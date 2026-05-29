لاہور ہائی کورٹ نے راحت فاتح عليخان کی اپیل بحال کی، فیس کی عدم ادائیگی کو ناقابل قبول قرار دیا

لاہور ہائی کورٹ نے گلوکار راحت فاتح عليخان کی جائیدادی اپیل کو بحال کر کے فیس کی عدم ادائیگی کی بنیاد پر رد کرنے کے فیصلے کو توڑا۔ عدالت نے اپیل کے حق کو محفوظ رکھنے اور غیر ضروری تاخیر سے بچنے کی ہدایت دی۔
لاہور ہائی کورٹ نے مشہور گلوکار راحت فاتح عليخان کے جائیدادی تنازع کے معاملے میں اہم فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت نے بطور پہلی مثال اس بات پر زور دیا کہ صرف فیس کی عدم ادائیگی کی بنیاد پر اپیل کو مسترد کرنا قانون ی عدل کے منافی ہے۔ اس فیصلے میں خاص طور پر یہ واضح کیا گیا کہ اپیل کا حق ایک اہم قانون ی حق ہے اور اسے صرف تکنیکی خامیوں کی وجہ سے منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے اشارہ کیا کہ اپیل دہندہ کو صرف چار دن کا وقت دینا ادائیگی کی تکمیل کے لیے ناکافی تھا اور اس سے عدالتی کاروائی میں غیر ضروری تاخیر پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد عدالت نے ہائی کورٹ کے صدارتی حکم کے تحت پہلی عدالت کو حکم دیا کہ وہ دو ماہ کے اندر اپیل کو اصل وجوہات کی بنیاد پر فیصلہ کرے اور کسی بھی غیر ضروری تاخیر سے گریز کرے۔ یہ مقدمہ اصل میں راحت فاتح عليخان کی جانب سے فیصل آباد میں دو منزلہ گھر کے ملکیتی دعوے کے سلسلے میں دائر کیا گیا تھا۔ اس گھر کا رقبہ ایک کانال اور نو مارلا ہے۔ پہلی عدالت نے 14 مئی 2019 کو مخالف فریق کے حق میں فیصلہ صادر کیا تھا جس کے بعد راحت نے اس فیصلے کو چیلنج کیا اور اپیل دائر کی۔ تاہم اپیل کی سماعت کے دوران عدالت نے ایک چھوٹے فیس کی عدم ادائیگی کی وجہ سے اپیل کو برطرف کر دیا۔ اس فیصلے کے خلاف راحت نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ ہائی کورٹ کے جج محمد ساجد محمود سیثی نے آٹھ صفحات پر مشتمل اپنی رائے میں واضح کیا کہ فیس کی عدم ادائیگی کو ایک واحد بنیاد بنانا ناانصافی کا معاملہ ہے اور اس سے قانون ی نظام کی ساکھ پر اثر پڑتا ہے۔ انہوں نے عدالت کے حکمرانی کے اصولوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہر شہری کو قانون کے سامنے مساوی حقوق حاصل ہیں اور اس حق میں کسی بھی قسم کی تعلیمی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے ضمانت کے طور پر راحت فاتح عليخان کو دس ہزار روپے کی فیس کی ادائیگی پر پابند کیا اور دس ہزار روپے کے جرمانے کی بھی شق شامل کی۔ مزید یہ کہ تمام فریقین کو 2 جون کو متعلقہ عدالت میں حاضری دینا لازمی ہے تاکہ مقدمے کی مزید سماعت کی جا سکے۔ یہ فیصلہ نہ صرف راحت فاتح عليخان کے لیے ایک اہم فتح ہے بلکہ عدالتی نظام میں انصاف کی فراہمی کے لیے بھی ایک مضبوط پیغام ہے.
