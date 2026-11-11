لاہور میں خاتون کارکن کی گرفتاری اور اداکار محمود الاسلم و سحر حمیدی کی نئی ڈرامائی جوڑی
لاہور پولیس نے ہجومی تشدد پر ابھارنے والی خاتون کارکن کو گرفتار کر لیا ہے۔ دوسری جانب سینئر اداکار محمود الاسلم اور اداکارہ سحر حمیدی نے اپنے آنے والے ڈرامے میں باپ بیٹی کے کرداروں پر بات کی ہے اور ناظرین کے ساتھ ایک مزاحیہ تبادلہ خیال کیا ہے۔
لاہور پولیس نے پی ٹی آئی کی خاتون کارکن کو ہجومی تشدد پر ابھارنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب خاتون کارکن نے عوامی سطح پر لوگوں کو تحریک دی تھی جس کے نتیجے میں سڑکوں پر بے چینی پھیل گئی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنا کردار ادا کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ پولیس ذرائع کے مطابق گرفتاری کے بعد خاتون کو عدالت میں پیش کیا گیا جہاں سے اسے عبوری ضمانت مل گئی۔ تاہم، مقدمہ چل رہا ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔ اسی دوران سینئر پاکستانی اداکار محمود الاسلم اور اداکارہ سحر حمیدی نے آنے والے ڈرامے میں اپنے اسکرین رشتے کا ایک دلچسپ جائزہ پیش کیا ہے۔ ان دونوں نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اپنی کیمیستی اور کرداروں کے درمیان تعلق پر بات کی۔ محمود الاسلم نے بتایا کہ وہ مختلف پروجیکٹس میں ایک ہی ساتھی اداکارہ کے ساتھ کام کرتے وقت مختلف رویے اپناتے ہیں۔ ایک سیریل میں وہ سحر حمیدی کے پیارے باپ کا کردار نبھا رہے ہیں جبکہ دوسرے پروجیکٹ میں وہ ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس گفتگو میں سحر حمیدی نے بھی شمولیت اختیار کی اور تصدیق کی کہ محمود الاسلم دو مختلف پروجیکٹس یعنی ٹیلی فلم وائرل ابّا اور ایک آنے والی سیریل میں ان کے باپ کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دونوں اداکاروں کے درمیان ہلکی پھلکی بات چیت اور مزاحیہ انداز سامنے آیا۔ سحر حمیدی نے ناظرین سے اپیل کی کہ وہ ان کے کرداروں کو پسند کریں اور محمود الاسلم نے طنزیہ انداز میں کہا کہ ناظرین ان پر تنقید یا ٹرولنگ نہ کریں بلکہ ان کی اسکرین پر بیٹی کے لیے بڑے بھائی یا محافظ کی طرح نگاہ رکھنے والی شخصیت کو خوشامد سے دیکھیں۔.
لاہور پولیس نے پی ٹی آئی کی خاتون کارکن کو ہجومی تشدد پر ابھارنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب خاتون کارکن نے عوامی سطح پر لوگوں کو تحریک دی تھی جس کے نتیجے میں سڑکوں پر بے چینی پھیل گئی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنا کردار ادا کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ پولیس ذرائع کے مطابق گرفتاری کے بعد خاتون کو عدالت میں پیش کیا گیا جہاں سے اسے عبوری ضمانت مل گئی۔ تاہم، مقدمہ چل رہا ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔ اسی دوران سینئر پاکستانی اداکار محمود الاسلم اور اداکارہ سحر حمیدی نے آنے والے ڈرامے میں اپنے اسکرین رشتے کا ایک دلچسپ جائزہ پیش کیا ہے۔ ان دونوں نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اپنی کیمیستی اور کرداروں کے درمیان تعلق پر بات کی۔ محمود الاسلم نے بتایا کہ وہ مختلف پروجیکٹس میں ایک ہی ساتھی اداکارہ کے ساتھ کام کرتے وقت مختلف رویے اپناتے ہیں۔ ایک سیریل میں وہ سحر حمیدی کے پیارے باپ کا کردار نبھا رہے ہیں جبکہ دوسرے پروجیکٹ میں وہ ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس گفتگو میں سحر حمیدی نے بھی شمولیت اختیار کی اور تصدیق کی کہ محمود الاسلم دو مختلف پروجیکٹس یعنی ٹیلی فلم وائرل ابّا اور ایک آنے والی سیریل میں ان کے باپ کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دونوں اداکاروں کے درمیان ہلکی پھلکی بات چیت اور مزاحیہ انداز سامنے آیا۔ سحر حمیدی نے ناظرین سے اپیل کی کہ وہ ان کے کرداروں کو پسند کریں اور محمود الاسلم نے طنزیہ انداز میں کہا کہ ناظرین ان پر تنقید یا ٹرولنگ نہ کریں بلکہ ان کی اسکرین پر بیٹی کے لیے بڑے بھائی یا محافظ کی طرح نگاہ رکھنے والی شخصیت کو خوشامد سے دیکھیں۔
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