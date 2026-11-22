لاہور میں ہوا کا معیار خطرناک حد تک خراب، پاکستان بھر میں دھند کا سلسلہ جاری
لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 480 سے تجاوز کر گیا جبکہ گلبرگ دو میں یہ 910 درج کیا گیا۔ پاکستان کے دیگر شہر دھند اور سردی کا شکار ہیں۔
پاکستان بھر میں موسم کی تبدیلیوں اور دھند کی وجہ سے شہری زندگی متاثر ہو رہی ہے جس میں لاہور سب سے زیادہ متاثرہ شہر کے طور پر سامنے آیا ہے۔ لاہور میں ہوا کے معیار کا انڈیکس (AQI) چار سو اسی سے تجاوز کر گیا ہے جس نے عالمی سطح پر آلودگی کے حوالے سے تشویش کا باعث بنایا ہے۔ اس کے برعکس گلبرگ دو علاقے میں ہوا کے معیار کی ناپ نے نو سو دس کی انتہائی خطرناک سطح کو چھوا ہے جو شہر کی بڑھتی ہوئی آلودگی کی واضح علامت ہے۔
لاہور میں ہوا کی آلودگی اور صحت پر اثرات
لاہور میں دھند کی وجہ سے نظر کی صلاحیت کافی حد تک کم ہو گئی ہے اور شہر کے مختلف علاقے دھند کے تہہ خانے میں ڈبے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شہر میں درجہ حرارت کی نچلی حد تیرہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کی گئی ہے جو دھند اور سردی کی شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف شہریوں کی روزمرہ کی زندگی کو متاثر کر رہی ہے بلکہ ان کی صحت کے لیے بھی بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہوا کی آلودگی کی یہ سطح فوری توجہ کا متقاضی ہے۔Also readسمندری طوفان ’’ہائپر جوائے‘‘ شدت اختیار کرگیا کراچی ٹھٹھہ اور اورماڑہ خطرے میں
گوجرانوالہ میں صنعتی علاقوں میں صحت کے مسائل
اسی دوران گوجرانوالہ میں بھی گاڑھی دھند ہوا کے معیار کو شدید متاثر کر رہی ہے جہاں لوگوں نے گلے اور سانس کی نالی سے متعلقہ مسائل کی شکایت کی ہے۔ شہر کے ان علاقوں میں صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے جہاں فیکٹریاں اور رہائشی محلے ایک دوسرے کے بالکل قریب واقع ہیں۔ صنعتی اخراج اور آبادی کے بڑھنے کا یہ ملاپ ہوا کی معیار کو مزید بگڑنے کا سبب بن رہا ہے۔ شہری اپنے گھروں کی کھڑکیاں بند رکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔
پشاور اور چارسدہ میں دھند اور سردی کی پیش گوئی
پشاور میں موسم جزوی طور پر بادل اور سردی کے ساتھ رہنے کا امکان ہے۔ مٹیورولوجیکل ڈیپارٹمنٹ کے مطابق وہاں کم از کم درجہ حرارت اگیارہ ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ بیس پانچ ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ شہر میں نمی کی سطح چھاپے پچاس فیصد ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ چارسدہ، نوشہرہ اور صوابی میں صبح اور شام کے وقت دھند پڑنے کا امکان ہے جو دیہی علاقوں میں ہائی ویز پر نظر کی صلاحیت کو کم کر دے گا۔
کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں اور خشک موسم کا رجحان
کراچی میں رات اور صبح کے وقت ٹھنڈے حالات نے اپنا اثر ظاہر شروع کر دیا ہے جس میں ٹھنڈی ہوائوں نے کچھ عرصے کے لیے آرام فراہم کیا ہے۔ شہر میں کم از کم درجہ حرارت اٹھارہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ دن کے وقت درجہ حرارت اٹھاون سے اسی تین ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ ہوائیں دس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں جبکہ نمی کی سطح پچاس پانچ فیصد ہے۔
ماحولیاتی پیش گوئی اور مستقبل کی متوقع صورتحال
مٹیورولوجیکل ڈیپارٹمنٹ نے پورے دن گرم اور خشک موسم کی پیش گوئی کی ہے جس میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تاہم، آنے والے دنوں میں درجہ حرارت میں کمی متوقع ہے جو شہریوں کے لیے معمول کی زندگی کے لحاظ سے کچھ راحت کا باعث ہو سکتی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں اور دھند کی اس سنگین صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔
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