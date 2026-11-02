لاہور میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی، اے کیو آئی 509
لاہور کی فضائی آلودگی نے دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں سرفہرست مقام حاصل کر لیا ہے جبکہ اے کیو آئی کا ری کارڈ 509 ریکارڈ کیا گیا ہے۔
لاہور میں فضائی آلودگی کی شدت نے انتہائی خطرناک شکل اختیار کر لی ہے جس کے نتیجے میں یہ شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں سرفہرست آ گیا ہے۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس یا اے کیو آئی پچھلی رات کے اعداد و شمار کے مطابق 509 ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ ہوائی معیار کے لیے انتہائی سنگین اور خطرناک نشان ہے۔ اس شدید آلودگی نے نہ صرف مقامی ساکنوں بلکہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر بھی شدید تشویش کا باعث بنایا ہے۔
لاہور میں فضائی آلودگی کا شدید بحران
عالمی ادارے آئی کیو ایئر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق یہ صورتحال حیران کن ہے کیونکہ لاہور نے بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ نئی دہلی 221 اے کیو آئی کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہے جبکہ مصر کا دارالحکومت قاہرہ 210 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے مقام پر کھڑا ہے۔ یہ موازنہ لاہور میں ہوا کے معیار کی خرابی کی سنگینی کو واضح کرتا ہے کیونکہ دیگر بڑے شہروں کی سطح سے کہیں زیادہ ہوئی ہے۔Also readنیوزی لینڈ نے تباہ کن طوفان کے باعث ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی
صوبائی سطح پر بھی صورتحال یکسر مختلف نہیں ہے کیونکہ پنجاب کے متعدد شہروں میں بھی فضائی معیار انتہائی خراب ہو گیا ہے۔ پنجاب ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق گوجرانوالہ 500 اے کیو آئی کے ساتھ صوبے کا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے۔ ننکانہ صاحب بھی 500 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے جبکہ لاہور 449 اے کیو آئی کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔
پنجاب کے دیگر شہروں میں خراب ہوا کا معیار
صوبائی شہروں کے اعداد و شمار کے مطابق حافظ آباد 386 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے اور وزیرآباد 381 پوائنٹس کے ساتھ پانچویں نمبر پر ہے۔ یہ اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آلودگی کا مسئلہ صرف لاہور تک محدود نہیں بلکہ یہ پورے صوبے میں پھیلا ہوا ہے۔ مختلف اضلاع میں ہوا میں موجود نقصان دہ ذرات کی مقدار بہت زیادہ ہے جو صحت کے لیے سنگین خطرہ ہے۔
لاہور کے مختلف علاقوں میں فضائی آلودگی انتہائی خطرناک سطح پر پہنچ گئی ہے۔ برکی روڈ، شاہدرہ، کاہنہ نو، ملتان روڈ، ڈی ایچ اے فیز 6، پنجاب یونیورسٹی، سفاری پارک، جی ٹی روڈ اور گلبرگ تھری میں اے کیو آئی 500 ریکارڈ کیا گیا۔ ان علاقوں میں رہائش پذیر افراد کے لیے باہر نکلنا بالکل موزوں نہیں ہے۔
فضائی آلودگی کی اس بلند سطح نے شہریوں کی صحت کے حوالے سے تشویش بڑھا دی ہے۔ خصوصا بچوں، بزرگوں اور سانس کے امراض میں مبتلا افراد کے لیے صورتحال زیادہ خطرناک ہوسکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس قسم کی آلودگی دل اور سانس کے امراض کے خطرات کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے۔
صحت پر اثرات اور احتیاطی تدابیر
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جب ایئر کوالٹی انڈیکس 500 کے قریب پہنچ جائے تو ہوا میں موجود آلودگی شریروں کے لیے زہر کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایسی صورت میں باہر نکلنا بالکل ٹال دینا چاہیے۔ اگر ضروری ہو تو صرف نیپکن یا ماسک کا استعمال کرنا چاہیے لیکن وہ بھی مؤثر ثابت نہیں ہوتے۔
سیکولر اور سانس کے امراض میں مبتلا افراد کو ڈاکٹرز سے مشورہ کے بغیر باہر نکلنا مطلق منع ہے۔ گھروں میں ہوا صاف کرنے والی مشینوں کا استعمال بہترین حل ہے۔ اس کے علاوہ ہالوں میں دریاؤں کو بند رکھنا چاہیے تاکہ باہر سے آلودہ ہوا اندر نہ آئے۔
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