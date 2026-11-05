لاہور میں گیس کی شدید بندش، شہریوں کو روزمرہ مشکلات کا سامنا
لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں گیس کی مسلسل بندش اور کم پریشر نے شہریوں کی زندگی معمول سے باہر کردی ہے۔ خاندان اب متبادل ذرائع پر انحصار کر رہے ہیں جبکہ گھریلو اخراجات میں اضافہ ہوا ہے۔
پنجاب کے دارالحکومت لاہور اور صوبے کے دیگر اہم علاقوں میں گیس کی فراہمی کے مسائل شدید ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے عام شہریوں کو روزمرہ کی بنیادی سرگرمیوں میں بے حد مشکلات کا سامنا ہے۔ شفیق آباد، بند روڈ، سمن آباد، شالیمار، باغبانپورہ، سلامت پورہ، داروغہ والا، یتیم خانہ اور مزنگ سمیت متعدد مقامات پر گیس کی عدم دستیابی اور ناکافی پریشر کی وجہ سے مقامی آبادی پریشان کن صورتحال کا شکار ہے۔
مسئلے کی تفصیلات اور متاثرہ علاقے
لاہور کے ان مخصوص علاقوں میں رہائش پذیر افراد کا کہنا ہے کہ کھانے پکانے کے تینوں اہم اوقات میں بھی گیس کا پریشر انتہائی کم ہے، جو کہ خاندانی منصوبہ بندی کو مکمل طور پر متاثر کر رہا ہے۔ کئی علاقوں میں تو دن بھر گیس کی سپلائی بالکل ہی بند رہتی ہے، جس سے گھروں میں کھانے پکانا ناممکن سا ہو گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ صبح کے وقت گیس نہ ملنے کی وجہ سے بچے اکثر ناشتہ کئے بغیر اسکول جاتے ہیں، جو کہ ان کی صحت اور تعلیم کے لیے نقصان دہ ہے۔Also readپاکستان کا مقامی ایئر ٹو ایئر میزائل فاز کامیاب تجربے سے لیس
شفیق آباد کے رہائشیوں کی طرف سے دی گئی معلومات کے مطابق، ان کے علاقے میں بھی کھانے پکانے کے تمام اوقات میں گیس کی شدید کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ صحت مند اور گرم کھانا نہ تیار ہونے کی وجہ سے خاندانوں کو مختلف قسم کے ذہنی دباؤ کا بھی سامنا ہے۔ گیس کی مسلسل بندش کی وجہ سے شہری متبادل ذرائع استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، جس سے ان کی روزمرہ کی زندگی میں بڑی رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں۔
شہریوں کا ردعمل اور متبادل حل
گھر میں گیس نہ ہونے کی صورت میں شہری اب کھانا پکانے کے لیے ایل پی جی سلنڈرز کا سہارا لے رہے ہیں، جبکہ کچھ مقامات پر لکڑی جلانے کے روایتی طریقے بھی دوبارہ متعارف ہو رہے ہیں۔ ان متبادل ذرائع کی قیمتوں کا مطلب یہ ہے کہ گھریلو اخراجات میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ درمیانی طبقے کے لیے مالی بوجھ کا سبب بن رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ ایل پی جی سلنڈرز دستیاب ہیں، لیکن ان کی قیمتیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، جس سے معاشی دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔
لکڑی جلانے کے عمل سے نہ صرف گھریلو اخراجات بڑھ رہے ہیں بلکہ ماحولیاتی آلودگی اور اندرونی ہوا کی صفائی کے حوالے سے بھی نئی چیلنجز پیدا ہو رہی ہیں۔ شہریوں نے واضح کیا ہے کہ وہ حکومتی سطح پر فوری کارروائی کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ انہیں اس غیر یقینی صورتحال سے نجات مل سکے۔ گیس کی بندش نہ صرف کھانے پکانے کو متاثر کر رہی ہے بلکہ دیگر گھریلو کاموں کو بھی سخت متاثر کر رہی ہے، جس سے عوامی ناراضگی کا اظہار ہوا ہے۔
متعلقہ حکام سے مطالبات اور مستقبل کے اقدامات
متاثرہ شہریوں نے متعلقہ حکام اور سربراہانِ اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ گیس کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ ان کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ کھانے کے اوقات میں گیس کا مناسب پریشر فراہم کیا جائے تاکہ عوام کو روزمرہ کی بنیادی مشکلات سے نجات مل سکے۔ شہریوں نے زور دیا ہے کہ صرف عارضی حل نہیں بلکہ مستقل بنیادوں پر گیس کی سپلائی کا نظام بہتر بنایا جائے۔
حکام سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ ان علاقوں میں نگرانی کو مزید سخت کریں جہاں گیس کی کمی سب سے زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے۔ عوامی نمائندوں اور انتظامیہ پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ شہریوں کی شکایات کو سنجیدگی سے لیں اور گیس کی فراہمی میں بہتری لانے کے لیے واضح لائحہ عمل پیش کریں۔ اگر اس مسئلے کا فوری اور مؤثر حل نہ نکالا گیا تو عوامی سطح پر مزید احتجاج یا دیگر اقدامات کی تیاریاں شروع ہو سکتی ہیں، جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔
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