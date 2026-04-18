لاہور: اسکوٹی سوار لڑکی سے موبائل چھیننے والا مرکزی ملزم گرفتار، وزیراعلیٰ کا نوٹس

لاہور میں نواب ٹاؤن او پی ایف میں اسکوٹی سوار لڑکی سے موبائل چھیننے کے معاملے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مرکزی ملزم عدنان یوسف کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے آٹھ گھنٹوں کے الٹی میٹم کے بعد پولیس نے جیو فینسنگ اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے ملزم کو پکڑ لیا۔
لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن او پی ایف میں اسکوٹی سوار لڑکی سے موبائل چھیننے کے افسوسناک واقعے میں پولیس نے اہم پیش رفت کرتے ہوئے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ہونے والے ملزم کا نام عدنان یوسف ہے، جسے چوہنگ کے علاقے سے زخمی حالت میں حراست میں لیا گیا ہے۔ اس واردات کا وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خود نوٹس لیا تھا اور انہوں نے پولیس کو حکم دیا تھا کہ ملزم کو ہر صورت آٹھ گھنٹوں کے اندر اندر گرفتار کیا جائے۔ وزیراعلیٰ کے واضح حکم اور دباؤ کے باعث پولیس نے فوری طور پر کارروائی
کرتے ہوئے ملزم تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کی۔ پولیس ترجمان نے بتایا ہے کہ واردات کے وقت ملزم عدنان یوسف اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ ہنڈا 125 موٹر سائیکل پر سوار تھا اور دونوں ملزمان نے منصوبہ بندی کے تحت لڑکی سے موبائل چھینا۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے جیو فینسنگ اور ہیومن انٹیلیجنس جیسے جدید ذرائع اور خفیہ معلومات کی مدد سے ملزم کی نقل و حرکت کا سراغ لگایا۔ اس کے بعد مختلف اہم مقامات پر ناکے لگا کر ملزمان کو پکڑنے کی کوشش کی گئی۔ ڈی آئی جی آپریشنز کے ترجمان نے واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ جب پولیس نے ناکے پر ملزمان کو رکنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے پولیس پارٹی کو دیکھ کر فرار ہونے کی کوشش کی۔ اس دوران انہوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ بھی شروع کر دی تاکہ راہ فرار اختیار کر سکیں۔ بدقسمتی سے، فائرنگ کے تبادلے کے دوران، ملزم عدنان یوسف اپنے ہی ساتھی کی گولی لگنے سے زخمی ہو کر وہیں گر پڑا۔ اس کا ساتھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس نے فوری طور پر زخمی ملزم عدنان یوسف کو گرفتار کر لیا اور اسے فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں اسے بروقت طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ پولیس کی جانب سے فرار ہونے والے دوسرے ملزم کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ اسے جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ تھانہ چوہنگ میں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کیس کی تفتیش کا عمل جاری ہے اور پولیس جلد سے جلد تمام حقائق سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس پورے کیس کو ٹریس کرنے اور ملزم تک پہنچنے کے لیے سینکڑوں سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیجز کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔ اس تفتیش میں جیو فینسنگ اور ہیومن انٹیلیجنس نے کلیدی کردار ادا کیا، جس کی بدولت پولیس کو ملزم کی شناخت اور اس کی حرکتوں کا پتا چل سکا۔
موبائل چھیننا ملزم گرفتار لاہور پولیس وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز