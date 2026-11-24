لاہور کا نیویارک اور لندن سے بہتر درجہ، عالمی سیفٹی انڈیکس میں پیش رفت
2026 کے گلوبل کرائم اینڈ سیفٹی انڈیکس میں لاہور نے نیویارک، لندن، پیرس اور نئی دہلی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔
لاہور نے 2026 کے گلوبل کرائم اینڈ سیفٹی انڈیکس میں نیویارک، پیرس، لندن اور نئی دہلی جیسے بڑے عالمی شہروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے نمایاں درجہ حاصل کیا ہے، جس سے شہر میں عوامی تحفظ کے حوالے سے مثبت تاثر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نومبیو (Numbeo) کے اعداد و شمار کے مطابق لاہور کا کرائم انڈیکس 36.2 ریکارڈ ہوا ہے جبکہ سیفٹی انڈیکس 63.8 ہے جو بین الاقوامی مقابلے میں قابل ذکر کارکردگی ہے۔
بین الاقوامی موازنہ اور شہری تحفظ کے اعداد و شمار
لاہور کی سیفٹی انڈیکس کا سکور 63.8 ہے جو نیویارک، لندن، پیرس اور نئی دہلی کے متعلقہ شہروں کے سکور سے کہیں بہتر ہے۔ بین الاقوامی موازنے کے مطابق نیویارک کا کرائم انڈیکس 50.8، لندن کا 55.3، پیرس کا 57.9 اور نئی دہلی کا 59.0 ریکارڈ ہوا ہے۔ ان شہروں کے سیفٹی انڈیکس کے اعداد و شمار بھی لاہور کے مقابلے میں کم ہیں جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ لاہور میں جرم کے حوالے سے عوامی تشویش کی سطح نسبتاً کم ہے۔Also readپاکستان نے عالمی مقابلۂ حسن مس ورلڈ کی تاریخ میں پہلی بار باضابطہ طور پر شرکت کا اعزاز حاصل کرلیا
پاکستان کے شہروں میں مقامی درجہ بندی اور موازنہ
پاکستانی شہروں میں اسلام آباد نے ٹاپ پوزیشن برقرار رکھی ہے جبکہ لاہور دوسرے نمبر پر ہے۔ اسلام آباد کا کرائم انڈیکس 30.8 اور سیفٹی انڈیکس 69.2 ہے جو لاہور سے بہتر ہے۔ لاہور کی کارکردگی کراچی اور راولپنڈی کے مقابلے میں بھی بہتر رہی ہے جہاں جرم کی سطح قابل ذکر تھی۔ کراچی کا کرائم انڈیکس تقریباً 57.6 سے 57.8 کے درمیان ہے جبکہ راولپنڈی میں یہ سکور 51.8 سے 52.0 کے درمیان ہے۔
عوامی رائے اور پولیس کی ایمرجنسی ریسپانس کی کارکردگی
نومبیو کا انڈیکس صارفین کی طرف سے جمع کردہ معلومات پر مبنی ہے جو چوری، تشدد اور ذاتی تحفظ کے تجربات پر مبنی ہے۔ لاہور کی پولیس کے متعلقہ فیصلہ کن اجلاس میں انکشاف ہوا ہے کہ پنجاب بھر میں ایمرجنسی کالز کا جواب صرف 22 فیصد ہے جبکہ لاہور میں یہ شرح 66 فیصد ہے۔ پنجاب کے انسپکٹر جنرل آف پولیس عبدالکریم نے لاہور پولیس لائنز میں اس بات کو ناکام قرار دیا ہے کیونکہ وسائل کے باوجود یہ کارکردگی غیر مطمئن کن ہے۔
متبادل شہروں کی اعلیٰ سیفٹی اور مستقبل کے امکانات
امارات کے شہر العین اور ابوظہبی میں جرم کی سطح انتہائی کم ریکارڈ کی گئی جہاں کرائم انڈیکس 11 سے 16 کے درمیان ہے۔ ان شہروں کا سیفٹی انڈیکس 80 سے 89 کے درمیان ہے جو عوامی تحفظ کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ انڈیکس عالمی سطح پر شہریوں کی رائے کو ماپتا ہے اور لاہور کی پوزیشن کو عالمی مقابلے میں مزید واضح کرتا ہے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics