اور موبائل ایپ کے ذریعے اس سے پیسے بھی منگواتی تھی۔ ملزمہ کے مطابق، شادی کی راہ میں بچے سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ پولیس حکام نے سی ڈی آر کی مدد سے ملزمہ کے رابطوں اور مالی لین دین کی تفصیلات حاصل کرلی ہیں، جو اس کے جرم کو ثابت کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ ملزمہ کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا ہے اور تفتیش جاری ہے۔ تفتیش ی ذرائع کے مطابق، ملزمہ ردا نے دوران تفتیش اپنے شوہر پر بھی سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس کا شوہر اسے غیر مردوں سے فون پر بات کرنے اور پیسے مانگنے کے لیے اکساتا تھا۔ ملزمہ نے یہ بھی الزام لگایا کہ اس کے شوہر کو شہر یار کے ساتھ اس کے رابطوں کا علم تھا اور اس نے اس معاملے میں ایک پیر سے بھی رابطہ کیا تھا۔ ردا نے بتایا کہ اس کو اپنے شوہر کا رویہ پسند نہیں تھا اور اسی وجہ سے وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ، بچوں کو اس کے میکے والے بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ملزمہ کا کہنا تھا کہ خاوند سے طلاق لینے کے بعد بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ ملزمہ ردا سے تفتیش کا سلسلہ جاری ہے اور مزید حقائق جلد ہی سامنے آئیں گے۔ عدالت نے تحریری حکم نامے میں ملزمہ کا پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کردیا ہے۔ عدالت نے ہدایت کی ہے کہ تفتیش ی افسر خاتون ملزمہ سے خواتین پولیس اسٹیشن میں خاتون افسر کی موجودگی میں تفتیش کرے اور قانون میں موجود تمام قانونی کارروائیاں مکمل کرے۔ عدالت نے تفتیش ی افسر کو 29 اپریل کو ملزمہ سے ہونے والی تفتیش کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس دلخراش واقعہ نے معاشرے میں گہرے غم و غصے کی لہر پیدا کردی ہے۔ عوام اس جرم کی شدید مذمت کررہے ہیں اور ملزمہ کے لیے سخت سزا کا مطالبہ کررہے ہیں۔
قتل لاہور ردا بچوں کا قتل جرم پولیس تفتیش رمانڈ طلاق شادی