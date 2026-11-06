لاہور اور ملتان میں ہوا کی شدید آلودگی عالمی درجہ بندی میں سامنے آئی
پاکستان کے بڑے شہر لاہور اور ملتان میں ہوا کی آلودگی کی سطح انتہائی تشویشناک ہے۔ لاہور عالمی درجہ بندی میں تیسرے نمبر پر ہے جبکہ ملتان میں آلودگی کا درجہ چار سو اسی تک پہنچ گیا ہے۔ دیگر شہروں میں بھی خراب معیار ہوا ریکارڈ کیا گیا ہے۔
لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے جس کے ایئر کوالٹی انڈیکس اے کیو آئی کی قدر دو سو پندرہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ جبکہ ملتان میں یہ درجہ چار سو اسی تک جا پہنچا جو کہ انتہائی تشویشناک صورتحال کی نشاندہی کرتا ہے۔ لاہور میں ہوا کی آلودگی کی سنگین صورت حال نے پاکستان کے بڑے شہروں میں ماحولیاتی مسائل کو مزید بڑھا دیا ہے۔ جمعہ کی رپورٹ کے مطابق بھارت کے کولکتہ نے عالمی آلودگی کی درجہ بندی میں پہلا مقام حاصل کیا جہاں اے کیو آئی کی قدر چار سو اٹھائیس تھی۔ لاہور نے تیسرا مقام حاصل کیا ہے۔ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی ہوا کی آلودگی کی سطح انتہائی خطرناک ہے۔ بہاول پور میں اے کیو آئی کی قدر دو سو اکیس ہے جو کہ اسے ملک کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں شامل کرتا ہے۔ رحیم یار خان میں یہ درجہ دو سو باسی تک ہے۔ سرگودھا میں اے کیو آئی کی قدر دو سو اٹھاسی ہے۔ سکردو میں یہ درجہ دو سو پچاسی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خراب ہوا کی معیار صرف پنجاب کے بڑے شہروں تک محدود نہیں ہے۔ یہ درجہ بندیاں پاکستان بھر میں ہوا کی آلودگی کے وسیع پیمانے پر پھیلاؤ کو اجاگر کرتی ہیں۔ یہ عوامی صحت اور ماحولیات ی حالات کے بارے میں گہری تشویش کا سبب بن رہی ہیں۔ خراب ہوا کی معیار سانس کی بیماریوں کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے۔ یہ دمہ کو بگاڑ سکتی ہے اور دل کی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے۔ بچوں بزرگ افراد اور ایسے لوگوں کے لیے جو پہلے سے سانس کی بیماریوں کا شکار ہیں یہ خطرہ اور بھی زیادہ ہے۔ باریک ذرات خاص طور پر پی ایم دو پونٹو پانچ صحت کے لیے بڑا مسئلہ ہیں۔ یہ چھوٹے ذرات گہرائی سے پھیپھڑوں میں داخل ہو سکتے ہیں اور خون میں مل سکتے ہیں۔ صحت کے ماہرین عوام کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ آلودگی کی بلند سطح پر باہر کی سرگرمیوں کو کم کریں۔ شدید آلودگی کے دوران کھڑکیاں بند رکھنی چاہئیں۔ ضرورت پڑنے پر مہرے لگے ہوئے ماسک کا استعمال کریں۔ تازہ ترین درجہ بندیاں مضبوط ہوا کی آلودگی کے کنٹرول کے اقدامات کی ضرورت کو اجاگر کرتی ہیں۔ بہتر مانیٹرنگ اور آلودگی کے ذرائع کو حل کرنے کے لیے یکجہتی کے اقدامات کی ضرورت ہے۔.
لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے جس کے ایئر کوالٹی انڈیکس اے کیو آئی کی قدر دو سو پندرہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ جبکہ ملتان میں یہ درجہ چار سو اسی تک جا پہنچا جو کہ انتہائی تشویشناک صورتحال کی نشاندہی کرتا ہے۔ لاہور میں ہوا کی آلودگی کی سنگین صورت حال نے پاکستان کے بڑے شہروں میں ماحولیاتی مسائل کو مزید بڑھا دیا ہے۔ جمعہ کی رپورٹ کے مطابق بھارت کے کولکتہ نے عالمی آلودگی کی درجہ بندی میں پہلا مقام حاصل کیا جہاں اے کیو آئی کی قدر چار سو اٹھائیس تھی۔ لاہور نے تیسرا مقام حاصل کیا ہے۔ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی ہوا کی آلودگی کی سطح انتہائی خطرناک ہے۔ بہاول پور میں اے کیو آئی کی قدر دو سو اکیس ہے جو کہ اسے ملک کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں شامل کرتا ہے۔ رحیم یار خان میں یہ درجہ دو سو باسی تک ہے۔ سرگودھا میں اے کیو آئی کی قدر دو سو اٹھاسی ہے۔ سکردو میں یہ درجہ دو سو پچاسی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خراب ہوا کی معیار صرف پنجاب کے بڑے شہروں تک محدود نہیں ہے۔ یہ درجہ بندیاں پاکستان بھر میں ہوا کی آلودگی کے وسیع پیمانے پر پھیلاؤ کو اجاگر کرتی ہیں۔ یہ عوامی صحت اور ماحولیاتی حالات کے بارے میں گہری تشویش کا سبب بن رہی ہیں۔ خراب ہوا کی معیار سانس کی بیماریوں کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے۔ یہ دمہ کو بگاڑ سکتی ہے اور دل کی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے۔ بچوں بزرگ افراد اور ایسے لوگوں کے لیے جو پہلے سے سانس کی بیماریوں کا شکار ہیں یہ خطرہ اور بھی زیادہ ہے۔ باریک ذرات خاص طور پر پی ایم دو پونٹو پانچ صحت کے لیے بڑا مسئلہ ہیں۔ یہ چھوٹے ذرات گہرائی سے پھیپھڑوں میں داخل ہو سکتے ہیں اور خون میں مل سکتے ہیں۔ صحت کے ماہرین عوام کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ آلودگی کی بلند سطح پر باہر کی سرگرمیوں کو کم کریں۔ شدید آلودگی کے دوران کھڑکیاں بند رکھنی چاہئیں۔ ضرورت پڑنے پر مہرے لگے ہوئے ماسک کا استعمال کریں۔ تازہ ترین درجہ بندیاں مضبوط ہوا کی آلودگی کے کنٹرول کے اقدامات کی ضرورت کو اجاگر کرتی ہیں۔ بہتر مانیٹرنگ اور آلودگی کے ذرائع کو حل کرنے کے لیے یکجہتی کے اقدامات کی ضرورت ہے۔
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