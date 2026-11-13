لاہور میں آلودگی کا خطرناک ہاتھ، عالمی درجہ بندی میں پہلے نمبر
لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 244 ریکارڈ ہوا جس سے یہ دنیا کا سب سے آلودہ شہر بن گیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی اور ساوٹی پارک میں بھی شدید آلودگی پائی گئی۔
پنجاب کے دارالحکومت لاہور نے گزشتہ دنوں میں دوبارہ عالمی سطح پر آلودگی کی خبروں میں اپنا مقام محفوظ کیا ہے۔ شہر کے ایئر کوالٹی انڈیکس (AQI) نے صبح کے وقت 244 کی سطح کو عبور کیا، جس کی وجہ سے یہ شہر دنیا بھر میں سب سے زیادہ آلودہ شہر کا درجہ حاصل کر گیا۔ یہ صورتحال 24NewsHD TV چینل کی رپورٹس کی روشنی میں سامنے آئی، جس نے بتایا کہ شہر کی ہوا کی صفائی کی سطح انتہائی نازک حالت میں ہے۔
عالمی سطح پر سب سے آلودہ شہر کا درجہ
لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس (AQI) 244 تک پہنچنے کے بعد عالمی میٹرکس میں سب سے اوپر آ گیا ہے۔ اس اعداد و شمار کی تصدیق 24NewsHD TV چینل نے کی، جس نے وضاحت کی کہ صبح کے وقت ہوا میں موجود ذرات کا ارتکاز انتہائی خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ صورتحاب صرف ایک دن قبل کے عارضی سکون کے بعد دوبارہ ظاہر ہوئی، جس نے شہریوں اور انتظامیہ کو تشویش کا شکار کر دیا ہے۔Also readمون سون کی طوفانی بارشوں میں مجموعی اموات کی تعداد 99 ہوگئی - ایکسپریس اردو
مختلف علاقوں میں آلودگی کی انتہائی شدید سطح
لاہور کے مختلف علاقوں میں آلودگی کی سطح میں نمایاں اختلاف پایا گیا ہے، جہاں ملتان روڈ پر ایئر کوالٹی انڈیکس (AQI) کی قدر 500 تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد ساوٹی پارک میں 285، کھنہ میں 259، بورکی روڈ میں 253 اور ڈی ایچ اے فیز 6 میں 251 ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب یونیورسٹی میں یہ شرح 213، ایرٹن روڈ پر 212، شاہدرہ میں 204 اور جی ٹی روڈ پر 194 رہی، جبکہ واہگہ بارڈر پر یہ مقدار 175 رہی۔
پنجاب یونیورسٹی اور ساوٹی پارک کا شدید متاثرہ علاقے
ساوٹی پارک اور پنجاب یونیورسٹی کے مقامات پر ایئر کوالٹی انڈیکس (AQI) کی اعلیٰ سطحوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ صنعتی اور ٹریفک آلودگی کا مرکب ان خطوں میں زیادہ مرکوز ہے۔ ساوٹی پارک میں 285 اور پنجاب یونیورسٹی میں 213 کی یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ تعلیمی اور سول سوسائٹی کے مراکز بھی شدید آلودگی کے سائے میں ہیں۔
پنجاب یونیورسٹی میں ہوا کی نازک کیفیت
پنجاب یونیورسٹی کے علاقے میں ایئر کوالٹی انڈیکس (AQI) کی قدر 213 تک ریکارڈ ہوئی، جو کہ انتہائی نازک سمجھی جاتی ہے۔ اس مقام پر ہوا میں معلق ذرات کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو سکتی ہے۔
میٹ آفس کا موسم اور درجہ حرارت کی پیش گوئی
پنجاب کا میٹ آفس (Met Office) نے باضابطہ طور پر کہا ہے کہ آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے اور موسم خشک رہے گا۔ شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دن کے دوران یہ مقدار 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان ہے۔
ہوا کی رفتار اور نمی کا اثر برقرار
لاہور میں ہوا کی رفتار پانچ کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے، جو کہ آلودگی کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے ناکافی مانی جاتی ہے۔ ہوا میں نمی کی سطح 77 فیصد تک پہنچنے کا اندازہ ہے، جو کہ ماحولیاتی حالات کو مزید نازک بنا سکتی ہے۔
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