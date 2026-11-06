لاہور میں انٹر اسکول گیمز میں گرین ٹاؤن اور LCWU کی کامیابی
۱۴ واں انٹر اسکول اور انٹر کولیٹ گیمز ۲۰۲۶ کے اختتام پر گرین ٹاؤن اور LCWU نے وزنت اٹھانے میں ٹائٹل جیتے۔
۱۴ واں انٹر اسکول اور انٹر کولیٹ گیمز ۲۰۲۶ کا اختتام جمعرات کو لاہور میں ہوا، جہاں گرین ٹاؤن اسکول اور لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی ( LCWU) نے اپنی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اپنے زمرے میں چیمپئن بن کر فاتحانہ انداز میں کامیابی حاصل کی۔
گرین ٹاؤن اسکول کی شاندار کارکردگی
اسکول لیول کے مقابلوں میں گرین ٹاؤن ہائی اسکول نے سب سے زیادہ ۶۵ پوائنٹس حاصل کر کے پہلا نمبر حاصل کیا، جس کے لیے انہوں نے تین گولڈ اور دو سلور میڈل جیتے۔ اس ٹیم نے پانچ گولڈ، تین سلور اور ایک برانز میڈل حاصل کر کے اپنی دھاڑ دکھائی۔Also readLHC summons IG Punjab, LCWU Registrar in harassment case
اسکول لیول میں سب سے نمایاں کامیابی حاصل کرنے والی کھلاڑیوں میں سنیدہ تیمور، مریم نواز، عائشہ گلزار، امانہ طاہرہ، مہمن امجد، سمیرہ نیاز، آیات مبارک اور زویما طاہرہ شامل تھیں۔ ان کی شاندار کارکردگی نے اس پورے ٹورنامنٹ کو ایک خاص مقام دیا۔
کولیٹ لیول میں LCWU کی قیادت
کولیٹ لیول کے مقابلوں میں لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی (LCWU) نے ٹائٹل جیت کر اپنی برتری ثابت کی۔ اس لیول کے گولڈ میڈلسٹ کھلاڑیوں میں مریم زبیر، کشف الطاف، عافہ ایون، امانہ شریف، مہرخ، دیرہ شہوار اور علیشا رشید شامل تھیں۔
کلیونٹ ٹیموں میں مینٹ انسٹیٹیوٹ نے ۱۵ پوائنٹس اور ایک گولڈ میڈل کے ساتھ دوسرا نمبر حاصل کیا۔ جبکہ کانسیپٹ کالج نے بھی اسی تعداد میں پوائنٹس اور ایک گولڈ میڈل کے ساتھ تیسرا نمبر حاصل کیا، جس نے مقابلوں میں دلچسپی کو برقرار رکھا۔
فورسز اسکول سسٹم کی تیسری پوزیشن
فورسز اسکول سسٹم نے ۴۱ پوائنٹس کے ساتھ اسکول لیول میں تیسرا نمبر حاصل کیا، جس کے لیے انہوں نے ایک گولڈ، دو سلور اور ایک برانز میڈل جیتے۔ ان کے کارکردگی نے پورے ایونٹ میں مقابلے کو مزید دلچسپ بنایا۔
پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن کا کردار
اس ایونٹ کا اہتمام پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن کی نگرانی میں کیا گیا، جس کے تحت مختلف تعلیمی اداروں سے نوجوان کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ ایونٹ کے آرگنائزنگ سیکرٹری اور بین الاقوامی وزن اٹھانے والے کھلاڑی عقیل جاوید بٹ نے فاتح ٹیموں کو مبارکباد دی۔
عقیل جاوید بٹ نے نوجوان کھلاڑیوں کی قابلیت اور ہمت کو سراہا، جہاں انہوں نے اپنی طاقت اور مہارت کا مظاہرہ کر کے ناظرین کو حیران کر دیا۔ انہوں نے تمام کھلاڑیوں کی کارکردگی کو تعریف کے لائق قرار دیا۔
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