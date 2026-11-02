لاہور ہائیکورٹ نے پنجاب کے ہیلث اتھارٹیز کے ورکرس کو مستقل کا درجہ دے دیا
لاہور ہائیکورٹ نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز کے ورکرز کو مستقل درجہ دینے کے احکامات جاری کیے ہیں، جو آئین کے آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی کا شکار تھے۔
لاہور ہائیکورٹ نے پنجاب کی ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز کے اہل ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل ورکرز کا قانونی درجہ دینے کا فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت عظمیٰ کے جسٹس خالد اسحاق نے پنجاب حکومت کے ان احکامات کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے جن میں مستقل ورکرز کا درجہ دینے سے انکار کیا گیا تھا۔ یہ فیصلہ 26 آئینی درخواستوں پر سنوائی کے بعد جاری کیا گیا جس میں محمد بلال رضا سمیت دیگر درخواست کنندگان شامل تھے۔
آئین کی دفعہ چوبیس کی خلاف ورزی
جسٹس خالد اسحاق نے اپنے فیصلے میں واضح کیا کہ یکساں حالات میں کام کرنے والے ملازمین کے ساتھ مختلف سلوک آئین کے آرٹیکل 25 کے منافی ہو سکتا ہے۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ مستقل نوعیت کے کام پر مسلسل نو ماہ سے زائد خدمات انجام دینے والے اہل ملازمین مستقل ورکرز قرار پانے کے مستحق ہیں۔ عدالت نے ڈیلی ویجز، ورک چارجڈ اور کنٹیجنٹ پیڈ ملازمین کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے کہا کہ مستقل ورکرز کا قانونی درجہ حاصل کرنے کے لیے الگ نوٹیفکیشن جاری کرنا ضروری نہیں ہے۔Also readقطر نے پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت بحال کر دی
امتیازی سلوک پر پابندی عائد
عدالتی فیصلے کے مطابق بعض ملازمین کو مستقل ورکرز کا درجہ دینا اور دیگر کو اس سے محروم رکھنا امتیازی سلوک کی عکاسی کرتا ہے۔ جسٹس خالد نے مزید ریمارکس دیے کہ ملازمین کو زبانی احکامات کے ذریعے ملازمت سے فارغ کرنا قانونی تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ ملازمت ختم کرنے کے لیے تحریری حکم جاری کرنا اور اس کی وجوہات بیان کرنا لازمی ہے۔ ملازم کے خلاف کسی بھی منفی کارروائی سے پہلے اسے اپنا مؤقف پیش کرنے کا مناسب موقع فراہم کرنا عدالتی حکم ہے۔
2021 کی پالیسی کا اطلاق لازمی
فیصلے میں واضح کیا گیا کہ پنجاب حکومت کی 2021 کی پالیسی ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز پر بھی لاگو ہوگی۔ عدالت نے کہا کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز خودمختار ادارے ہونے کی بنیاد پر حکومتی پالیسی کے اطلاق سے انکار نہیں کر سکتیں۔ ملازمین کی بار بار 89 روزہ تقرریاں مستقل نوعیت کے کام کی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتیں۔ ملازم کی قانونی حیثیت کا تعین تقرری کے نام سے نہیں بلکہ کام کی نوعیت اور مدت سے کیا جائے گا۔
آرڈرز 1968 کے تحت حقوق کا تحفظ
عدالتی فیصلے کے مطابق اسٹینڈنگ آرڈرز 1968 کے تحت قانونی شرائط پوری کرنے والے ملازمین مستقل ورکرز کے حقوق حاصل کرنے کے حق دار ہیں۔ ڈیٹا انٹری آپریٹرز، سینیٹری ورکرز اور دیگر اہل ملازمین کو مستقل ورکرز کے قانونی حقوق حاصل ہوں گے۔ یہ درجہ سول سرنٹ کی حیثیت سے مستقلی یا سول سروس میں خودکار ریگولرائزیشن نہیں سمجھا جائے گا، لیکن اہل ملازمین کو اسٹینڈنگ آرڈرز 1968 کے تحت قانونی تحفظات حاصل ہوں گے۔
واجبات کا تعین اور سماعت کا حق
عدالت نے فیصلے میں یہ بھی واضح کیا کہ ملازمین کے واجبات اور تنخواہوں کا تعین متعلقہ حکام الگ سے کریں گے۔ عدالت نے واجبات کے تعین سے قبل ملازمین کو سماعت کا مناسب موقع فراہم کرنے کی ہدایت بھی کی۔ ہائیکورٹ نے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ واجبات اور معاوضوں کے تعین میں کام نہیں تو اجرت نہیں کا اصول بھی مدنظر رکھا جا سکتا ہے۔ اس فیصلے سے صحت کے شعبے میں کام کرنے والے ہزاروں عارضی ملازمین کو قانونی تحفظ اور مستقبل کا تحفظ ملے گا۔
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