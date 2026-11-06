لاہور میں 15ویں سالانہ عالمی تھاپ کانفرنس میں وادی سندھ کی تہذیب پر تحقیق
لاہور میں 15ویں سالانہ عالمی تھاپ کانفرنس شروع ہو گئی ہے، جس میں وادی سندھ کی قدیم تہذیب، دریائی تجارت اور ثقافتی ورثے پر تحقیقی مقالے پیش کیے جا رہے ہیں۔
لاہور میں 15ویں سالانہ عالمی تھاپ کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں وادی سندھ کی قدیم تہذیب، تاریخی ورثے، دریائی تجارت ، زبان، فنون اور سماجی روایات پر تحقیق کو فروغ دینے کے لیے ملک بھر کے ماہرین جمع ہوئے ہیں۔ دو روزہ کانفرنس میں پاکستان کے مختلف شہروں سے ممتاز ماہرین تعلیم، محققین اور نوجوان اسکالرز شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس کا موضوع وادی سندھ میں ثقافت اور زندگی رکھا گیا ہے، جس کی حدود ہڑپہ تہذیب کے 7000 قبل مسیح سے یورپی نوآبادیاتی دور کے 1600 عیسوی تک پھیلی ہوئی ہیں۔
کانفرنس کے مقاصد اور افتتاحی خطابات
عالمی تھاپ کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں تھاپ کی چیف ایگزیکٹو آفیسر پروفیسر ساجدہ حیدر وندل نے شرکا اور مہمانوں کا خیرمقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ تھاپ ثقافتی ورثے کے تحفظ، مقامی روایات کے فروغ اور تاریخی و ثقافتی موضوعات پر تحقیق کے لیے اپنا کردار جاری رکھے ہوئے ہے۔Also readPakistan security forces foil cross-border infiltration attempt in Upper Kurram
کانفرنس کے کنوینر پرویز وندل نے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ دریائے سندھ کا خطہ ایک مربوط تہذیبی اور ثقافتی نظام کی نمائندگی کرتا ہے۔ ان کے مطابق اس نظام کی تشکیل میں دریا، مقامی آبادیاں، معیشت اور روایات نے اہم کردار ادا کیا۔
این ای ڈی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی کے پرو وائس چانسلر اور یونیسکو چیئر برائے پائیدار شہری خطے پروفیسر ڈاکٹر نعمان احمد نے کلیدی خطاب کیا۔ انہوں نے وادی سندھ کی تہذیبی اہمیت اور خطے کی تاریخی و سماجی ترقی کو سمجھنے کے لیے اس کے مطالعے کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔
مہمان خصوصی کا مصنوعی ذہانت پر خطاب
کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کے ریکٹر پروفیسر ڈاکٹر راحیل قمر تقریب کے مہمان خصوصی تھے، جنہوں نے تہذیبوں کے ارتقا اور انسانی زندگی پر مصنوعی ذہانت کے اثرات پر گفتگو کی۔ ڈاکٹر راحیل قمر کے مطابق مصنوعی ذہانت روزمرہ زندگی کے ساتھ مختلف پیشہ ورانہ شعبوں کے طریقہ کار میں بھی نمایاں تبدیلیاں لا رہی ہے۔
ان کے خطاب کا مرکزی نکتہ یہ تھا کہ ماضی کی تہذیبوں کے مطالعے سے موجودہ تبدیلیوں کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس نقطہ نظر کو کانفرنس کے علمی مباحث کے ساتھ جوڑ کر دیکھا گیا۔
پہلے روز تین علمی نشستوں میں دس مقالے
کانفرنس کے پہلے روز تین علمی نشستوں میں دس تحقیقی مقالے پیش کیے گئے۔ ان نشستوں کی صدارت ڈاکٹر فریحہ ظفر، عاصم امداد اور شاہد ندیم نے کی، جبکہ مقالوں میں آثار قدیمہ، تاریخی خطوں، دریائی تجارت، سماجی ڈھانچے، قدیم رسم الخط اور فنون لطیفہ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔
ڈاکٹر فریحہ ظفر کی زیر صدارت پہلی نشست میں سرفرنگا کولڈ ڈیزرٹ کے آثار، ہڑپہ، مصری اور میسوپوٹیمیا کے قدیم رسم الخط کا تقابلی مطالعہ اور لاہور کے تاریخی کتبوں کی اہمیت پر مقالے پیش کیے گئے۔ عاصم امداد کی صدارت میں دوسری نشست میں تاریخی تبدیلیوں، دریائے راوی کے ذریعے لاہور، ملتان اور سندھ کے درمیان قدیم تجارتی روابط، برطانوی نہری نظام سے قبل سندل بار کی سماجی و ثقافتی زندگی اور زبان کی سیاست پر تحقیق پیش کی گئی۔
شاہد ندیم کی زیر صدارت تیسری نشست میں لاہور کی قدیم تاریخ، ہڑپہ تہذیب سے ابتدائی اسلامی دور تک آثار قدیمہ کے شواہد، وادی سندھ کی شہری منصوبہ بندی، دستکاری اور تجارتی روابط کا جائزہ لیا گیا۔ اسی نشست میں گندھارا آرٹ میں لباس اور زیورات کے ذریعے سماجی شناخت اور مذہبی وابستگی کے اظہار پر بھی بات ہوئی۔
سوال و جواب اور کانفرنس کی براہ راست نشریات
تینوں نشستوں کے اختتام پر سوال و جواب کا سیشن منعقد ہوا، جس میں شرکا نے محققین سے سوالات کیے اور مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا تبادلہ کیا۔ اس سیشن نے مقالوں میں اٹھائے گئے نکات پر مزید علمی بحث کا موقع فراہم کیا۔
تھاپ انتظامیہ کے مطابق کانفرنس کی کارروائی ادارے کے سرکاری سوشل میڈیا پیجز پر براہ راست نشر کی جا رہی ہے۔ کانفرنس کا دوسرا روز 7 نومبر کو ہوگا، جس میں مزید تحقیقی مقالے پیش کیے جائیں گے اور وادی سندھ کے تاریخی و ثقافتی ورثے کے مختلف پہلوؤں پر علمی مباحث جاری رہیں گے۔
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