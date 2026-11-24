لاہور میں پی ٹی آئی لیڈرز کے جمنہ ہاؤس معاملے میں ۱۴ دن کی جلاوطنی کی مدت میں توسیع
لاہور کی این ٹی سی نے می ۹ کے جرم میں پی ٹی آئی لیڈرز شبیر گجر اور میاں اويس انجم کے حوالے سے ۱۴ دن کی جلاوطنی کی مدت میں توسیع کی ہے اور ہمامد ازہر کی ضمانت کی درخواست پر سماعت مقرر ہے۔
لاہور کی اینٹی ٹیررازم کورٹ (این ٹی سی) نے ۲۴ نومبر ۲۰۲۶ کو می ۹ کے جنہہ ہاؤس حملہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف ( پی ٹی آئی) کے رہنماؤں شبیر گجر اور میاں اويس انجم کے حوالے سے جلاوطنی کی مدت میں ۱۴ روز کی توسیع کا حکم جاری کیا ہے۔
جلاوطنی میں توسیع کی تفصیلات اور عدالتی فیصلے
این ٹی سی کے جج منظور علی گِل نے اس مقدمے کی سماعت کی جس میں دونوں ملزمان کو جیل سے عدالت میں پیش کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف اضافی چالان ابھی تیار ہو رہا ہے اور جلد ہی عدالت میں جمع کرایا جائے گا۔Also readپاکستان انڈر 19 کے اسکواڈ کا اعلان، فرحان یوسف کو کپتانی
تحقیقاتی افسر نے عدالت سے استدعا کی کہ شبیر گجر کو دوبارہ جیل بھیج دیا جائے کیونکہ وہ اس سنگین واقعے سے منسلک ہے۔ عدالت نے ان کے دلائل سننے کے بعد ۱۴ روز کے لیے انہیں حراست میں رکھنے کا حکم دیا اور ۸ دسمبر کو دوبارہ پیشی کا نوٹس جاری کیا۔
دفاعی محکمے کے دلائل اور سیاسی الزامات
عدالت میں شبیر گجر کے وکیل نے دلیل پیش کی کہ ان کے موکل کو تین سال کی تاخیر کے بعد گرفتار کیا گیا ہے اور یہ کارروائی سیاسی نوعیت کی ہے۔
اسی طرح میاں اويس انجم کے وکیل نے بھی اسی نوعیت کی درخواست پیش کی کہ ان کے موکل کو بھی اسی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ تحقیقاتی افسر نے دونوں کے خلاف شدید نوٹس لیتے ہوئے انہیں فرار قرار دیا۔
عدالت نے دونوں رہنماؤں کے خلاف پیش کیے گئے دلائل کو نوٹ کرتے ہوئے حراست کی مدت کو برقرار رکھا ہے اور انہیں دوبارہ ۸ دسمبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔
حماد ازہر کی درخواستِ ضمانت اور پیشرفت
اسی مقدمے میں پی ٹی آئی رہنما حماد ازہر کی گرفتاری کے بعد دائر درخواستِ ضمانت پر بھی سماعت ہوئی۔ حماد ازہر کے سینئر وکیل پیش نہیں ہوئے لیکن ان کے ساتھی وکیل نے مزید وقت طلب کیا۔
حماد ازہر کے وکیل سندکرزلقرنین سیلم نے درخواست میں کہا ہے کہ انہیں سیاسی بنیادوں پر تین سال کی تاخیر سے گرفتار کیا گیا ہے۔ تحقیقاتی افسر نے کہا کہ حماد ازہر مفرور مجرم تھا۔
عدالت نے سماعت نو مبر ۳۰ تک ملتوی کر دی ہے اور پراسیکیوشن کو مکمل ریکارڈ جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔
مقدمے کا تاریخی پس منظر اور قانونی کارروائی
یہ مقدمہ سارہورڈ پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر نمبر ۹۶/۲۳ کے تحت درج کیا گیا تھا۔ ۹ مئی ۲۰۲۳ کو ہونے والے ان حملوں میں ملزمان کے خلاف قیامت اور دھمکیوں کے الزامات لگائے گئے ہیں۔
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