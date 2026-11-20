لاہور ہائیکورٹ نے علیمہ خان کی نظر بندی کے خلاف درخواست پر سماعت کا حکم جاری کردیا
لاہور ہائیکورٹ میں علیمہ خان کی نظر بندی کے خلاف درخواست پر سماعت کا فیصلہ، عدالت نے متفرق درخواست منظور کرلی اور تفصیلی بیانات طلب کرلیے۔
لاہور ہائیکورٹ نے پی ٹی آئی کی بانی علیمہ خان کی نظر بندی کے خلاف دائر درخواست پر اہم فیصلہ صادر کرتے ہوئے جلد سماعت کا حکم دیا ہے۔ جسٹس عہبر گل خان کی سربراہی میں لاہور ہائیکورٹ نے اس متفرق درخواست کو منظور کرلیا ہے۔ یہ درخواست علیمہ خان کے بیٹے شاہریز خان نے جمع کرائی تھی۔ عدالت نے سماعت کے دوران فریقین سے حاضری کا مطالبہ کیا ہے۔
درخواست میں فریقین اور قانونی چیلنج
شاہریز خان نے والدہ علیمہ خان کی نظر بندی کے احکامات کو چیلنج کرتے ہوئے عدالت کا دروازہ کھٹکایا۔ انہوں نے پنجاب حکومت، محکمہ داخلہ اور ڈپٹی کمشنر لاہور کو اس مقدمے میں فریق بنایا ہے۔ درخواست میں علیمہ خان، عظمیٰ خان اور نورین نیازی کی نظر بندی کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ تاہم عظمیٰ خان اور نورین نیازی کو پہلے ہی رہا کر دیا گیا ہے۔Also readمیڈل ایسٹ کی کشیدگی کی وجہ سے آئل پرائسز میں معمولی اضافہ
تھری ایم پی او پروتوکول کی خلاف ورزی
درخواست گزار کے مؤقف کے مطابق ڈپٹی کمشنر لاہور نے غیر قانونی طور پر نظر بندی کے احکامات جاری کیے۔ ان کا کہنا ہے کہ تھری ایم پی او کے طے شدہ طریقہ کار پر پورا نہیں اتریا گیا۔ علیمہ خان کی گرفتاری کے بعد ان کی نظر بندی کے احکامات فوری جاری کر دیے گئے۔ درخواست میں یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ ڈپٹی کمشنر کے یہ احکامات کالعدم قرار دیے جائیں۔
پولیس کی رپورٹ اور بے گناہی کا حوالہ
درخواست میں حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پولیس نے مقدمہ نمبر 96/23 میں علیمہ خان کو بے گناہ قرار دیا ہے۔ اسی مقدمے میں عظمیٰ خان کو بھی بے گناہ قرار دیا جا چکا ہے۔ عدالت سے مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ بے گناہ افراد کو نظر بندی کے دائرے میں رکھنا قانون کے خلاف ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کے موقف کو سنجیدگی سے لیا ہے۔
آئندہ سماعت اور عدالتی کارروائی
عدالت نے سماعت کے اگلے مرحلے میں تمام فریقین کو نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ لاہور ہائیکورٹ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ پنجاب حکومت اور متعلقہ حکام کو اپنا مؤقف پیش کرنا ہوگا۔ عدالتی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ قانونی عمل میں شفافیت کی طرف اہم قدم ہے۔ سماعت کے اگلے تاریخ کا ابھی اعلان نہیں کیا گیا۔
سیاسی ردعمل اور عمومی تاثرات
اس فیصلے نے سیاسی حلقوں میں کافی حد تک توجہ حاصل کی ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے عدالتی فیصلے کا خیرمقدم کیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ فیصلہ عدالتی آزادی اور قانون کی بالاہیت کی عکاسی کرتا ہے۔ عوامی سطح پر بھی اس فیصلے پر مختلف قسم کے تاثرات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ آئندہ سماعت اہم حیثیت کی حامل ہوگی۔
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