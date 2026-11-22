لاہور اور فیروزوالا میں تشدد اور شاک فود سے دو خاندانوں کا المیہ
لاہور کے گلشن ٹاؤن میں رشتے کی اختلافات پر فائرنگ سے دو افراد ہلاک جبکہ فیروزوالا میں شاک فود سے دو بچیوں کی موت، پولیس تحقیقات میں مصروف
لاہور کے علاقہ گلشن ٹاؤن اور ضلع فیروزوالا میں پیش آنے والے دو الگ الگ واقعات میں چار افراد کی موت ہوئی ہے۔ گلشن ٹاؤن میں رشتے کی اختلافات پر فائرنگ سے دو افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ فیروزوالا میں دو چھوٹی بچیوں کی موت کے بعد تیسری بہن کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس نے دونوں واقعات کی تحقیقات شروع کر دی ہیں تاکہ حقائق کا تعین کیا جا سکے۔
گلشن ٹاؤن میں رشتے کی اختلافات پر فائرنگ
لاہور کے علاقہ گلشن ٹاؤن میں ایک فائرنگ کے واقعہ میں تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مقصود، جس کی شناخت جیوڈ کے نام سے ہوئی ہے، نے اپنے خالہ زاد بھائی ظہور کے گھر میں گھس کر فائرنگ کر دی۔ یہ واقعہ رشتے کی اختلافات کی بنا پر پیش آیا۔ جیوڈ نے دو بہنوں پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں اٹھارہ سالہ لیبا کی مقامی سطح پر ہی موت ہو گئی۔Also readPakistan to Import 800,000-Ton Wheat; Stabilize Prices
اس فائرنگ میں بیس سالہ آسیا بھی زخمی ہوئی، جسے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ آسیا کو علاج کے لیے ہسپتال میں داخل کروایا گیا ہے اور ڈاکٹر اس کی حالت کا معائنہ کر رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق مقصود کا تعلق ضلع اوکاڑہ سے ہے اور وہ موقع واردات سے فرار ہو گیا ہے۔
فائرنگ کی آواں سن کر محلہ کے رہائشی اور ظہور کے قریبی دوست عرفان اشرف گھر کے اندر داخل ہوئے۔ مقصود نے عرفان اشرف کو بھی دروازے کے قریب نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں وہ بھی جان کی بازی ہار گئے۔ پولیس اور فوینزک ٹیمیں واقعہ کی جگہ پہنچیں اور شواہد اکٹھے کیے۔ پولیس نے سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ملزم کی شناخت اور گرفتاری کے لیے تلاش شروع کر دی ہے۔
فیروزوالا میں بچوں کی پراسرار موت کا انکشاف
اسی دوران ضلع فیروزوالا میں دو چھوٹی بہنوں کی اچانک بیماری کے باعث موت ہو گئی ہے۔ چار سالہ ماہین اور چھ سالہ جنات کی حالت اچانک خراب ہوئی، جس کے بعد انہیں اسپتال لے جایا گیا۔ تاہم، ڈاکٹرز کی کوششوں کے باوجود دونوں بچیوں کی زندگی بچائی نہ جا سکی اور انہوں نے دم توڑ دیا۔
پولیس نے تحقیقات کا آغاز کرتے ہوئے معائنہ کیا کہ آیا غذاء کی خرابی یا زہریلے مادوں کی وجہ سے بچیوں کی موت ہوئی ہے۔ پولیس نے بچیوں کے گھر سے نڈلز کے پیکٹس بھی برآمد کیے ہیں تاکہ ان کا ٹیسٹ کرایا جا سکے۔ ڈی ایس پی فیروزوالہ ارشد سعید کے مطابق، بچیوں کی دس سالہ بہن کو بھی شدید حالت میں ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے جہاں اس کا علاج جاری ہے۔
پولیس کا تحقیقاتی اقدام اور قانونی کارروائی
پولیس نے بچیوں کی ماں اور دیگر خاندانی ارکان سے استفسار کیا ہے تاکہ موت کی اصل وجہ معلوم کی جا سکے۔ خاندانی ارکان کے مطابق بچیوں کے کھانے پینے کے عادات میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی، تاہم تحقیقاتی ٹیم نڈلز سمیت دیگر شواہد کا کیمیائی تجزیہ کروا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ تمام ممکنہ ذرائع استعمال کر کے حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے پرعزم ہے۔
پولیس کے مطابق، بچیوں کے خاندان نے پوسٹ مارٹم کی اجازت سے گریز کیا ہے، جس کی وجہ سے تحقیقات میں کچھ رکاوٹیں آئی ہیں۔ تاہم، پولیس کا مؤقف ہے کہ وہ قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے حتمی رپورٹ تیار کرے گی۔ اس کے علاوہ، گلشن ٹاؤن کے واقعہ میں ملزم جیوڈ کی گرفتاری کے لیے سیف سٹی کیمروں کا ڈیٹا چیک کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی موجودہ مقام کی نشاندہی کی جا سکے۔
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