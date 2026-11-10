لاہور دوبارہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں سربراہ
لاہور میں فضائی آلودگی کی سطح خطرناک حد تک پہنچ گئی ہے اور شہر دوبارہ دنیا کے آلودہ ترین بڑے شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ آئی کیو ایئر کے مطابق لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 453 ریکارڈ کیا گیا جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں یہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ پنجاب کے دیگر شہروں جیسے ملتان اور گوجرانوالہ میں بھی آلودگی کی صورتحال تشویشناک ہے۔
لاہور ایک بار پھر دنیا کے آلودہ ترین بڑے شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آگیا ہے جہاں فضائی آلودگی کی سطح انتہائی خطرناک ہو چکی ہے۔ آئی کیو ایئر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 453 ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ صحت کے لیے انتہائی خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ اس دوران بھارتی دارالحکومت دہلی 224 اے کیو ای آی کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ آئی کیو ایئر کے مطابق لاہور کے سی ای آر پی آفس میں اے کیو ای آی 706 علامہ اقبال ٹاؤن میں 690 اور برکی روڈ پیراگون میں 639 تک پہنچ گیا۔ رائیونڈ میں 509 جبکہ کاہنہ نو میں 511 اے کیو ای آی ریکارڈ کیا گیا شہر کی مجموعی ریڈنگ ایک اور مقام پر 459 بھی رپورٹ ہوئی۔ پنجاب ایئر کوالٹی مانیٹرنگ کے اعداد و شمار کے مطابق ملتان روڈ پر اے کیو ای آی 500 کی انتہائی حد کے ساتھ پی ایم دو پوائنٹ پانچ کی مقدار 541.
1 اور پی ایم دس کی مقدار 1398.3 مائیکروگرام ریکارڈ کی گئی۔ سفاری پارک اور جی ٹی روڈ پر بھی اے کیو ای آی 500 رہا جبکہ کاہنہ نو میں 490 گلبرگ تھری میں 475 اور ایجرٹن روڈ پر 432 ریکارڈ کیا گیا۔ شاہدرہ اور ڈی ایچ اے فیز چھ میں اے کیو ای آی 392 برکی روڈ پر 390 پنجاب یونیورسٹی میں 373 اور واہگہ بارڈر پر 256 ریکارڈ ہوا۔ دوسری جانب لاہور کے علاوہ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی فضائی آلودگی کی صورتحال تشویشناک ہے۔ ملتان میں اے کیو ای آی 828 گوجرانوالہ میں 565 اور کاہنہ نو میں 511 ریکارڈ کیا گیا۔ انسداد اسموگ اقدامات کے باوجود لاہور کے متعدد علاقوں میں فضائی آلودگی خطرناک سطح پر برقرار ہے جس سے شہریوں کی صحت کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔
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