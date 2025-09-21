لاہور میں سمٹ مینار کی بحالی: پنجاب حکومت کا تاریخی ورثے کو محفوظ کرنے کا عزم

پنجاب حکومت نے لاہور میں 1974ء کے او آئی سی سربراہی اجلاس کی یادگار، سمٹ مینار کی بحالی کا آغاز کر دیا ہے، جس کا مقصد اسے اصل شکل میں بحال کرنا اور تاریخی ورثے کو محفوظ بنانا ہے۔
پنجاب حکومت نے اس منصوبے کو اپنی ثقافت ی پالیسی کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا مقصد اسے اصل شکل میں محفوظ کرنا ہے۔ لاہور میں 1974ء میں منعقد ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم ( او آئی سی ) کے تاریخی سربراہی اجلاس کی یادگار اسلامی سمٹ مینار کو نصف صدی کے بعد پہلی مرتبہ بحالی کے عمل میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ، جسے ماہرین مسلم دنیا کے اتحاد اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تاریخ کا ایک اہم نشان قرار دیتے ہیں، حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ سیکرٹری سیاحت پنجاب، ڈاکٹر احسان بھٹہ نے اسمبلی چوک میں
واقع اس یادگار کا تفصیلی دورہ کیا اور محکمہ مواصلات و تعمیرات اور محکمہ آثار قدیمہ کے حکام نے منصوبے کے تکنیکی پہلوؤں پر انہیں بریفنگ دی۔ ماہرین نے بتایا کہ سمٹ مینار 1974ء کے تاریخی او آئی سی سربراہی اجلاس کی یاد میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس اجلاس کی میزبانی اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی، جس میں 38 مسلم ممالک کے سربراہان اور وزرائے خارجہ نے شرکت کی تھی۔ یہ اجلاس مسلم دنیا کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا، جہاں فلسطین کے حقِ خود ارادیت کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا، یاسر عرفات کو فلسطینی عوام کا نمائندہ مانا گیا، اور اسلامی ممالک نے مشترکہ خارجہ پالیسی کی سمت متعین کرنے پر اتفاق کیا۔ اس تاریخی یادگار کو لاہور میں سمٹ مینار کی شکل میں محفوظ کیا گیا تھا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی اور سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی خواہش پر اب اس کی بحالی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لئے نیشنل انجینئرنگ سروسز پاکستان (نیسپاک) نے ڈھانچے، سیوریج سسٹم اور ساختی مضبوطی کا تفصیلی مطالعہ مکمل کیا ہے، جس کی روشنی میں حتمی ڈیزائن تیار کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر احسان بھٹہ نے اس بات پر زور دیا کہ سمٹ مینار فنِ تعمیر کے لحاظ سے ایک شاندار یادگار ہے۔ یہ چھ کونوں پر مشتمل ایک بلند ستون نما ڈیزائن ہے، جو مسلم دنیا کے اتحاد اور اجتماعیت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مینار کے ارد گرد وسیع پلیٹ فارم بنایا گیا تھا جہاں کانفرنس میں شریک ممالک کے پرچم نصب کیے گئے تھے۔ اس کے اوپری حصے میں ابھرتی ہوئی جیومیٹریکل اشکال اسلامی فنِ تعمیر کی روایات کی عکاسی کرتی ہیں، جب کہ سنگِ مرمر اور کنکریٹ کے امتزاج نے اسے ایک پر وقار اور پائیدار یادگار کی شکل دی ہے۔ ماہرین کے مطابق، اس یادگار کی علامتی ساخت دراصل مسلم دنیا کے مختلف ممالک کے اتحاد کو ایک مرکز کے گرد اکٹھا ہونے کے تصور کے طور پر ڈیزائن کی گئی تھی۔ سیکرٹری سیاحت و آثار قدیمہ نے مزید بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت اور سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی زیر نگرانی سمٹ مینار کو اس کی اصل حالت میں محفوظ کیا جائے گا، تاکہ آنے والی نسلیں اس کے ذریعے پاکستان کے تاریخی کردار اور مسلم دنیا کے اتحاد کی اس علامت کو سمجھ سکیں۔ اس اقدام کا مقصد تاریخی ورثے کا تحفظ، ثقافتی اقدار کا فروغ، اور آنے والی نسلوں کو مسلم دنیا کے اتحاد کی اہمیت سے روشناس کرانا ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف ایک یادگار کی بحالی ہے، بلکہ پاکستان کی تاریخ، ثقافت اور خارجہ پالیسی کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ بحالی کے بعد، سمٹ مینار ایک بار پھر لاہور کی شان میں اضافہ کرے گا اور سیاحوں کے لیے ایک پرکشش مقام بن جائے گا۔ یہ پاکستان کی حکومت کی جانب سے اپنے ثقافتی ورثے کے تحفظ کے عزم کا اظہار ہے
سمٹ مینار او آئی سی پنجاب حکومت بحالی ثقافتی ورثہ لاہور مریم نواز مریم اورنگزیب ذوالفقار علی بھٹو
