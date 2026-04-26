لبنان اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کی خلاف ورزیوں کا تبادلہ الزام

اسرائیل اور حزب اللہ نے ایک دوسرے پر لبنان میں سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے، وزیراعظم نیتنیاہو نے ایران کے حمایت یافتہ ملیشیا کو نشانہ بنانے کی تصدیق کی ہے۔
لبنان اور اسرائیل کے درمیان وقفہ نسبتاً کمزور ہے اور دونوں جانب سے ایک دوسرے پر اس کی خلاف ورزی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ وزیراعظم بنجمن نیتنیاہو نے کہا کہ فوج ایران کے حمایت یافتہ ملیشیا کو 'بڑے جوش' سے نشانہ بنا رہی ہے جبکہ دونوں فریقوں نے نئے حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ الزامات اس وقت سامنے آئے ہیں جب دونوں دشمنوں نے جنوبی لبنان میں تازہ حملوں کا اعلان کیا ہے، جہاں خبر رساں ادارے اے ایف پی کے نمائندوں نے بتایا کہ اسرائیل ی انتباہ اور حملوں کے بعد رہائشی شمال کی طرف بھاگ رہے ہیں، جبکہ اسرائیل کی فوج نے ایک فوجی کے شہید ہونے کی اطلاع دی۔ تہران کی حمایت یافتہ حزب اللہ نے 2 مارچ کو ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی کی امریکی- اسرائیل ی حملوں میں موت کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر راکٹ فائر کر کے مشرق وسطیٰ کی جنگ میں لبنان کو شامل کر لیا، جس کے جواب میں اسرائیل نے حملے اور زمینی حملہ کیا۔ لیکن دونوں فریقوں کی جانب سے اس بات کے دعوے کہ انہوں نے اس ماہ کے اوائل میں متفقہ 10 روزہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جمعرات کو اس کی مدت تین ہفتوں تک بڑھانے کے اعلان کے بعد بھی جاری ہیں۔ نیتنیاہو نے اپنی ہفتہ وار کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ' حزب اللہ کی خلاف ورزیاں، عملی طور پر سیز فائر کو ختم کر رہی ہیں۔' ہم امریکہ اور بالواضح طور پر لبنان کے ساتھ طے شدہ انتظامات کے مطابق سخت کارروائی کر رہے ہیں۔ حزب اللہ نے اتوار کو کئی بیانات جاری کیے جن میں کہا گیا کہ اس کے جنگجوؤں نے اسرائیل ی فوج اور اڈوں پر نشانہ بنایا تاکہ اسرائیل ی سیز فائر کی خلاف ورزیوں اور لبنان ی دیہاتوں پر حملوں کا جواب دیا جا سکے، اور انہوں نے حملوں کو جاری رکھنے کا عہد کیا۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ 'دشمن کی سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزیاں...
اور سب سے بڑھ کر لبنانی علاقے پر اس کا قبضہ اور اس کی خودمختاری کی خلاف ورزی کا جواب دیا جائے گا اور...
اپنی سرزمین اور عوام کی حفاظت کے لیے مزاحمت کی جائے گی۔' اسرائیل کی فوج نے اتوار کی شام بتایا کہ اس کا ایک فوجی جنوبی لبنان میں 'لڑائی کے دوران' شہید ہو گیا اور چھ زخمی ہوئے، جن میں سے چار کی حالت تشویشناک ہے۔ اس سے قبل، اسرائیلی فوج نے جنوب لبنان کے سات دیہاتوں کے رہائشیوں کے لیے انخلا کے احکامات جاری کیے تھے، اور اس نے 'حزب اللہ کی خلاف ورزیوں' کے بعد 'حتمی کارروائی' کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے فوراً بعد، اسرائیلی جنگی طیاروں نے 'کفر تبنت' میں ایک حملہ کیا - جن دیہاتوں میں سے ایک ہے - جس کے نتیجے میں جانی نقصان ہوا۔ لبنان کی نیشنل نیوز ایجنسی کے مطابق، زوتر الشرقیہ، ایک اور نشان زد دیہات پر اسرائیلی حملے میں ایک مسجد اور ایک اور مذہبی عمارت تباہ ہو گئی۔ ایجنسی کے مطابق، کئی سرحدی دیہاتوں میں بھی گولہ باری کی اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب، اے ایف پی کے نمائندوں نے اسرائیلی حملوں کے بعد نباتیہ الفوقا اور کئی دیگر مقامات پر دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دیکھے۔ اسرائیلی فوج نے اتوار کے آپریشنز میں کہا کہ اس نے 'راکٹ لانچ کرنے والے دہشت گرد سیلز اور ہتھیاروں کے ذخیرے' پر حملہ کیا۔ اس سے قبل اس نے حزب اللہ کے زیر استعمال 'فارورڈ ڈیفنس لائن' - cosiddہ پیلی لکیر کے شمال میں 'دہشت گردوں اور فوجی انفراسٹرکٹر سائٹوں کو نشانہ بنانے کے لیے آرٹلری اور فضائی حملے' کیے تھے۔ نیتنیاہو کے ریمارکس کے فوراً بعد، فوج نے کہا کہ اس نے اسرائیلی علاقے کی طرف جانے والے تین ڈرونوں کو مار گرایا۔ سیز فائر کی شرائط کے تحت، جو حال ہی میں بڑھائی گئی ہے، اسرائیل کو 'منصوبہ بند، فوری یا جاری حملوں' کا جواب دینے کا حق حاصل ہے اور وہ تقریباً روزانہ جنوب لبنان میں اہداف پر حملہ کر رہا ہے۔ نیتنیاہو نے کہا کہ 'اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف حملوں کا جواب دینے کی آزادی ہے...
بلکہ فوری خطرات اور یہاں تک کہ ابھرتے ہوئے خطرات کو روکنے کی آزادی بھی ہے۔' لبنان کے صحت मंत्रालय نے 2 مارچ کو جنگ کے آغاز کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2,509 اور زخمیوں کی تعداد 7,755 بتائی ہے۔ اقوام متحدہ کی یونفیل امن افواج نے جنوبی لبنان میں گزشتہ ماہ دھماکے میں زخمی ہونے والے انڈونیشیائی امن محافظ کی موت پر بیروت میں ایک یادگاری تقریب منعقد کی۔ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے اور دونوں فریقوں کے درمیان مزید تصادم کا خطرہ موجود ہے۔ عالمی برادری کو فوری طور پر مداخلت کر کے جنگ بندی کروانے اور امن قائم کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہییں۔ اس بحران کا حل صرف مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے
