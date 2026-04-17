لبنان میں جنگ بندی، صدر زرداری اور وزیراعظم شریف کا خیرمقدم، امریکی صدر ٹرمپ کی سفارتی کوششوں کو سراہا گیا

صدر آصف زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے لبنان میں جنگ بندی کے اعلان کا خیرمقدم کرتے ہوئے اسے خطے میں امن و استحکام کی جانب اہم قدم قرار دیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سفارتی کوششوں کو سراہا اور لبنان کی خودمختاری کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔
پاکستان کے صدر آصف زرداری نے لبنان میں جنگ بندی کے اعلان پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اسے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن و سکون کی بحالی کی جانب ایک مثبت پیش رفت قرار دیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں صدر مملکت نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان خطے کے استحکام کو بہت اہمیت دیتا ہے اور اس کے نزدیک پائیدار امن صرف مذاکرات، خود مختاری کے باہمی احترام اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے جنگ بندی کو دیرپا امن کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔ صدر زرداری نے لبنان کی خود
مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ایشیا میں دیرپا امن کا انحصار تنازعات کی بنیادی وجوہات کے خاتمے پر ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان خطے میں کشیدگی میں کمی اور منصفانہ، دیرپا اور جامع امن کے فروغ کے لیے ہر نیک نیتی پر مبنی کوشش کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان دو ہفتے کی جنگ بندی کے وسیع تر مفاد میں لبنان میں بھی تحمل شامل تھا، جس کی اسرائیل کی جانب سے خلاف ورزی کی گئی۔ صدر مملکت نے خبردار کیا کہ اس اقدام سے کسی بھی انحراف کے نتیجے میں کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اس نازک مرحلے پر تمام فریقین سے تحمل اور ذمہ دارانہ طرز عمل کی توقع ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں کی جانے والی دانشمندانہ سفارتی کوششوں کے نتیجے میں لبنان میں جنگ بندی ممکن ہوئی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ جنگ بندی لبنان میں پائیدار امن کی راہ ہموار کرے گی۔ شہباز شریف نے لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا اور خطے میں دیرپا امن کے لیے جاری تمام کوششوں کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔
لبنان جنگ بندی صدر آصف زرداری وزیراعظم شہباز شریف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خطے میں امن