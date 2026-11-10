لاہور ہائی کورٹ نے نجی میڈیکل کالجز کی من مانی فیسوں کو غیر قانونی قرار دے دیا
لاہور ہائی کورٹ نے نجی میڈیکل کالجز سے غیر معقول فیسوں کی وصولی پر پابندی عائد کردی ہے۔ پی ایم ڈی سی کو فیسوں کی نگرانی کا مکمل اختیار حاصل ہے۔
لاہور ہائی کورٹ نے نجی میڈیکل کالجز کی جانب سے طلباء و طالبات سے غیر قانونی اور من مانی فیسوں کی وصولی کو سختی کے ساتھ مسترد کردیا ہے۔ جسٹس خالد اسحاق نے نجی میڈیکل کالجز کی فیسوں سے متعلق متعلقہ درخواستوں پر تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے ان کالجز کی کارروائی کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ ان اداروں کو طلباء سے مقررہ حد سے زائد رقم وصول کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔
عدالتی فیصلے کا بنیادی پہلو اور قانونی دائرہ کار
جسٹس خالد اسحاق نے بیس اٹھاسی صفحات پر مشتمل اپنا فیصلہ جاری کیا ہے جس میں نجی میڈیکل کالجز کی تینوں درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے طلباء کی بارہ درخواستوں کو منظور کیا گیا ہے۔ عدالت نے یہ واضح کرتے ہوئے کہ پی ایم ڈی سی کو فیسوں کی زیادہ سے زیادہ حد مقرر کرنے کا قانونی اختیار حاصل ہے، اس ادارے کے قواعد و ضوابط کو لازمی قرار دیا ہے۔Also readNvidia shares slide as CEO's affair with alleged Chinese spy raises succession fears
فیصلے کے مطابق نجی میڈیکل کالجز کی کاروباری آزادی پنجاب میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے ریگولیٹری اختیار سے بالاتر نہیں ہے۔ عدالت نے پی ایم ڈی سی کے تینوں نوٹیفکیشنز کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے قبل کالجز فیسوں میں اضافے کے لیے آڈٹ شدہ مالی گوشوارے فراہم نہیں کرتے تھے لیکن اب یہ ان کے لیے لازمی ہو گیا ہے۔
طلبہ کے حقوق اور انتقامی کارروائی کی ممانعت
لاہور ہائی کورٹ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ طلباء کو ان کی شکایات اٹھانے پر انتقامی کارروائی کا نشانہ نہیں بنایا جاسکتا۔ عدالت نے سختی کے ساتھ کہا ہے کہ اگر کوئی ادارہ یا شخص اس فیصلے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو توہین عدالت کی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یہ حکم یقینی بنانے کے لیے دیا گیا ہے کہ طلباء کو تعلیمی ماحول میں بے خوف رہنے کا حق حاصل ہو۔
نجی میڈیکل کالجز کو فیسوں کے تعین اور وصولی میں پی ایم ڈی سی کے قواعد و ضوابط کا پابند رہنا ہوگا۔ عدالت نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ اضافی وصول شدہ رقم یا تو طلباء کو واپس کی جائے گی یا آئندہ فیس میں ایڈجسٹ کر دی جائے گی۔ اس فیصلے سے تعلیمی اداروں اور طلباء کے درمیان تنازعات کے حل کا ایک واضح راستہ ہموار ہوا ہے۔
اضافی فیسوں کی واپسی اور مستقبل کے اقدامات
لاہور ہائی کورٹ نے اضافی فیسوں کی واپسی یا ایڈجسٹمنٹ سے متعلق طلباء کے دعووں کو تیسرے ورکنگ دنوں میں نمٹانے کا حکم دیا ہے۔ فیصلے کے مطابق متعلقہ کالجز کو ان دعووں پر کارروائی کرنا ہوگی اور طلباء کو ان کی مالیاتی حقداری واپس کرنی ہوگی۔ یہ مدت ان اداروں کے لیے ایک واضح ڈیڈ لائن ہے جس کے مطابق کام مکمل کرنا لازمی ہے۔
اس قانونی فیصلے کا عملی اثر اس بات میں ہوگا کہ آئندہ تعلیمی سیشنوں میں فیسوں میں بے جا اضافہ نہیں کیا جا سکے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ نجی طبی تعلیم کے شعبے میں شفافیت اور قانونی حاکمیت کو یقینی بنانے کے ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تمام متعلقہ فریقین کو اس حکم نامے کی پابندی کرنی ہوگی۔
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