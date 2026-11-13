لاہور میں بارش نے آلودگی کم کی، شمالی علاقوں میں برفباری اور روڈ بلاک
بارشوں نے لاہور میں ایئر کوئلیٹی انڈیکس کو گرا دیا جبکہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں برفباری نے درجہ حرارت میں شدید کمی لا دی ہے۔
پاکستان کے مختلف شہروں میں بارش اور ہلکی پھلکی بارش نے سردیوں کی شدت کو بڑھا دیا ہے۔ لاہور میں بارش کی وجہ سے ہوا میں آلودگی کی سطح میں کمی واقع ہوئی ہے، جس سے شہر کا اوسط ایئر کوئلیٹی انڈیکس (AQI) کمی ہو کر 111 پر آ گیا ہے۔ یہ اطلاعات متعارف کرانے والی خبر کے مطابق، صوبائی دارالحکومت میں آلودگی کی صورتحال میں یہ ایک مثبت تبدیلی ہے۔
لاہور میں موسم کی موجودہ کیفیت
ماحولیاتی ادارے کے مطابق، گذشتہ شام سے ہواؤں کا بہاؤ اور مختلف علاقوں میں ہلکی بارش نے ہوا کی معیار میں تھوڑی بہت بہتری لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ لاہور میں آج کے دن بادلوں کے چھائے رہنے کی توقع ہے، جبکہ دن کے مختلف حصوں میں مختلف جگہوں پر ہلکی پھلکی بارش یا بوندیں گرنے کا امکان ہے۔ موسم کے ڈیٹا کے مطابق، لاہور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سیلسیس تک جانے کا امکان ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔Also readKarachi میں جمعہ کو ہلکی بارش کا امکان، سندھ کے بیشتر علاقوں میں خشک اور ٹھنڈا موسم
باھاول پور اور شمالی علاقوں میں انتباہ
دوسری طرف، باھاول پور میں ہوا کی آلودگی کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، جہاں ایئر کوئلیٹی انڈیکس کی قدر 520 تک پہنچ گئی ہے، جو کہ شہریوں کی صحت کے لیے سنگین خطرہ بن گیا ہے۔ جبکہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں پہلی سردیوں کی بارش اور برفباری نے درجہ حرارت میں تیزی سے کمی لا دی ہے، جس کی وجہ سے موسم انتہائی سرد ہو گیا ہے۔ بابوسر ٹاپ پر شدید برفباری کی وجہ سے بایسر سے آگے کی سڑکیں بند کر دی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں دو آئل ٹینکرز موسمی حالات کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں۔
برفباری کی نئی اطلاع اور مقامی اثرات
اپر ہنزہ کے پہاڑوں اور خنجراب پاس پر بھی برفباری کی اطلاع ملی ہے، جو کہ سیاحوں اور مقامی آبادی کے لیے سفری مشکلات کا باعث بنی ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید بارش اور برفباری کے امکانات موجود ہیں۔ یہ موسمی تبدیلیاں نہ صرف درجہ حرارت کو متاثر کر رہی ہیں بلکہ مقامی معیشت اور نقل و حرکت کی خدمات پر بھی گہرے اثرات مرتب کر رہی ہیں۔
سورج کی شعاعیں اور نمی کی سطح
لاہور میں نمی کی سطح 70 فیصد درج کی گئی ہے، جبکہ ہوا کی رفتار پانچ کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ ماحول میں نمی کی زیادتی اور ہوا کی کم رفتار آلودگی کے پھیلاؤ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوئی ہے۔ تاہم، باھاول پور جیسے شہروں میں صورتحال اب بھی نازک ہے، جہاں آلودگی کا انڈیکس 520 کی سطح پر ہے، جو کہ عوامی صحت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔
آئندہ اقدامات اور عوامی ہدایات
ماحولیاتی ادارے نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ انتہائی سردیوں اور برفباری والے علاقوں میں سفر کرتے وقت احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ بابوسر ٹاپ پر پھنسنے والے ٹینکروں کی بازیابی کے لیے متعلقہ حکام کارروائی کر رہے ہیں۔ پیش گوئی کے مطابق، آئندہ چند دنوں میں ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسمیاتی تبدیلیاں جاری رہیں گی، جس کے لیے عوام کو مناسب تیاریاں کرنا ضروری ہے۔
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