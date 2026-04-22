لاہور ہائیکورٹ: اغوا شدہ مقدس بی بی کی بازیابی کیس، عدالت کا آئی جی پنجاب کو سخت تنقید

لاہور ہائیکورٹ میں چار سال قبل اغوا ہونے والی لڑکی مقدس بی بی کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے آئی جی پنجاب کی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے لاپتہ لڑکیوں کی بازیابی کے لیے مؤثر میکنزم بنانے اور تفتیشی افسران کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا۔
لاہور ہائیکورٹ میں چار سال قبل اغوا ہونے والی لڑکی مقدس بی بی کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں ہوئی۔ اس اہم سماعت میں آئی جی پنجاب راؤ عبد الکریم اور دیگر اعلیٰ پولیس افسران عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ درخواست گزار سلمیٰ بی بی نے عدالت کو بتایا کہ ان کی بیٹی کو چار سال پہلے اغوا کیا گیا تھا، لیکن پولیس نے اس معاملے پر مؤثر اقدامات کرنے میں ناکامی کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے عدالت سے اس معاملے پر فوری نوٹس لینے اور ان کی بیٹی کو بازیاب کرانے میں مدد کرنے کی درخواست کی۔ عدالت نے آئی جی پنجاب کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹ پر گہری ناخوشی کا اظہار کیا اور ریمارکس دیے کہ ایک بڑی تعداد میں اغوا شدہ لڑکیاں ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکی ہیں۔ عدالت نے واضح طور پر کہا کہ یہ پولیس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اغوا شدہ لڑکیوں کو بازیاب کرائے اور ان کے خاندانوں کو انصاف فراہم کرے۔ آئی جی پنجاب راؤ عبد الکریم نے عدالت کو بتایا کہ گزشتہ پانچ سالوں (2021 سے 2025 تک) کے دوران صوبے میں خواتین کے ایک لاکھ سے زائد مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ان مقدمات میں ہزاروں اغوا کے کیسز شامل ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اب بھی ایک بڑی تعداد میں لڑکیاں لاپتہ ہیں۔ انہوں نے عدالت کو یقین دلایا کہ پولیس لاپتہ لڑکیوں کو بازیاب کرانے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے، لیکن اس معاملے میں پیش رفت سست روی کا شکار ہے۔ عدالت نے اس بات پر شدید برہمی کا اظہار کیا کہ اتنی بڑی تعداد میں لڑکیوں کی بازیابی کیوں ممکن نہیں ہو سکی اور ناقص کارکردگی پر تفتیشی افسران کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس نے واضح طور پر ہدایت کی کہ ایک مؤثر میکنزم بنایا جائے جس کے ذریعے لاپتہ لڑکیوں کو جلد از جلد بازیاب کرایا جا سکے۔ انہوں نے ذمہ دار افسران کی نشاندہی کرنے اور آئندہ سماعت پر مکمل رپورٹ پیش کرنے کا بھی حکم دیا۔ عدالت نے مزید ہدایت کی کہ لاپتہ افراد کے تمام زیر التواء کیسز کی تفصیلی رپورٹ فراہم کی جائے اور خاص طور پر لڑکیوں کے کیسز پر فوری توجہ دی جائے۔ عدالت نے اس معاملے کی سماعت یکم جون تک ملتوی کر دی ہے اور آئندہ سماعت پر ایک خصوصی ٹیم کو بھی عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ اس ٹیم کو لاپتہ لڑکیوں کی بازیابی کے لیے کیے گئے اقدامات اور مستقبل کے لیے تیار کردہ منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عدالت کا یہ اقدام لاپتہ لڑکیوں کے خاندانوں میں امید کی کرن جگا گیا ہے اور عوام میں بھی اس معاملے پر حساسیت پیدا ہوئی ہے۔ یہ کیس نہ صرف مقدس بی بی کے خاندان کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے ایک اہم مثال بن سکتا ہے، اگر عدالت کی جانب سے دیے گئے احکامات پر عمل درآمد کیا گیا تو یہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کر سکتا ہے.
