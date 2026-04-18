لاہور میں سکھ یاتریوں کی شاندار ثقافتی شام: امن، محبت اور ہم آہنگی کا پیغام

لاہور میں بھارت اور دنیا بھر سے آئے ہوئے سکھ یاتریوں کے اعزاز میں رنگا رنگ ثقافتی تقریب کا انعقاد، جہاں روایتی بھنگڑے، ثقافتی سرگرمیاں اور بین المذاہب ہم آہنگی کے پیغامات نے سماں باندھ دیا۔ یاتریوں نے مذہبی آزادی اور تحفظ پر اطمینان کا اظہار کیا۔
لاہور میں سکھ یاتری وں کی دلکش تقریب: ثقافتی ہم آہنگی اور بین المذاہب امن کا پیغام لاہور کے تاریخی شاہی قلعہ کے دلکش حضوری باغ میں بھارت سمیت دنیا بھر سے آئے ہوئے سکھ یاتری وں کے اعزاز میں ایک شاندار ثقافتی شام کا اہتمام کیا گیا۔ اس پروقار تقریب کا مقصد پنجاب کی گہری ثقافتی جڑوں سے سکھ زائرین کو روشناس کرانا اور بین المذاہب ہم آہنگی کے جذبے کو فروغ دینا تھا۔ شرکاء نے پرجوش انداز میں روایتی بھنگڑے ڈالے، جن کی دھوم ڈھول کی تال پر اور بھی بڑھ گئی۔ تقریب میں پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں نے
سماں باندھ دیا، جو ملک میں بسنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کے باہمی پیار اور اتحاد کی عکاسی کر رہا تھا۔ اس تقریب میں صرف روایتی رنگ ہی نہیں بکھیرے گئے بلکہ پاکستان کی بھرپور مہمان نوازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ معروف پاکستانی کامیڈینز سلیم البیلا، افتخار ٹھاکر اور جواد وسیم کو مدعو کیا گیا، جنہوں نے اپنے مزاحیہ انداز سے شرکاء کو خوب محظوظ کیا اور تقریب میں ہنسی خوشی کے رنگ بھر دیے۔ یاتریوں کو لاہور کے لازوال تاریخی اور ثقافتی ورثے کی سیر بھی کرائی گئی، جس سے انہیں خطے کی عظیم تاریخ اور روایات کا علم ہوا۔ صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور اور پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے صدر، رمیش سنگھ اروڑہ، اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے، ان کے ساتھ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان، صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق، رکن صوبائی اسمبلی عظمیٰ کاردار، کمشنر لاہور مریم خان اور ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن (ر) علی اعجاز سمیت دیگر اعلیٰ سرکاری حکام بھی موجود تھے۔ رمیش سنگھ اروڑہ نے اپنے خطاب میں تمام سکھ سنگت کا وزیراعلیٰ مریم نواز کی جانب سے پرتپاک خیرمقدم کیا اور اس عزم کو دہرایا کہ پاکستان سکھ یاتریوں کے لیے ہمیشہ ایک کھلا اور محفوظ مقام رہے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت پنجاب مذہبی رواداری اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے اور سکھ برادری کے مقدس مقامات کی بحالی اور تزئین و آرائش کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے اور یاتریوں کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کے ساتھ ساتھ عالمی معیار کی سہولیات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ سکھ یاتریوں نے پاکستان میں ملنے والی بے مثال محبت اور بہترین میزبانی پر وزیراعظم شہباز شریف، وزیراعلیٰ مریم نواز اور رمیش سنگھ اروڑہ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا۔ یاتریوں نے بتایا کہ انہیں یہاں قیام کے دوران مکمل مذہبی آزادی اور تحفظ کا احساس ہوا اور وہ امن، بھائی چارے اور خوش گوار یادوں کا بیش قیمت تحفہ لے کر لوٹ رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت پنجاب کے اس اقدام کو سراہا اور کہا کہ ایسی ثقافتی تقریبات دونوں ممالک کے عوام کے درمیان فاصلوں کو کم کرنے اور ایک مثبت تشخص کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ خبر اس امر کی عکاسی کرتی ہے کہ کس طرح پاکستان اپنی مذہبی اقلیتوں کے لیے ایک محفوظ اور خوشگوار ماحول فراہم کر رہا ہے اور بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے میں سرگرم عمل ہے۔ اس قسم کے پروگرام نہ صرف یاتریوں کے لیے باعث اطمینان ہوتے ہیں بلکہ یہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی مثبت تصویر بھی پیش کرتے ہیں۔ (نوٹ: خبر کے متن میں "ایکسپریس میڈیا گروپ" کی معلومات شامل ہیں جو خبر کا حصہ نہیں ہیں، لہذا انہیں خارج کر دیا گیا ہے۔
