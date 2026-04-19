لاہور میں مہنگائی کا طوفان: سبزیاں، پھل اور گوشت شہریوں کی پہنچ سے دور

لاہور میں سبزیوں، پھلوں اور گوشت کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، سرکاری نرخوں اور مارکیٹ میں زمین آسمان کا فرق، شہری شدید مشکلات کا شکار۔ گراں فروشی کے خلاف کارروائیاں ناکام، عوام کی قوت خرید بری طرح متاثر۔
لاہور میں اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، شہری شدید مشکلات کا شکار۔ سبزیوں، پھل وں اور گوشت کی قیمتیں سرکاری نرخوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ پیاز 50 روپے کے بجائے 80 سے 100 روپے فی کلو، ٹماٹر 75 کے بجائے 150 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ آلو 20 کے بجائے 35، بھنڈی 135 کے بجائے 200، دیسی ٹینڈے 160 کے بجائے 250 روپے فی کلو تک پہنچ گئے۔ لہسن دیسی 135 کے بجائے 200 اور چائنیز لہسن 700 روپے فی کلو تک جا پہنچا ہے۔ پھل وں کے نرخ بھی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ کیلا 215 کے بجائے 350 سے 400، سیب کالا
کولوں پہاڑی 215 کے بجائے 350، انگور ٹافی 380 کے بجائے 700 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ سفید انگور بھی 500 روپے سے زائد میں دستیاب ہیں۔ گوشت کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ ہوا۔ بکرے کا گوشت 1800 کے بجائے 2700 سے 3000، گائے کا گوشت 800 کے بجائے 1200، جبکہ برائلر مرغی 540 کے بجائے 570 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ گراں فروشی نے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ شہریوں محمد جاوید اور رشید احمد نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پہلے ہی قوت خرید کم ہو چکی تھی، اب یہ ناجائز منافع خوری انہیں فاقوں پر مجبور کر رہی ہے۔ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ گراں فروشی کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری ہیں، جن میں مقدمات کا اندراج اور جرمانے شامل ہیں۔ تاہم ان کارروائیوں کے باوجود قیمتوں میں استحکام نہیں آ سکا جس سے شہری مایوس ہیں۔ حکومتی دعوے اور زمینی حقائق میں واضح فرق نظر آ رہا ہے۔ ذخیرہ اندوزی اور من مانی قیمتوں کے تعین کے خلاف ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے۔ عوام کی قوت خرید کو مدنظر رکھتے ہوئے اشیائے ضروریہ کی قیمتوں پر قابو پانا حکومت وقت کا اہم فریضہ ہے۔ موجودہ صورتحال میں جہاں بیرونی عوامل کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پر بھی معاشی مشکلات بڑھ رہی ہیں، وہیں گراں فروشی اور ناجائز منافع خوری کے رجحان نے عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ مارکیٹ میں سرکاری نرخوں اور دکانداروں کی طرف سے لگائے گئے نرخوں میں زمین آسمان کا فرق واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پیاز، ٹماٹر، آلو، بھنڈی، اور لہسن جیسی بنیادی سبزیوں کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے گھر کے بجٹ پر گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ اسی طرح پھلوں کی قیمتیں بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ کیلے، سیب، اور انگور جیسی عام پھل بھی اب مہنگے داموں فروخت ہو رہے ہیں۔ گوشت کی قیمتوں میں اضافہ بھی تشویشناک ہے۔ بکرے، گائے اور مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں اضافے نے غریب اور متوسط طبقے کے لیے پروٹین کا حصول بھی مشکل بنا دیا ہے۔ شہری حکام بالا سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اس معاملے کا سختی سے نوٹس لیں اور گراں فروشی کے خلاف موثر کریک ڈاؤن کریں تاکہ عوام کو سکھ کا سانس لینے کا موقع مل سکے۔ شہریوں نے حکومتی اقدامات پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے موثر اور مستقل اقدامات کیے جائیں۔ ضلعی انتظامیہ کے دعوے کہ کارروائیاں جاری ہیں، ان دعوؤں کی حقیقت مارکیٹ میں نظر نہیں آتی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ صرف کارروائیوں کے بیانات دینے کی بجائے ان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو عام آدمی کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی ایک خواب بن جائے گا۔ گزشتہ چند دنوں کے دوران لاہور میں سبزیوں، پھلوں اور گوشت کی قیمتوں میں ہونے والے ہوشربا اضافے نے شہریوں کو شدید ذہنی اور مالی دباؤ میں مبتلا کر دیا ہے۔ سرکاری نرخ ناموں اور مارکیٹ میں رائج قیمتوں میں زمین و آسمان کا فرق اس بات کا غماز ہے کہ کہیں نہ کہیں نظام میں خامیاں موجود ہیں جن کی وجہ سے عوام کو اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پیاز، ٹماٹر، آلو، بھنڈی، اور لہسن جیسی روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں یہ اضافہ ناقابل برداشت حد تک بڑھ چکا ہے۔ مثال کے طور پر، پیاز کی سرکاری قیمت 50 روپے فی کلو مقرر ہے، مگر بازار میں یہ 80 سے 100 روپے تک فروخت ہو رہی ہے۔ ٹماٹر کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے، جو 75 روپے کے بجائے 150 روپے فی کلو تک پہنچ گیا ہے۔ دیگر سبزیوں میں آلو 20 کے بجائے 35، بھنڈی 135 کے بجائے 200، اور دیسی ٹینڈے 160 کے بجائے 250 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال صرف سبزیوں تک محدود نہیں، بلکہ پھلوں اور گوشت کی قیمتوں میں بھی تشویشناک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پھلوں کی قیمتوں میں اضافے نے بھی عوام کو پریشان کر دیا ہے۔ کیلے کی قیمت 215 روپے کے بجائے 350 سے 400 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ سیب کالا کولوں پہاڑی 215 روپے کے بجائے 350 روپے اور انگور ٹافی 380 روپے کے بجائے 700 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ سفید انگور بھی 500 روپے سے زائد قیمت پر دستیاب ہیں۔ گوشت کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ چھوٹے بکرے کا گوشت 1800 روپے کے بجائے 2700 سے 3000 روپے فی کلو، گائے کا گوشت 800 روپے کے بجائے 1200 روپے فی کلو، اور برائلر مرغی کا گوشت 540 روپے کے بجائے 570 روپے فی کلو تک پہنچ چکا ہے۔ ان قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے عام شہری، خاص طور پر نچلے اور متوسط طبقے کے افراد کے لیے صحت بخش خوراک کا حصول مشکل ہو گیا ہے۔ شہریوں محمد جاوید اور رشید احمد جیسے متعدد افراد نے حکومتی خاموش تماشائی بننے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی بڑھتی ہوئی مہنگائی اور کم ہوتی ہوئی قوت خرید سے پریشان تھے، اب گراں فروشی اور ناجائز منافع خوری نے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومتی دعوے صرف زبانی جمع خرچ تک محدود ہیں اور زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔ دوسری جانب، ضلعی انتظامیہ کا موقف ہے کہ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر گراں فروشی کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری ہیں، جن میں مقدمات کا اندراج اور جرمانے بھی شامل ہیں۔ تاہم، ان کارروائیوں کے باوجود قیمتوں میں استحکام نہ آ سکا، جس سے عوام کو شدید مایوسی ہوئی ہے۔ اس صورتحال کا تقاضا ہے کہ ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کے خلاف سخت ترین اقدامات کیے جائیں اور ان پر عملدرآمد کو یقینی بنایا جائے۔ خبر میں شامل دیگر معلومات جیسے کہ "ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا الرٹ جاری" اور "ایران، امریکا کے وفود کی آمد کا معاملہ، اسلام آباد میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی" اس بنیادی خبر سے براہ راست متعلق نہیں ہیں اور انہیں شامل نہیں کیا گیا ہے۔