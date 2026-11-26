لاہور اینٹی ٹیرورزم کورٹ نے جناح ہاؤس کیس میں فقہ جاوید کی ضمانت درخواست مسترد کردی
لاہور کی اینٹی ٹیرورزم کورٹ نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں سوشل میڈیا ایکٹوِست فقہ جاوید کی گرفتاری کے بعد ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ پراسیکیوشن کے دلائل کی روشنی میں عدالت نے اس فیصلے کو حتمی قرار دیا۔
لاہور کی اینٹی ٹیرورزم کورٹ نے جمعہ کو سوشل میڈیا ایکٹوِست فقہ جاوید کی گرفتاری کے بعد ضمانت کی درخواست کو مسترد کرنے کا فیصلہ صادر کیا ہے۔ یہ معاملہ جناح ہاؤس حملہ کیس سے متعلق ہے جس کی تفصیلات چینل 24 نیوز ایچ ڈی نے پیش کی ہیں۔ عدالت کے جج منظر علی گِل نے دونوں فریقین کی دلائل سننے کے بعد یہ اہم فیصلہ سنایا ہے۔ فقہ جاوید کے وکیل اعظم صہیل نے عدالت میں ان کی رہائی کے حق میں مضبوط اور مربوط دلائل پیش کیے۔ انہوں نے استدلال کیا کہ ان کی موزوعہ کلئینٹ کو تین سال کی تاخیر کے بعد گرفتار کیا گیا تھا جو کہ قانونی اصولوں کے خلاف ہے۔ دفاعی ٹیم نے عدالت کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ فقہ جاوید اس الزام میں معصوم ہیں اور ان پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ لہذا، ان سے گزارش کی گئی کہ عدالت انہیں فوری طور پر ضمانت دے تاکہ وہ اپنے قانونی حقوق کا مؤثر طریقے سے تحفظ کر سکیں۔ دوسری طرف، پراسیکیوشن نے ان کی رہائی کے سخت خلاف موقف اختیار کیا اور درخواست کو خارج کرنے کا مطالبہ کیا۔ تحقیقاتی افسر نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے واضح کیا کہ فقہ جاوید جناح ہاؤس حملے کے معاملے میں براہِ راست ملوث ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کیس سرور روڈ پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر نمبر 96/23 کے تحت درج کیا گیا ہے۔ تحقیقات کے مطابق، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز نے جناح ہاؤس پر حملے کی سازش رچی تھی اور پارٹی کارکنوں کو آگ لگانے اور توڑ پھوڑ کرنے کی ترغیب دی تھی۔ اس سنگین واقعے میں قیام امن میں رکاوٹ ڈالنے اور بغاوت کے سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ پراسیکیوشن کا کہنا تھا کہ ملزمہ نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے ذریعے عوام کو اکسایا اور تشدد کی فضا کو بڑھایا، جس کی وجہ سے یہ کیس انتہائی حساس اور خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل کو غور سے سنا اور پھر حتمی فیصلہ دیا۔ اس فیصلے کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عدالت نے تحقیقاتی افسر کے دلائل اور پراسیکیوشن کے موقف کو زیادہ ترجیح دی۔ فقہ جاوید کے وکیل نے اپنی استدلال میں عدالت کو بتایا کہ ان کی موزوعہ کلئینٹ کو گرفتاری کے تین سال بعد پکڑا گیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید ابتدائی مراحل میں ان پر کسی قسم کا ثبوت موجود نہیں تھا۔ تاہم، عدالت نے یہ دیکھتے ہوئے کہ کیس میں قیام امن میں رکاوٹ اور سنگین جرائم شامل ہیں، ضمانت منظور نہیں کی۔ اس کیس کے تناظر میں سیاسی جماعتوں اور سوشل میڈیا ایکٹوِستس کے درمیان جاری تعلق اور ان کے ذریعے کیے جانے والے بیانات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے معاملات میں عدالتیں عوامی امن اور قیام امن کو مدنظر رکھتی ہیں۔ فقہ جاوید کے لیے اب یہ کیس آگے کے مراحل میں جائے گا جہاں مزید کارروائی عمل میں آئے گی۔ اس فیصلے سے متعلق معاشرے میں مختلف طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، جبکہ کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ عدالتی فیصلہ انصاف کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے، جبکہ دوسری جانب انسانی حقوق کے تنظیمیں اسے سیاسی انتقام قرار دے رہی ہیں۔.
لاہور کی اینٹی ٹیرورزم کورٹ نے جمعہ کو سوشل میڈیا ایکٹوِست فقہ جاوید کی گرفتاری کے بعد ضمانت کی درخواست کو مسترد کرنے کا فیصلہ صادر کیا ہے۔ یہ معاملہ جناح ہاؤس حملہ کیس سے متعلق ہے جس کی تفصیلات چینل 24 نیوز ایچ ڈی نے پیش کی ہیں۔ عدالت کے جج منظر علی گِل نے دونوں فریقین کی دلائل سننے کے بعد یہ اہم فیصلہ سنایا ہے۔ فقہ جاوید کے وکیل اعظم صہیل نے عدالت میں ان کی رہائی کے حق میں مضبوط اور مربوط دلائل پیش کیے۔ انہوں نے استدلال کیا کہ ان کی موزوعہ کلئینٹ کو تین سال کی تاخیر کے بعد گرفتار کیا گیا تھا جو کہ قانونی اصولوں کے خلاف ہے۔ دفاعی ٹیم نے عدالت کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ فقہ جاوید اس الزام میں معصوم ہیں اور ان پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ لہذا، ان سے گزارش کی گئی کہ عدالت انہیں فوری طور پر ضمانت دے تاکہ وہ اپنے قانونی حقوق کا مؤثر طریقے سے تحفظ کر سکیں۔ دوسری طرف، پراسیکیوشن نے ان کی رہائی کے سخت خلاف موقف اختیار کیا اور درخواست کو خارج کرنے کا مطالبہ کیا۔ تحقیقاتی افسر نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے واضح کیا کہ فقہ جاوید جناح ہاؤس حملے کے معاملے میں براہِ راست ملوث ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کیس سرور روڈ پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر نمبر 96/23 کے تحت درج کیا گیا ہے۔ تحقیقات کے مطابق، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز نے جناح ہاؤس پر حملے کی سازش رچی تھی اور پارٹی کارکنوں کو آگ لگانے اور توڑ پھوڑ کرنے کی ترغیب دی تھی۔ اس سنگین واقعے میں قیام امن میں رکاوٹ ڈالنے اور بغاوت کے سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ پراسیکیوشن کا کہنا تھا کہ ملزمہ نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے ذریعے عوام کو اکسایا اور تشدد کی فضا کو بڑھایا، جس کی وجہ سے یہ کیس انتہائی حساس اور خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل کو غور سے سنا اور پھر حتمی فیصلہ دیا۔ اس فیصلے کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عدالت نے تحقیقاتی افسر کے دلائل اور پراسیکیوشن کے موقف کو زیادہ ترجیح دی۔ فقہ جاوید کے وکیل نے اپنی استدلال میں عدالت کو بتایا کہ ان کی موزوعہ کلئینٹ کو گرفتاری کے تین سال بعد پکڑا گیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید ابتدائی مراحل میں ان پر کسی قسم کا ثبوت موجود نہیں تھا۔ تاہم، عدالت نے یہ دیکھتے ہوئے کہ کیس میں قیام امن میں رکاوٹ اور سنگین جرائم شامل ہیں، ضمانت منظور نہیں کی۔ اس کیس کے تناظر میں سیاسی جماعتوں اور سوشل میڈیا ایکٹوِستس کے درمیان جاری تعلق اور ان کے ذریعے کیے جانے والے بیانات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے معاملات میں عدالتیں عوامی امن اور قیام امن کو مدنظر رکھتی ہیں۔ فقہ جاوید کے لیے اب یہ کیس آگے کے مراحل میں جائے گا جہاں مزید کارروائی عمل میں آئے گی۔ اس فیصلے سے متعلق معاشرے میں مختلف طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، جبکہ کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ عدالتی فیصلہ انصاف کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے، جبکہ دوسری جانب انسانی حقوق کے تنظیمیں اسے سیاسی انتقام قرار دے رہی ہیں۔
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