لاہور سمیت پنجاب کی عدالتوں میں جعلی کورٹ فیس ٹکٹس کا ڈیڑھ ارب روپے کا اسکینڈل
پنجاب کی عدالتوں میں جعلی کورٹ فیس ٹکٹس کا نیٹ ورک بے نقاب ہوا ہے۔ ڈیڑھ ارب روپے کے مبینہ نقصان پر 9 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہے اور متعدد ملزمان گرفتار ہوچکے ہیں۔
لاہور سمیت پنجاب کی عدالتوں میں جعلی کورٹ فیس ٹکٹس کا ڈیڑھ ارب روپے کا مبینہ میگا اسکینڈل بے نقاب ہوگیا ہے۔ یہ کارروائی چیف جسٹس عالیہ نیلم کے حکم پر کی گئی، جس میں جعلی ٹکٹس کی تیاری اور فروخت کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔
چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ عدالتی نظام کے ساتھ فراڈ کرنے اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ اینٹی کرپشن نے ضلع کچہری کے مختلف دفاتر پر چھاپے مارے اور جعلسازی میں استعمال ہونے والا سامان قبضے میں لے لیا۔Also readپاکستانی ماہرین سائبر سیکیورٹی: خلینج میں کیریئر کے مواقع اور تیاری
جعلی کورٹ فیس ٹکٹس کا طریقہ کار اور برآمدگی
اینٹی کرپشن کے مطابق جعلی کورٹ فیس ٹکٹس کے ذریعے قومی خزانے کو مبینہ طور پر ڈیڑھ ارب روپے کا نقصان پہنچانے کا انکشاف ہوا ہے۔ تحقیقات کے دوران ملزمان سے جعلی ٹکٹس بنانے والی مشینیں پکڑی گئیں اور لاکھوں جعلی ٹکٹس برآمد کرلیے گئے۔
تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا کہ جعلی ٹکٹس عدالتی دستاویزات کی مصدقہ نقول کے لیے استعمال ہوتے رہے۔ اس طرح سرکاری خزانے میں کروڑوں روپے جمع ہونے کے بجائے جعلی ٹکٹس کے ذریعے رقم ہڑپ کیے جانے کا انکشاف ہوا۔
صرف لاہور میں روزانہ 15 لاکھ روپے کی کورٹ فیس آمدن متوقع تھی، مگر سرکاری ریکارڈ میں بھاری فرق سامنے آگیا۔ سال 2025 اور 2026 کے دوران عدالتی کام کے حجم اور سرکاری خزانے میں جمع رقم میں واضح فرق کا بھی انکشاف ہوا ہے۔
اینٹی کرپشن کے 9 افراد کے خلاف مقدمے کی تفصیل
اینٹی کرپشن نے کاپی برانچ انچارج زمان اللہ اور ریکارڈ کیپر اعجاز احمد سمیت 9 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے۔ سول کورٹ کی کاپی برانچ کا انچارج اور ماڈل ٹاؤن کچہری کا ریکارڈ کیپر مبینہ جعلسازی کے اس مقدمے میں نامزد ہیں۔
مبینہ اسکینڈل میں متعدد ملزمان گرفتار ہوچکے ہیں، جب کہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ تمام الزامات ابھی مبینہ ہیں اور ان کا فیصلہ متعلقہ عدالت میں ہونا باقی ہے۔
پنجاب کی عدالتوں میں تحقیقات کا دائرہ وسیع
جعلی کورٹ فیس ٹکٹس اسکینڈل کی تحقیقات کا دائرہ وسیع کردیا گیا ہے۔ سرکاری اہلکاروں اور دیگر کرداروں کی نشاندہی کا عمل شروع کردیا گیا ہے، اور اسے عدالتوں میں سرکاری محصولات کی چوری کا نیٹ ورک قرار دیا جارہا ہے۔
یہ کارروائی پنجاب بھر کی عدالتوں سے متعلق ہے، اس لیے اس کے نتائج عدالتی ریکارڈ اور سرکاری محصولات کے حساب کتاب کی درستگی پر بھی اثر ڈال سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں تحقیقات کے نتائج سے واضح ہوگا کہ اس نیٹ ورک میں کون کون سے کردار شامل تھے۔
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