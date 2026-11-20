لاہور کی فضائی آلودگی خطرناک حدوں کو چھو گئی، گلبگ ثانی کا ای کیو آئی 360 سے تجاوز
لاہور میں فضائی آلودگی کا شدید بحران، ای کیو آئی 260 سے تجاوز کر گیا، محکمہ موسمیات نے بارش کے امکان کو مسترد کردیا اور شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کی گئی۔
لاہور شہر عالمی سطح پر دوبارہ بدترین فضائی آلودگی کا شکار بن گیا ہے، جہاں ہوائی معیار کا انڈیکس (AQI) مسلسل 260 سے تجاوز کر گیا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں دھند اور دھوئیں کا شدید پھیلاؤ محسوس کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں میں سانس، آنکھوں اور گلو سے متعلق مسائل میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور مقامی حکام اور صحت کے ماہرین نے فوری احتیاطی تدابیر اپنانے پر زور دیا ہے۔
فضائی آلودگی کی شدت اور علاقائی تفصیلات
لاہور کے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں سے ایک گلبگ ثانی ہے، جہاں ای کیو آئی کی سطح 360 سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ آلودگی کی شدت ان علاقوں میں انتہائی خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے جہاں رہائشی آبادی زیادہ ہے۔ شہر کی اوسط ای کیو آئی 260 سے زیادہ ہے، جو کہ صحت کے لیے شدید نقصان دہ قرار دی جاتی ہے۔ اس شدید آلودگی کی وجہ سے عوام کو سانس کی تکالیف، آنکھوں میں جلاؤ اور گلے کی خراش جیسی شکایات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس سے طبی مراکز میں مریضوں کی بھگدڑ میں اضافہ ہوا ہے۔Also readLyon questions India's top order after follow-on celebrations
محکمہ موسمیات کا واضح پیغام اور موسم
محکمہ موسمیات نے شہریوں کو یہ بات یقینی بنائی ہے کہ آنے والے چند دنوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ عام طور پر بارش فضائی آلودگی کو کم کرنے اور سموگ کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن موجودہ حالات میں ایسا کسی بھی قسم کا ہوا کا ردعمل متوقع نہیں ہے۔ شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ خشک اور ہموار موسم کی موجودگی آلودگی کے ذرات کو زمین کے قریب جمع ہونے کا باعث بن رہی ہے، جس سے ای کیو آئی کی سطح مزید بڑھ سکتی ہے۔
صحت کے ماہرین کی ہدایات اور احتیاطی اقدامات
صحت کے ماہرین نے شہریوں کو واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ گھر سے باہر نکلتے وقت معیاری ماسک کا استعمال کریں۔ خاص طور پر بچوں، بزرگ افراد اور ان لوگوں کو جو پھوپھنڈ یا دمہ جیسی طبی مسائل سے جوجھ رہے ہیں، کو غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نکلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سموگ کے نقصان دہ اثرات سے بچاؤ کے لیے گھروں میں ایئر فلٹرز کا استعمال اور کھڑکیوں کو بند رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ آلودگی کے شدید ترین اوقات میں کھلی جگہوں پر ورزش یا دیگر سرگرمیوں سے پرہیز کریں۔
عوامی صحت پر اثرات اور مستقبل کا جائزہ
لاہور میں مسلسل بدتر ہوتی ہوئی فضائی کیفیت شہریوں کی عمومی صحت اور معیار زندگی کے لیے سنگین چیلنج کا باعث بن رہی ہے۔ اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن عوام کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کسی قسم کی دوائی استعمال نہ کریں۔ شہر کے انتظامیہ اور متعلقہ حکام پر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ اس ہنگامی صورتحال کا فوری احاطہ کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں، تاکہ آلودگی کے مزید بگڑنے سے روکا جا سکے۔ موجودہ صورتحال میں شہریوں کی جانے پہچان اور تعاون ہی اس بحران سے نکالنے کی واحد ممکنہ راہ ہے۔
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