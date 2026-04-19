لبنان میں طبی عملے پر اسرائیلی حملے: انسانیت پر وار

لبنان کے گاؤں میفادون کے قریب ہونے والے تازہ اسرائیلی حملوں میں چار پیرامیڈکس ہلاک اور چھ زخمی ہو گئے۔ یہ حملے، جو امدادی کارکنوں کو بچانے کی کوشش کرنے والی ایمبولینسوں کو نشانہ بنانے کے لیے کیے گئے، اسرائیل کی جانب سے لبنان کے صحت کے شعبے کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے کی مذموم کوششوں کی عکاسی کرتے ہیں۔
جنوب لبنان کے گاؤں میفادون کے قریب بدھ کی صبح ایک دلدوز منظر تھا۔ جب دو ایمبولینسیں ایک دوسرے کے پیچھے رکی ہوئی تھیں، تو ان کا عملہ پہلے ہی دو دیگر ایمبولینسوں پر اسرائیل ی حملے کی خبر سن چکا تھا۔ ایک کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور جب دوسری امداد کے لیے پہنچی تو اسے بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ طبی عملے کے لیے ایک ایسا منظر تھا جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔
پہلی دو ایمبولینسیں تباہ ہو چکی تھیں، ان کے ٹائر پھٹے ہوئے تھے اور شیشے بکھرے ہوئے تھے۔ ان کے آٹھ عملے کے ارکان میں سے چھ خون میں لت پت سڑک پر یا ایک گاڑی کے پچھلے حصے میں پڑے تھے۔ ایک ایمبولینس کے ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھے ایک پیرامیڈک کے پیٹ سے خون بہہ رہا تھا، اور وہ اپنے ایک ساتھی کو اپنی گود میں سنبھالے ہوئے اسے ہوش میں رہنے کی التجائیں کر رہا تھا۔ 'میں بیمار محسوس کر رہا تھا۔ میری آنکھوں نے جو دیکھا اس پر مجھے یقین نہیں آیا،' محمد جابر، 43 سالہ، نے جمعہ کو اپلائیڈ پریس کو بتایا۔ وہ جمعہ کو نبطیہ میں اپنی ایمرجنسی ٹیم کے ہیڈکوارٹر سے بات کر رہے تھے، جہاں ٹیم کے ارکان فوم کے توشکوں پر آرام کر رہے تھے۔
اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی نے تھکی ہوئی ٹیم کو دھماکوں کی مسلسل آواز سے ایک نایاب راحت دی تھی۔ جابر نے بتایا کہ وہ اور دیگر لوگ زخمیوں کو اپنی کام کرنے والی ایمبولینسوں میں منتقل کرنے کے لیے جلدی کر رہے تھے۔ جب ٹیم لیڈر مہدی ابو زید دروازے بند کرنے کے لیے بھاگا، تو وہ بھی حملے کی زد میں آ گئے۔
یہ تین حملے، جن میں چار پیرامیڈکس ہلاک اور چھ دیگر زخمی ہوئے، اسرائیل کی جانب سے لبنان کے صحت کے شعبے کو نشانہ بنانے کی رضامندی کا تازہ ترین ثبوت ہے۔ 2024 کی اسرائیل-حزب اللہ جنگ کے دوران ایسے حملے ایک متنازعہ مسئلہ بن گئے، جب اسرائیل نے حماس پر غزہ میں الزام لگایا تھا کہ وہ حزب اللہ کو فلسطینی اسپتالوں کو عسکری سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے کا احاطہ فراہم کرتی ہے، جو کہ حزب اللہ اور لبنانی وزارت صحت نے مسترد کر دیا ہے۔
بدھ کی صبح میفادون میں ہونے والے حملے کا امریکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق، یہ ان حملوں میں سے ایک تھا جس کے نتیجے میں چار پیرامیڈکس ہلاک اور چھ زخمی ہوئے۔ تیسری ایمبولینس کے عملے کے پہنچنے کے چھ منٹ کے اندر اندر، انہیں بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایک اسرائیلی ڈرون نے گاڑیوں کی کھڑکیاں توڑ دیں اور 30 سالہ ابو زید کو زمین پر گرا دیا۔ ان کے ساتھیوں نے اے پی کو بتایا کہ ابو زید، جن کا چار سال کا بیٹا تھا اور جب وہ پیرامیڈک کے طور پر رضاکارانہ خدمات انجام نہیں دیتے تھے تو وہ مصالحے اور گری دار میوے فروخت کرتے تھے، کو ال-نَجدہ ہسپتال پہنچنے پر مردہ قرار دے دیا گیا۔ اس واقعے کو ایک گو پرو کیمرے سے فلمایا گیا جس میں زخمی ساتھیوں کو طبی امداد دیتے ہوئے ایمبولینس پر فائرنگ دکھائی گئی ہے۔
حملوں کے بعد، ریسکیو ورکرز کی ایک چوتھی ٹیم نے زخمیوں کو نکالنے میں کامیابی حاصل کی، جنہیں کسی نے نشانہ نہیں بنایا۔ ان حملوں کی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے بھی مذمت کی ہے، اور وارننگ دی ہے کہ جان بوجھ کر طبی عملے کو نشانہ بنانا جنگی جرم ہے۔
طبی عملے کے لیے، یہ اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان کے صحت کے نظام کو تباہ کرنے کی کوششوں کا تازہ ترین ثبوت تھا، کیونکہ اس کی فوج ایران نواز حزب اللہ سے اپنے شمالی شہروں کے دفاع کے لیے دریائے لیطانی تک، لبنانی علاقے میں تقریباً 20 میل (30 کلومیٹر) تک، سیکورٹی کنٹرول بڑھا رہی ہے۔ جابر نے کہا، 'انہیں جنگجوؤں کو نشانہ بنانا چاہیے، جہاں جنگ ہو رہی ہے، سرحد پر۔' 'میڈیکل اسٹاف اور شہریوں کو کیوں نشانہ بنایا جائے؟ تاکہ زندگی ناقابل برداشت ہو جائے اور لوگ حزب اللہ سے کہیں کہ وہ ہتھیار ڈال دے؟'
لبنانی وزارت صحت نے مارچ 2024 کو اسرائیل کی طرف سے حزب اللہ کے میزائل حملوں کے رد عمل میں لبنان میں بمباری اور زمینی حملے کے آغاز کے بعد سے کم از کم 100 طبی کارکنوں کی ہلاکت کا ریکارڈ کیا ہے۔ 'یہ جنگ باقی تمام جنگوں سے مختلف ہے،' نبطیہ ایمرجنسی سروسز کے چیف پیرامیڈک محمد سلیمان نے کہا۔ ان کے اپنے 16 سالہ بیٹے، جو بچپن سے مشنوں میں مدد کرتے تھے، 24 مارچ کو اسرائیل کے ایک حملے میں اپنے ایک ساتھی پیرامیڈک کے ساتھ مارے گئے۔ 'مجھے ہمیشہ اپنی پریشانیاں تھیں، لیکن مجھے یقین تھا کہ ایک غیر جانبدار تنظیم کے طور پر، جو سیاست سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، ہم محفوظ رہیں گے،' انہوں نے کہا۔
حزب اللہ، اپنی مسلح شاخ کے علاوہ، لبنان کی سب سے طاقتور سیاسی جماعتوں میں سے ایک ہے اور اسپتالوں اور اسکولوں سمیت سول اداروں کا ایک وسیع نیٹ ورک چلاتی ہے
