لاہور ہائیکورٹ: اغوا شدہ لڑکی مقدس بی بی کی بازیابی کیس، عدالت کا آئی جی پنجاب کو اظہارِ ناراضی

لاہور ہائیکورٹ میں چار سال قبل اغوا ہونے والی لڑکی مقدس بی بی کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے آئی جی پنجاب کی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور لاپتہ لڑکیوں کی بازیابی کے لیے مؤثر میکنزم بنانے کا حکم دیا۔
لاہور ہائیکورٹ میں چار سال قبل اغوا ہونے والی لڑکی مقدس بی بی کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں ہوئی۔ اس اہم سماعت میں آئی جی پنجاب راؤ عبد الکریم اور دیگر اعلیٰ پولیس افسران عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ درخواست گزار سلمیٰ بی بی نے عدالت کو بتایا کہ ان کی بیٹی کو چار سال پہلے اغوا کیا گیا تھا، لیکن پولیس نے اس معاملے پر مؤثر اقدامات کرنے میں ناکامی کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے عدالت سے اس معاملے پر فوری نوٹس لینے اور ان کی بیٹی کو بازیاب کرانے میں مدد کرنے کی درخواست کی۔ عدالت نے آئی جی پنجاب کی جانب سے پیش کی جانے والی رپورٹ پر گہری ناخوشی کا اظہار کیا اور ریمارکس دیے کہ ایک بڑی تعداد میں اغوا شدہ لڑکیاں ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکی ہیں۔ عدالت نے واضح طور پر کہا کہ یہ پولیس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اغوا شدہ لڑکیوں کو بازیاب کرائے اور ان کے خاندانوں کو انصاف فراہم کرے۔ آئی جی پنجاب راؤ عبد الکریم نے عدالت کو بتایا کہ گزشتہ پانچ سالوں (2021 سے 2025 تک) کے دوران صوبہ پنجاب میں خواتین کے ایک لاکھ سے زائد مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ان مقدمات میں ہزاروں اغوا کے کیسز شامل ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اب بھی ایک بڑی تعداد میں لڑکیاں لاپتہ ہیں۔ انہوں نے عدالت کو یقین دلایا کہ پولیس لاپتہ لڑکیوں کو بازیاب کرانے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے، لیکن اس معاملے میں پیش رفت سست روی کا شکار ہے۔ عدالت نے اس بات پر شدید برہمی کا اظہار کیا کہ اتنی بڑی تعداد میں لڑکیوں کی بازیابی کیوں ممکن نہیں ہو سکی اور ناقص کارکردگی پر تفتیشی افسران کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس نے واضح طور پر ہدایت کی کہ ایک مؤثر میکنزم بنایا جائے جس کے ذریعے لاپتہ لڑکیوں کو جلد از جلد بازیاب کرایا جا سکے۔ انہوں نے ذمہ دار افسران کی تعیناتی کا بھی حکم دیا اور آئندہ سماعت پر اس معاملے پر مکمل رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے مزید حکم دیا کہ لاپتہ افراد کے تمام زیر التواء کیسز کی تفصیلی رپورٹ فراہم کی جائے اور خاص طور پر لڑکیوں کے کیسز پر فوری توجہ دی جائے۔ عدالت نے اس بات پر زور دیا کہ لڑکیوں کے اغوا کے کیسز کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے اور ان کی بازیابی کے لیے خصوصی اقدامات کیے جانے چاہیے۔ کیس کی سماعت یکم جون تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور عدالت نے آئندہ سماعت پر اسپیشل ٹیم کو بھی پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ اس ٹیم کو لاپتہ لڑکیوں کی بازیابی کے لیے کی جانے والی پیش رفت کے بارے میں عدالت کو تفصیلی بریفنگ دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عدالت کی جانب سے اس کیس کی سماعت میں گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ جلد ہی اس معاملے پر کوئی مثبت پیش رفت ہوگی۔ صدر زرداری کی صحت کے حوالے سے پھیلائی جانے والی جھوٹی خبروں پر ردعمل دیتے ہوئے سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسی بے بنیاد خبروں پر کان نہ دھریں۔ انہوں نے کہا کہ صدر زرداری مکمل طور پر خیریت سے ہیں اور ان کی صحت سے متعلق تمام خبریں جھوٹی اور گمراہ کن ہیں۔
لاہور ہائیکورٹ اغوا مقدس بی بی آئی جی پنجاب عدالت لاپتہ لڑکیاں کرائم