لاہور قلندرز نے پشاور زلمی کو شکست دے کر پلے آف کی امیدیں قائم رکھیں

لاہور قلندرز نے لاہور کے قذافی سٹیڈیم میں کھیلے گئے سنسنی خیز مقابلے میں پشاور زلمی کو 200 رنز کے تعاقب میں شکست دے دی۔ فخر زمان اور ڈینیئل سیمز کی عمدہ بیٹنگ نے لاہور کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔
لاہور قلندرز نے لاہور کے قذافی سٹیڈیم میں پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 کے 38ویں میچ میں پشاور زلمی کو ایک سنسنی خیز مقابلے میں شکست دے دی۔ لاہور قلندرز نے 200 رنز کا تعاقب کرتے ہوئے 19.3 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 200 رنز بنا کر اہم فتح حاصل کی۔ اس جیت کے ساتھ ہی لاہور قلندرز کی پلے آف میں رسائی کی امیدیں قائم رہیں جبکہ پشاور زلمی کی مسلسل جیت کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ لاہور کی جانب سے تعاقب کا آغاز محمد نعیم نے کیا جنہوں نے 8 گیندوں پر 10 رنز بنائے لیکن جلد ہی پویلین لوٹ گئے۔ عبداللہ شفیق نے 11 گیندوں پر 25 رنز بنا کر اننگز کو تیز رفتار فراہم کیا لیکن ان کی وکٹ گرنے کے بعد میزبان ٹیم کو استحکام کی ضرورت تھی۔ فخر زمان نے پرسکون لیکن جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے اننگز کو سنبھالا اور یہ یقینی بنایا کہ مطلوبہ رنز ریٹ قابو میں رہے۔ انہوں نے 47 گیندوں پر 58 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی اور تعاقب کی قیادت کی۔ چریتھ اسالنکا نے 28 گیندوں پر 33 رنز کی شراکت کی، فخر زمان کے ساتھ مل کر ابتدائی وکٹیں گرنے کے بعد اننگز کو دوبارہ تعمیر کیا۔ دونوں کھلاڑیوں نے گیند کو موثر طریقے سے گھمایا اور ڈھیلی گیندوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسکور بورڈ کو حرکت میں رکھا۔ سکندر رضا نے لاہور کے حق میں عروج کو فیصلہ کن طور پر تبدیل کر دیا، صرف 11 گیندوں پر 29 رنز بنائے۔ ان کی جارحانہ بیٹنگ، جس میں دو چوکے اور تین چھکے شامل تھے، نے اہم وسطی اوورز کے دوران اسکورنگ ریٹ کو بڑھا دیا۔ رضا کی اننگز غیر معمولی انداز میں ختم ہوئی کیونکہ وہ ہٹ وکٹ ہوئے، لیکن اس وقت تک کافی نقصان ہو چکا تھا۔ ہدف کی نظر میں آنے کے ساتھ، فخر زمان 47 گیندوں پر 58 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے، پرسکون انداز میں تعاقب کی رہنمائی کی۔ دوسری جانب، ڈینیئل سیمز نے 15 گیندوں پر 35 رنز ناٹ آؤٹ بنا کر لاہور کو فتح کے قریب پہنچایا۔ سیمز کی ڈیٿ اوورز میں تیز رفتار بیٹنگ نے یہ یقینی بنایا کہ آخری لمحات میں کوئی غلطی نہ ہو۔ لاہور نے آخری تین گیندوں سے پہلے ہی ہدف حاصل کر لیا۔ اس سے قبل، پشاور زلمی نے مائیکل بریسویل کے دھماکہ خیز 83 رنز اور بابر اعظم کے مستحکم 59 رنز کی بدولت 199 رنز بنائے تھے۔ مضبوط ٹوٹل کے باوجود، زلمی کی بولنگ اٹیک لاہور کی بیٹنگ کی گہرائی کو قابو کرنے میں ناکام رہی، جو کہ اسٹرک پلے کے لیے سازگار تھی۔ میچ کے نتیجے سے ٹورنامنٹ کی درجہ بندی پر نمایاں اثر پڑا ہے۔ پشاور زلمی، جو اپنے پچھلے پانچ میچوں میں ناقابل شکست رہے تھے، کی رفتار رک گئی، جبکہ لاہور قلندرز نے پلے آف میں آگے بڑھنے کے اپنے امکانات کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اہم فتح حاصل کی۔ لاہور قلندرز کی جانب سے یہ تعاقب اس سیزن کے سب سے منظم تعاقبوں میں سے ایک تھا، لاہور نے زیادہ تر اننگز میں کنٹرول برقرار رکھا اور دباؤ میں بھی کام مکمل کیا۔ یہ میچ نہ صرف لاہور قلندرز کے لیے اہم تھا بلکہ پی ایس ایل کے مداحوں کے لیے بھی ایک یادگار لمحات کا مجموعہ تھا۔ پشاور زلمی کے کھلاڑیوں نے بھی پوری کوشش کی لیکن لاہور قلندرز کے کھلاڑیوں کی عمدہ بیٹنگ کے سامنے ان کی کوششیں ناکام رہیں۔ میچ کے دوران کئی بار ایسا لگا کہ پشاور زلمی میچ جیت سکتے ہیں لیکن لاہور قلندرز کے کھلاڑیوں نے اپنی جرات مندانہ بیٹنگ سے میچ کو اپنے حق میں کر لیا۔ فخر زمان کی اننگز نے لاہور قلندرز کی جیت میں اہم کردار ادا کیا اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کے بہترین بلے بازوں میں سے ایک ہیں۔ ڈینیئل سیمز کی آخری اوورز میں شاندار بیٹنگ نے بھی لاہور قلندرز کی جیت میں اہم کردار ادا کیا.
