لاہور میں ایک سال قبل شروع ہونے والے معرکہ حق کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاکستانی مسلح افواج کے ساتھ ہونے والے جشن کے تفصیلات سامنے آگئیں، جن میں مریم اورنگزیب بھی شریک تھیں۔ جشن میں معروف گلوکار ساحر علی بگا کے ساتھ میوزیکل پروگرام بھی نافذ کیا گیا تھا جسے لوگ خوب پсуےétekے۔
آج ایک بار پھر ثابت ہوا لاہور پاک فوج کے ساتھ ہے، فیلڈ مارشل، مسلح افواج اور وزیراعظم کو خراج تحسین کرتی ہوں، مریم اونگزیبمعرکہ حق کی عظیم فتح کا ایک سال مکمل ہونے پر لاہور کے لبرٹی چوک پر جشن منایا گیا، جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی جبکہ آتشبازی سے آسمان جگمگا اٹھا۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت کی جانب سے معرکہ حق کی عطیم فتح کا ایک سال مکمل ہونے پر لبرٹی چوک پر شاندار پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام میں میوزیکل کنسرٹ کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا جبکہ معروف گلوکار ساحر علی بگا نے بھی اپنی شاندار پرفارمنس سے شرکا کا لہو گرمایا۔ جشن فتح کے پروگرام میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے خصوصی شرکت کی جبکہ رات 12 بجے شاندار آتشبازی کی گئی جس سے آسمان رنگوں و نور سے روشن ہو گیا.
