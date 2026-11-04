لاہور میں 37 پولیس انچارج تفتیشی افسران کے تبادلے، تھانوں میں نئی تعیناتیاں
لاہور میں 37 پولیس انچارج تفتیشی افسران کے تبادلوں کا فیصلہ سامنے آیا ہے، جن میں بارکی، ہربنس پورہ، نولکھا، فیصل ٹاؤن، اچھرہ، گجرپورہ، یکی گیٹ اور تبی سٹی کے تھانے شامل ہیں۔
لاہور میں پولیس کے 37 انچارج تفتیشی افسران کے تبادلے کیے گئے ہیں، جن کی خبر جمعرات کو 24NewsHD ٹی وی چینل نے رپورٹ کی۔ اس فہرست میں سب انسپکٹرز، انسپکٹرز اور خواتین انسپکٹرز کے نام شامل ہیں جنہیں مختلف تھانوں اور تفتیشی ہیڈکوارٹرز میں نئی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ تبادلے لاہور کے مختلف علاقوں کے تھانوں سے متعلق ہیں۔
رپورٹ میں تبدیلیوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے، جس کے مطابق یہ فیصلہ تفتیشی ہیڈکوارٹرز سے تعلق رکھنے والے افسران اور مختلف تھانوں کے انچارج عہدوں پر ہونے والی ردوبدل کی صورت میں سامنے آیا۔ خبر میں کسی ایک تھانے کی تبدیلی کو الگ کرکے نہیں بتایا گیا بلکہ تمام تبادلوں کو ایک ہی فہرست کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔Also readپاکستان نے چاول برآمدات میں ویتنام کو پیچھے چھوڑ کر تیسری پوزیشن حاصل کرلی
لاہور میں انسپکٹر اور سب انسپکٹر تفتیش کے تبادلوں کی تفصیل
سب انسپکٹر فیاض احمد تبسم کو تفتیشی ہیڈکوارٹرز سے تھانہ بارکی کا انچارج تفتیش تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طرح سب انسپکٹر انصار نواز کو تھانہ ہربنس پورہ کا انچارج تفتیش مقرر کیا گیا ہے، جبکہ انسپکٹر منصب خان کو تھانہ نولکھا کا انچارج تفتیش بنایا گیا ہے۔
لیڈی انسپکٹر مصباح حفیظ کو تھانہ ڈیفنس بی سے تھانہ فیصل ٹاؤن کا انچارج بنایا گیا ہے۔ لیڈی انسپکٹر جائبہ منصور کو تھانہ فیصل ٹاؤن سے تھانہ اچھرہ کا انچارج مقرر کیا گیا ہے۔ انسپکٹر حسنین سلیم خان کو تھانہ اچھرہ سے تفتیشی ہیڈکوارٹرز منتقل کیا گیا ہے۔
انسپکٹر مظہر ہدایت کو تفتیشی ہیڈکوارٹرز سے تھانہ گجرپورہ کا انچارج تعینات کیا گیا ہے، جبکہ انسپکٹر ممتاز حسین کو تھانہ گجرپورہ سے تفتیشی ہیڈکوارٹرز منتقل کیا گیا ہے۔ انسپکٹر محسن رضا کو تفتیشی ہیڈکوارٹرز سے تھانہ یکی گیٹ کا انچارج بنایا گیا ہے، جبکہ لیڈی انسپکٹر عائشہ اعظم کو تھانہ یکی گیٹ سے تفتیشی ہیڈکوارٹرز منتقل کیا گیا ہے۔
آخر میں انسپکٹر اسد آفتاب گنگاہ کو تفتیشی ہیڈکوارٹرز سے تھانہ تبی سٹی کا انچارج مقرر کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کسی بھی تبدیلی کی تاریخ یا مؤثر ہونے کے دن کا ذکر نہیں کیا گیا، صرف خبر کی اشاعت جمعرات کے دن کی بتائی گئی ہے۔
تفتیشی ہیڈکوارٹرز اور تھانہ انچارج عہدوں کی تبدیلی کا طریقہ کار
اس تبادلہ فہرست میں تفتیشی ہیڈکوارٹرز اور تھانوں کے درمیان افسران کی آمدورفت نمایاں ہے۔ کئی افسران تفتیشی ہیڈکوارٹرز سے تھانوں کے انچارج بنائے گئے، جبکہ کچھ افسران تھانوں سے واپس تفتیشی ہیڈکوارٹرز منتقل ہوئے۔
تھانہ انچارج اور انچارج تفتیش کے عہدے الگ الگ ذمہ داریاں رکھتے ہیں۔ خبر میں دونوں عہدوں کا ذکر موجود ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تبادلوں میں تفتیشی امور اور تھانہ انتظام دونوں شعبوں کو ترتیب دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ ہر تبادلہ کن انتظامی وجوہات کی بنیاد پر ہوا۔
ذرائع ابلاغ کی رپورٹ اور متعلقہ حکام کا موقف
یہ تمام معلومات 24NewsHD ٹی وی چینل کی رپورٹ پر مبنی ہیں، اور خبر میں لاہور پولیس یا کسی اعلیٰ افسر کا باقاعدہ بیان شامل نہیں کیا گیا۔ اس لیے تبادلوں کی وجوہات، فیصلہ کرنے والے افسر اور مکمل نوٹیفکیشن کی تفصیل فی الحال رپورٹ کے مواد سے باہر ہے۔
رپورٹ میں صرف تعیناتیوں اور منتقلیوں کے نام اور تھانوں کے نام بیان کیے گئے ہیں۔ کسی فریق کی طرف سے اختلافی رائے یا تبادلوں پر تنقید کا ذکر خبر میں نہیں ملتا، اس لیے یہ معلومات صرف تبادلوں کی فہرست تک محدود ہیں۔
شہریوں اور لاہور پولیس نظام پر ممکنہ اثرات
لاہور کے رہائشیوں کے لیے اہم بات یہ ہے کہ متاثرہ تھانوں جیسے بارکی، ہربنس پورہ، نولکھا، فیصل ٹاؤن، اچھرہ، گجرپورہ، یکی گیٹ اور تبی سٹی میں انچارج تبدیل ہوئے ہیں۔ ان تھانوں میں تفتیش اور مقدمات کی نگرانی کرنے والے افسران کی تبدیلی سے متعلقہ علاقوں کی پولیس کارروائیوں پر اثر پڑ سکتا ہے۔
خبر کے مطابق اب ان نئے انچارجز کے ذمے یہ کام ہوگا کہ وہ اپنے تھانوں اور تفتیشی امور کی ذمہ داری سنبھالیں۔ آئندہ کی کسی باقاعدہ تاریخ یا اگلے مرحلے کا ذکر رپورٹ میں موجود نہیں، اس لیے عوام کو سرکاری اعلامیے کا انتظار کرنا ہوگا تاکہ تبادلوں کی مکمل تفصیل اور ان کے نفاذ کی تاریخ واضح ہو سکے۔
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