لاہور کی ایئر کوالٹی خطرناک حد تک خراب، دیوالی کے دھوئیں کا خطرہ
پنجاب کے محکمہ ماحولیات کی جانب سے انتباہ کہ دیوالی کے آتش بازی اور بھارتی پنجاب کی فصلوں کی جلائی جانے والی بھسم لاہور کی ہوا کو خطرناک بنائے گی۔
پنجاب کا محکمہ ماحولیات نے خبردار کیا ہے کہ بھارتی پنجاب سے آنے والا آلودہ ہوا اور دیوالی کے جشن کے دوران آتش بازی کا دھواں لاہور کی ہوا کی معیار کو منگل تک خطرناک سطح تک پہنچا سکتا ہے۔ محکمہ کی جانب سے جاری کردہ خصوصی رپورٹ کے مطابق، آلودہ ہوائیں دس سے تیس گھنٹے کے اندر پاکستان کی سرحد عبور کر کے لاہور، قصور اور دیگر ملحقہ علاقوں میں پہنچ جائیں گی۔
ایئر کوالٹی انڈیکس میں تیزی سے اضافہ
لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس میں بے پناہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سات نومبر کو لاہور کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس دو سو بائیس تھا، جو آٹھ نومبر کی دوپہر ایک بجے تک بڑھ کر تین سو پچیس ہو گیا۔ اسی دوران، دوپہر کی اسی گھنٹی میں پچھلے دن کے مقابلے میں ہوا کی آلودگی میں نمایاں بدامدی دیکھی گئی، جہاں ریڈنگ ایک سو سولہ سے بڑھ کر دو سو نوے ہوئی۔Also readمصطفیٰ کمال کے خلاف مہم: ویکسین خریداری کا معاملہ 180 ملین روپے کا
نیشنل ایسٹرونومیٹکس اینڈ ایرونائٹکس ایڈمنسٹریشن کے سیٹلائٹ تصاویر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آٹھ نومبر کو بھارتی پنجاب اور ہریانہ کے اوپر دھند اور آلودگی کا تہہ خانہ گھنا ہو چکا ہے۔ امرتسر کا فاصلہ لاہور سے ہوا کے ذریعے صرف پچپن کلومیٹر ہے، جس کی وجہ سے آلودہ ہوائیں چند گھنٹوں میں بین الاقوامی سرحد عبور کر سکتی ہیں۔
موسمیاتی حالات اور فصلوں کی جلای جانے والی بھسم
بھارت سے آنے والی مشرقی ہوائیں سات سے یارانہ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ آتش بازی، فصلوں کے باقیات کی جلای جانے والی بھسم، اور نسبتاً ٹھنڈی راتوں کی بے حرکت ہوائیں آلودگی کو مزید شدید بنا رہی ہیں۔ محکمہ ماحولیات نے بھارتی پنجاب میں فصلوں کی وسیع پیمانے پر جلای جانے والی بھسم کو بھی مسئلے کی ایک اہم وجہ قرار دیا ہے۔
چار نومبر تک بھارتی پنجاب میں کل دو ہزار تین سو چالیس واقعات درج کیے گئے تھے۔ جن میں لاہور اور قصور کے سامنے تین اضلاع میں ایک ہزار اسی واقعات شامل تھے۔ تارن تارن میں پچپن واقعہ، فیروز پور میں ایک سو سولہ، اور امرتسر میں دو سو سات واقعات سامنے آئے۔
نئی دہلی میں انتہائی خطرناک سطح
اسی دوران نئی دہلی میں ایئر کوالٹی انڈیکس میں بھی بے پناہ اضافہ دیکھا گیا۔ سات نومبر کو نئی دہلی کی ریڈنگ چار سو پچاس تک پہنچ گئی، جو آٹھ نومبر کی رات ایک بجے تک بڑھ کر سات سو چووالیس ہو گئی۔ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ علاقائی سطح پر ہوا کی آلودگی ایک مشترکہ اور سنگین چیلنج بن چکی ہے۔
محکمہ ماحولیات نے وارننگ جاری کی ہے کہ لاہور میں آلودگی کی سطح منگل کی صبح دس بجے تک انتہائی بلند رہ سکتی ہے۔ دوپہر ایک بجے سے پانچ بجے کے درمیان عارضی تحسن کی توقع ہے، لیکن رات کو آلودگی دوبارہ بڑھ سکتی ہے اور انتہائی غیر صحت مند حالات منگل تک جاری رہ سکتے ہیں۔
آئندہ موسم اور عوامی ہدایات
اتوار گیارہ نومبر سے ہوا کی سمت میں تبدیلی کچھ راحت کا باعث بن سکتی ہے۔ بارش اور تیز ہوائیں بارہ اور تیرہ نومبر کو ہوا کی معیار کو مزید بہتر بنائیں گی، اگرچہ موسمیاتی پیش گوئی ابھی تک غیر یقینی ہے۔ پاکستان کے پنجاب میں ایک اکتوبر سے چار نومبر کے درمیان فصلوں کی جلای جانے والی بھسم کے چالیس نines واقعات درج کیے گئے، جو گزشتہ سال کے اسی دورانیے کی سسٹہ ستر واقعات کی نسبت بتیس فیصد کمی کی نمائندگی کرتے ہیں۔
محکمہ نے رہائشیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ خطرناک ہوا کی کیفیت میں باہر نکلنے سے گریز کریں اور اندر ہی رہیں۔ ضرورت پڑنے پر این نائنٹي فیس ماسک استعمال کیے جائیں۔ بچوں، بزرگوں اور سانس یا دل کے امراض کا شکار لوگوں کو اضافی احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ دس نومبر کو دیوالی کے اثرات کا ایک موازنہاتی رپورٹ جاری کرے گا۔
مریم نواز کے دورے کے بعد جھیلو مقرر کی برطرفی
اسی دوران سیاسی حلقوں میں مریم نواز کے دورے کے حوالے سے بحث چھڑ گئی ہے۔ مریم نواز کے جھیلو منیر ڈسٹرکٹ کونسلر کو امتحانات ملتوی کرنے پر برطرف کیا گیا ہے۔ یہ معاملہ ان کے دورے کے انعقاد اور عوامی فلاح کی ذمہ داریوں کے حوالے سے سیاسی بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔
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