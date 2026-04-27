لاہور ہائی کورٹ نے ڈاکٹر بلیک میلنگ کیس میں ملزم کی ضمانت مسترد کر دی

لاہور ہائی کورٹ نے ایک نجی ہسپتال کی خاتون ڈاکٹر کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے والے ملزم اسرار مجید کی ضمانت کی درخواست خارج کر دی۔ ملزم پر ڈاکٹر کے گھر میں خفیہ کیمرے نصب کرنے اور نازیبا ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے کا الزام ہے۔
لاہور ہائی کورٹ میں ایک سنگین مقدمے کی سماعت ہوئی جس میں ایک نجی ہسپتال کی خاتون ڈاکٹر کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ مقدمہ ایک خاتون ڈاکٹر کی غیر اخلاقی ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے کے گرد گھومتا ہے۔ عدالت میں جسٹس وحید خان نے ملزم اسرار مجید کی بعد از گرفتاری ضمانت کی درخواست کو خارج کر دیا۔ یہ فیصلہ ملزم کے سنگین جرم اور مقدمے کی حساس نوعیت کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی ( ایف آئی اے ) کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ خرم نے عدالت کو بتایا کہ ملزم اسرار مجید، جو پہلے نجی اسپتال میں ڈرائیور کے طور پر کام کرتا تھا، کو ملازمت سے نکال دیا گیا تھا۔ ملازمت سے نکالے جانے کے بعد، ملزم نے ایک سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ مل کر متاثرہ ڈاکٹر کے گھر میں خفیہ کیمرے نصب کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ یہ کیمرے خاص طور پر ڈاکٹر کے گھر کے واش روم میں نصب کیے گئے تھے۔ اس کے بعد ملزم نے ڈاکٹر کی نازیبا ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو کے ذریعے ڈاکٹر سے 25 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ جب ڈاکٹر نے یہ رقم دینے سے انکار کر دیا تو اس نے ایف آئی اے میں شکایت درج کرائی۔ ڈاکٹر کے بیٹے کی درخواست پر ایف آئی اے نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے وکیل نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ ان کا موکل گزشتہ دس ماہ سے جیل میں ہے اور ٹرائل کے دوران حقائق سامنے آئیں گے۔ انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ ملزم کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ تاہم، عدالت نے ریمارکس دیے کہ ملزم کا عمل انتہائی سنگین نوعیت کا ہے اور وہ کسی بھی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ملزم نے ڈاکٹر کی ذاتی زندگی کی پرائیویسی کو پامال کیا ہے اور اس جرم کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے تمام حقائق اور دلائل سننے کے بعد ملزم کی ضمانت کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ اس فیصلے سے متاثرہ ڈاکٹر اور عام عوام میں اطمینان کا اظہار ہوا ہے۔
لاہور ہائی کورٹ میں ایک سنگین مقدمے کی سماعت ہوئی جس میں ایک نجی ہسپتال کی خاتون ڈاکٹر کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ مقدمہ ایک خاتون ڈاکٹر کی غیر اخلاقی ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے کے گرد گھومتا ہے۔ عدالت میں جسٹس وحید خان نے ملزم اسرار مجید کی بعد از گرفتاری ضمانت کی درخواست کو خارج کر دیا۔ یہ فیصلہ ملزم کے سنگین جرم اور مقدمے کی حساس نوعیت کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے) کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ خرم نے عدالت کو بتایا کہ ملزم اسرار مجید، جو پہلے نجی اسپتال میں ڈرائیور کے طور پر کام کرتا تھا، کو ملازمت سے نکال دیا گیا تھا۔ ملازمت سے نکالے جانے کے بعد، ملزم نے ایک سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ مل کر متاثرہ ڈاکٹر کے گھر میں خفیہ کیمرے نصب کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ یہ کیمرے خاص طور پر ڈاکٹر کے گھر کے واش روم میں نصب کیے گئے تھے۔ اس کے بعد ملزم نے ڈاکٹر کی نازیبا ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو کے ذریعے ڈاکٹر سے 25 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ جب ڈاکٹر نے یہ رقم دینے سے انکار کر دیا تو اس نے ایف آئی اے میں شکایت درج کرائی۔ ڈاکٹر کے بیٹے کی درخواست پر ایف آئی اے نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے وکیل نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ ان کا موکل گزشتہ دس ماہ سے جیل میں ہے اور ٹرائل کے دوران حقائق سامنے آئیں گے۔ انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ ملزم کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ تاہم، عدالت نے ریمارکس دیے کہ ملزم کا عمل انتہائی سنگین نوعیت کا ہے اور وہ کسی بھی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ملزم نے ڈاکٹر کی ذاتی زندگی کی پرائیویسی کو پامال کیا ہے اور اس جرم کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے تمام حقائق اور دلائل سننے کے بعد ملزم کی ضمانت کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ اس فیصلے سے متاثرہ ڈاکٹر اور عام عوام میں اطمینان کا اظہار ہوا ہے۔ اس کے علاوہ، اسلام آباد میں ریڈ زون کے اطراف عائد کردہ ٹریفک پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ اس فیصلے سے شہریوں کو بڑی سہولت ہوگی اور وہ بلا کسی رکاوٹ کے ریڈ زون اور اس کے اطراف علاقوں میں سفر کر سکیں گے۔ کراچی میں کلفٹن میں ایف بی آر افسر کے زخمی ہونے کے معاملے میں، ملزم کے والد کا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے بیٹے کے ملوث ہونے سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کا بیٹا بے قصور ہے۔ پولیس اس معاملے کی مزید تفتیش کر رہی ہے۔ یہ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے تمام حقوق محفوظ ہیں
