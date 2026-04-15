لاہور میں سوتیلی ماں کا جنات کے حکم پر بچی کو قتل کرنے کا اعتراف: پولیس نے مقدمہ درج کر لیا

لاہور کے گرین ٹاؤن میں ایک سوتیلی ماں نے مبینہ طور پر جنات کے حکم پر اپنی سوتیلی بیٹی کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزمہ کو گرفتار کر لیا، جبکہ بچیوں کو ایدھی سینٹر منتقل کر دیا گیا۔
لاہور کے گرین ٹاؤن سے ایک ہولناک واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں ایک سوتیلی ماں نے مبینہ طور پر رسومات کی آڑ میں ایک کمسن بچی کو قتل کر دیا۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے بدھ کے روز یہ خبر دی ہے۔
پولیس کے مطابق، ملزمہ نازیہ نے تفتیش کے دوران اپنی سوتیلی بیٹی فاطمہ کے قتل کا اعتراف کر لیا ہے۔ ملزمہ کے بیان کے مطابق، اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے اعمال روحانی رسومات سے منسلک تھے اور 'جنوں' نے بچوں کو نقصان پہنچانے کا حکم دیا تھا۔ اس نے مزید بتایا کہ اسی عرصے کے دوران ایک اور بچی، فاطمہ کی آٹھ سالہ بہن کشف کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔
حکام نے یہ بھی بتایا کہ ملزمہ دو سال قبل اپنے سابقہ شوہر سے علیحدہ ہو گئی تھی اور بعد میں ایک دوسرے شخص سے شادی کر لی، جس میں کئی بچے شامل تھے۔ واقعے کے بعد، گھرانے کے تین بچوں کو ایدھی ویلفیئر سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔
تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ ملزمہ نے مبینہ طور پر چند روز قبل فاطمہ پر ایک دھاتی راڈ سے حملہ کیا، جس سے سر پر شدید زخم آئے اور آخرکار اس کی موت واقع ہو گئی۔ پولیس نے واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد فوری کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا اور ملزمہ نازیہ کو گرفتار کر لیا۔
پولیس کے مطابق، ملزمہ نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے بچیوں پر تشدد کیا اور ان کی دیکھ بھال ٹھیک سے نہیں کی۔ اس نے بتایا کہ وہ جنوں کے حکم پر عمل کر رہی تھی اور ان رسومات کو انجام دے رہی تھی جن میں بچوں کو اذیت دینا شامل تھا۔
پولیس نے واقعے کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور مزید حقائق جاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس معاملے میں بچیوں کی حقیقی ماں کی جانب سے بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس میں ملزمہ کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی اس کیس کو مکمل کرکے عدالت میں پیش کرے گی تاکہ مجرم کو قرار واقعی سزا دی جا سکے۔ اس واقعے نے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے اور لوگ بچوں کی حفاظت کے حوالے سے سخت تشویش میں مبتلا ہیں۔
ایدھی فاؤنڈیشن نے بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سنبھالی ہے اور ان کی بہتر پرورش اور تعلیم کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ بچوں کے تحفظ اور ان کے حقوق کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔
اس طرح کے واقعات معاشرے میں عدم برداشت اور جہالت کی عکاسی کرتے ہیں، جہاں لوگ غیر منطقی عقائد کے زیر اثر ہو کر سنگین جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ حکومت اور متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ وہ بچوں کے تحفظ کے لیے سخت قوانین بنائیں اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔
اس کے علاوہ، معاشرے میں شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ عقائد اور رسومات کے نام پر ہونے والے ظلم و ستم کو سمجھ سکیں اور ان کے خلاف آواز اٹھا سکیں۔ میڈیا کو بھی اس طرح کے واقعات کو اجاگر کرنے اور لوگوں کو آگاہ کرنے میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔
ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات میں بچوں پر گہرے نفسیاتی اثرات مرتب ہوتے ہیں، جن سے نمٹنے کے لیے مناسب علاج اور مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ والدین اور سرپرستوں کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کی ذہنی اور جسمانی صحت کا خیال رکھیں اور ان کی ہر ممکن مدد کریں۔
اس سانحے نے ایک بار پھر اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ ہمیں بچوں کے تحفظ کے لیے اجتماعی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن اور دیگر سماجی تنظیمیں اس سلسلے میں قابل قدر خدمات انجام دے رہی ہیں، لیکن حکومت اور معاشرے کے دیگر طبقات کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے۔
