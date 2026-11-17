لاہور میں ویپ اور شیشہ کی خلاف ورزیوں پر بڑی کارروائی، 36 ملزمان گرفتار
لاہور میں ویپ اور غیر قانونی شیشہ فلور فروخت کرنے والے 36 ملزمان گرفتار کیے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نوجوان نسل کو نشہ کی لات سے بچانے کے لیے کارروائی جاری رہے گی۔
لاہور پولیس نے ویپ کے استعمال اور فروخت کے خلاف چلائی گئے سخت ترین کریک ڈاؤن کے تحت کل سوموار کو کل 36 ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ خبر رساں ادارے 24 نیوز ایچ ڈی کی رپورٹ کے مطابق اس کارروائی کا مقصد نوجوانوں کو نشہ آور اشیاء کی لپیٹ سے نکالنا ہے۔ پولیس ٹیمیں شہر کے مختلف پولیس ڈویژنز میں چھاپوں کی ایک سیریز کا اہتمام کر کے ان ملزمان کو گرفتار کیا گیا جن پر غیر قانونی گھونسلے چلانے کے الزامات تھے۔
کارروائی کے تفصیلی اعداد و شمار اور عمل
سیکرٹ انٹیلی جنس رپورٹس کی بنیاد پر پولیس نے شہر کے کئی حساس علاقوں میں خصوصی کارروائی کی۔ انڈی پی جنرل آف پولیس (آپریشنز) فیصل کمران نے تصدیق کی کہ ان تینوں ملزمان کو مختلف پولیس ڈویژنز میں تقسیم کر کے گرفتار کیا گیا۔ ان میں شہر کے سب سے بڑے پولیس ڈویژن سول لائنز میں 13، ماڈل ٹاؤن میں 7، اور اقبال ٹاؤن سمیت صدر ڈویژن 5 میں ایک ایک ملزم شامل تھا۔Also readNvidia Rejects Jensen Huang CEO Reappointment
سیول لائنز پولیس اسٹیشن کی حدود میں ایک علیحدہ اور سنگین واقعے میں 10 اور ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ان ملزمان کے خلاف الزام تھا کہ وہ پن شاپس کے نام پر چھپ کر غیر قانونی شیشہ اور ویپ فلور فروخت کر رہے تھے۔ پولیس کو چھاپے کے دوران ان کے قبضے سے شیشہ کے فلور، کوئلہ، جھل اور ویپ ڈیوائسز کی بڑی مقدار برآمد کرنے میں کامیابی ملی۔
ذمہ داروں کا موقف اور تعاون کی اپیل
آپریشنز کے ڈپٹی انڈی پی جنرل فیصل کمران نے اس کامیابی کے بعد میڈیا کو بتایا کہ نوجوان نسل کو نشے کی لپیٹ سے بچانا پولیس کی بنیادی ذمہ داری ہے، خاص طور پر طلباء کو اس خطرناک عادت سے بچانا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی معمولی خلاف ورزی نہیں بلکہ یہ ایک سنگین سماجی بیماری ہے جس کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔
فیصل کمران نے اس کریک ڈاؤن کے حوالے سے والدین اور اسکول ٹیچرز سے بھی براہ راست اپیل کی کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف پولیس کی جانب سے کارروائیاں کافی نہیں ہوں گی بلکہ گھر اور تعلیمی اداروں سے بھی اس فتنے کی روک تھام کے لیے گہری نگرانی کی ضرورت ہے تاکہ بچے غلط راہ سے بچ سکیں۔
مستقبل کی حکمت عملی اور عوامی اثرات
ضلعی پولیس افسر سول لائنز Munazza Karamat نے واضح کیا کہ یہ کارروائی عارضی نہیں ہے اور اسے مسلسل جاری رکھا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نوجوان نسل کو اس بری عادت سے بچانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کریں گے تاکہ شہر کی صحفہ اور تعلیمی ماحول کو محفوظ بنایا جا سکے۔ پولیس کا ماننا ہے کہ غیر قانونی فلورز کی فروخت پر سخت پابندی لگانے سے نوجوانوں میں نشہ کی شرح میں کمی آئے گی۔
اس کریک ڈاؤن کے بعد شہر بھر میں پن شاپس اور چھوٹے کھانے کی دکانوں پر نگرانی میں اضافہ کر دیا گیا ہے تاکہ وہاں سے غیر قانونی اشیا کی منڈی بند کی جا سکے۔ پولیس کے مطابق مستقبل میں انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز کو مزید تیز کیا جائے گا اور ان علاقوں میں چھاپے مارے جائیں گے جہاں سے شکایتیں آتی رہتی ہیں۔ اس عمل سے متاثرہ علاقوں میں نوجوانوں کی صحت کے حوالے سے بے چینی پایا جاتا ہے لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے کا موقف ہے کہ عارضی تکالیف کو برداشت کرنا ہی بہتر ہے۔
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