لاہور ہائیکورٹ کا صحت کے شعبے میں معذور افراد کے کوٹے پر بھرتیوں کا حکم، آئینی حق قرار

لاہور ہائیکورٹ نے سرکاری بھرتیوں میں معذور افراد کے لیے مقرر تین فیصد کوٹے کو لازمی اور آئینی ضرورت قرار دے دیا ہے اور صحت کے شعبے میں فوری طور پر اس کوٹے کے تحت نئی بھرتیوں کا حکم دیا ہے، عدالت کا کہنا ہے کہ کوٹے پر عملدرآمد نہ کرنا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔
لاہور ہائیکورٹ نے جمعہ کے روز سرکاری بھرتیوں میں معذور افراد کے لیے مقرر تین فیصد کوٹے کو لازمی اور آئینی ضرورت قرار دیتے ہوئے اس کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کا حکم دیا ہے۔
24نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کی ایک رپورٹ کے مطابق، عدالت نے قرار دیا کہ معذور افراد کو نمائندگی دینا ریاست کا آئینی فرض ہے۔
عدالت نے مشاہدہ کیا کہ کوٹہ مختص کرنے میں ناکامی امتیازی سلوک اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے مترادف ہے۔
اپنے فیصلے میں، عدالت نے اس بات پر زور دیا کہ روزگار معذور افراد کی آزادی اور وقار کے لیے ضروری ہے۔
عدالت نے ہدایت کی کہ تین فیصد کوٹہ تمام آئندہ سرکاری بھرتیوں میں بغیر کسی استثناء کے یقینی بنایا جائے۔
عدالت نے صحت کے محکمہ کو معذور افراد کے کوٹے کے تحت ایک نیا بھرتی کا عمل شروع کرنے کا بھی حکم دیا اور ہدایت کی کہ نئی اشتہارات میں فوری طور پر شائع کیے جائیں۔
عدالت نے کہا کہ تین فیصد معذوری کوٹے کو بعد میں شامل کرنا ناکافی ہے اور یہ صحت کے محکمہ کے پہلے کے غیر قانونی اقدامات کو درست نہیں کر سکتا۔
فیصلے میں مزید کہا گیا کہ معذور افراد کو روزگار فراہم کرنا خیرات کا کام نہیں بلکہ ایک بنیادی حق ہے۔
لاہور ہائیکورٹ کے فیصلے میں اس بات پر زور دیا گیا کہ کوٹے کی تاخیر سے شمولیت پچھلی بے ضابطگیوں کو قانونی حیثیت نہیں دیتی۔
عدالت نے پنجاب ایمپاورمنٹ آف پرسنز ود ڈس ایبلٹیز ایکٹ 2022 کے مکمل نفاذ کو لازمی قرار دیا اور چیف سیکرٹری پنجاب کو ہدایت کی کہ اس فیصلے کو تمام سرکاری محکموں تک پہنچایا جائے۔
عدالت نے بھرتیوں میں شفافیت اور تمام اہل امیدواروں کے لیے مساوی مواقع کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا، اور حکام کو ہدایت کی کہ وہ درخواستوں کے لیے کافی وقت دیں اور اخبارات، ویب سائٹس اور دیگر پلیٹ فارمز کے ذریعے ملازمت کے اشتہارات کو وسیع پیمانے پر شائع کریں۔
جسٹس راحیل کامران نے ڈاکٹر محمد خرم شہزاد کی طرف سے دائر کی گئی ایک درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کیا، جس میں سرکاری بھرتیوں میں معذوری کوٹے کو شامل نہ کرنے کی ناکامی کو چیلنج کیا گیا تھا۔
اس درخواست کو بعد میں نمٹا دیا گیا
