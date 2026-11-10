لاہور میں ہام گیلری کی آرٹ، ٹیکنالوجی اور کھانوں کی منفرد شام
ہام گیلری میں انشال طاہر کی پینٹنگز، پروجیکٹڈ روشنی اور انہی فن پاروں سے تیار کردہ مینیو کا امتزاج پیش کیا گیا، جو لاہور میں پہلی بار ہوا۔
لاہور میں آرٹ، ٹیکنالوجی، گیسٹرونومی اور خیالات کو یکجا کرنے والی ایک خصوصی تقریب ہام گیلری میں منعقد ہوئی۔ پیر کی شام ڈی ایچ اے فیز 8 میں واقع اس گیلری میں انشال طاہر کی پینٹنگز، پروجیکٹڈ روشنی اور انہی فن پاروں سے تیار کیا گیا مینیو ایک ہی محفل میں جمع ہوئے۔ منتظمین نے اس تجربے کو ایک کیمیا گری کا نام دیا ہے اور ان کے مطابق لاہور میں اس نوعیت کی تقریب پہلی بار دیکھی گئی۔
کیمیا گری کے ماہرین کا خیال تھا کہ اگر درست عناصر درست حالات میں ملیں تو ایک مادہ دوسرے میں بدل سکتا ہے۔ ہام گیلری میں یہ عناصر رنگ، روشنی، کھانا اور لوگ تھے، جبکہ پوری گیلری اس تجربے کا برتن بنی۔ اس تقریب میں فنکار، آرٹ کے شوقین، کیوریٹرز، طلبہ اور پرانے دوست شریک ہوئے۔Also readوزیراعظم شہباز شریف کی انطالیہ میں COP31 لیڈرز سمٹ میں شرکت
انشال طاہر کے فن پاروں کا تصوراتی پس منظر
انشال طاہر کے فن پاروں کا مرکزی موضوع برگد کا درخت ہے، جس کی جڑیں شاخوں سے نیچے اتر کر زمین میں جذب ہو جاتی ہیں اور یوں ایک درخت پورا جھنڈ بن جاتا ہے۔ ان کے کام میں یہ الجھاؤ انسانوں کے ایک دوسرے سے جڑے ہونے کی تصویر بنتا ہے، جو زمین کے اوپر بھی ہے اور نیچے بھی۔
تقریب کے دوران ہر فن پارہ ایک دروازے کی حیثیت اختیار کر گیا۔ مہمان ایک کام سے دوسرے کام تک گزرتے رہے، دیوار پر موجود رنگوں کے ایک سپائرل سے وہی سپائرل ذائقے تک پہنچا، اور سبز روشنی میں نہائے ہوئے چہرے نے ایک ایسی گفتگو کو جنم دیا جو چند لمحے پہلے ممکن نہ تھی۔ منتظمین کے مطابق اس شام کا مقصد یہی تھا کہ ایک حس دوسری حس کو بدل دے۔
شیف صہیب ستی نے ان پینٹنگز کو بنیاد بنا کر کھانا تیار کیا۔ انہوں نے ہر فن پارے کے رنگوں، ساخت اور سائیکیڈیلک یعنی ذہن کو جھنجھوڑنے والی گردش کو ایک نسخے کی طرح پڑھا اور ہر کام کا جواب کھانے کی صورت میں دیا۔ یہاں تک کہ کٹلری بھی کھائی جا سکتی تھی۔ تصویر جو پہلے نظر کا تجربہ تھی، وہ ذائقے میں ڈھل گئی اور ذائقے نے مہمانوں کو اپنی یادوں کی طرف لوٹا دیا۔
منتظمین اور شراکت داروں کا مؤقف
اس تقریب کی قیادت حسان امجد نے کی، جو ہام گیلری کے کیوریٹر ہیں، جبکہ اس کی ہم کیوریشن ڈاکٹر نجم الحسن عسار نے کی۔ حسان امجد کے مطابق گیلریاں عموماً دیکھنے والوں کو پیچھے کھڑے رہنے اور ہاتھ دور رکھنے کی تربیت دیتی ہیں، مگر انشال طاہر کا کام اس روایت کو قبول نہیں کرتا۔ ان کے بقول انشال کی لکیریں پہلے ہی حرکت میں تھیں، اس لیے انہیں روشنی، صہیب کے کچن اور کمرے میں موجود لوگوں کے ذریعے سفر کرنے کے مزید راستے دیے گئے۔
ڈاکٹر نجم الحسن عسار، جو ہم کیوریٹر ہونے کے ساتھ وی ایکس آر کے ڈائریکٹر بھی ہیں، کے مطابق کھانا اس شہر کی قدیم ترین فنی شکل ہے جبکہ ٹیکنالوجی اس کی جدید ترین شکل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حسان امجد نے ان دونوں کو انشال طاہر کی پینٹنگز کے ساتھ ایک کمرے میں رکھا اور انہیں ایک دوسرے پر ردِعمل دینے دیا، اور نتیجہ وہ تھا جو ان میں سے کوئی بھی اکیلے نہیں بنا سکتا تھا۔
الائنس فرانسیز ڈی لاہور کے ڈائریکٹر فابرس ڈسدیے نے کہا کہ نومبر نیومیریک یہ سوال اٹھاتا ہے کہ ڈیجیٹل کلچر اسکرین سے باہر نکلے تو کیا کچھ کر سکتا ہے۔ ان کے مطابق یہ تجربہ ان کی توقع سے کہیں آگے گیا، دیواروں، روشنی اور پلیٹ تک پہنچا، اور وہ ایسے خطرے کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں جس میں پاکستانی فنکار ٹیکنالوجی کو اپنا بنا کر پیش کریں۔
آرٹ اور ٹیکنالوجی کی شراکت کا عملی اثر
یہ تقریب وی ایکس آر یعنی ورچوئل اینڈ ایکسٹینڈڈ رئیلٹی فیسٹیول، ہام گیلری اور لاہور ڈیجیٹل آرٹس فیسٹیول کی مشترکہ پیشکش تھی۔ اسے الائنس فرانسیز ڈی لاہور کی معاونت حاصل تھی اور یہ وی ایکس آر کے لاہور ایڈیشن بیٹوین دی پرامپٹس کا حصہ تھی۔ اس معاونت میں فرانس کا سفارت خانہ، انسٹیٹیوٹ فرانسیز، ہسپانیہ کا سفارت خانہ اور اے ای سی آئی ڈی بھی شامل تھے۔
شرکا کے لیے اس تجربے کا عملی پہلو یہ تھا کہ آرٹ محض دیکھنے کی چیز نہ رہا بلکہ روشنی، ذائقے اور گفتگو کے ذریعے ایک مکمل تجربہ بن گیا۔ منتظمین کے مطابق اس شام کے اختتام تک یہ بتانا مشکل ہو گیا تھا کہ نمائش کہاں ختم ہوتی ہے۔ یہ ماڈل مستقبل میں لاہور کی دیگر گیلریوں اور فیسٹیولز کے لیے بھی ایک مثال بن سکتا ہے، اگرچہ منتظمین کی جانب سے آئندہ پروگراموں کی کوئی تاریخ یا تفصیل اس وقت سامنے نہیں آئی۔
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