لبنان اور اسرائیل میں 10 روزہ جنگ بندی کا آغاز، بیروت میں جشن

لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ اس پیش رفت کے بعد بیروت میں شہریوں نے سڑکوں پر نکل کر خوشی کا اظہار کیا اور امن کی بحالی کے لیے دعائیں کیں۔ ایران نے اسے حزب اللہ کی کامیابی قرار دیا ہے جبکہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر معاہدے کی پاسداری کی گئی تو خطے میں کشیدگی کم ہو سکتی ہے۔
لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے جس کے بعد لبنان کے دارالحکومت بیروت میں شہریوں نے سڑکوں پر نکل کر خوشی کا اظہار کیا اور امن کی بحالی کے لیے دعائیں کیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق جنگ بندی کے نفاذ کے ساتھ ہی بیروت کے مختلف علاقوں میں لوگوں کی بڑی تعداد گھروں سے باہر نکل آئی، جہاں انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور مٹھائیاں تقسیم کیں۔ جشن کا سماں تھا اور بعض مقامات پر خوشی کے اظہار کے لیے ہوائی فائرنگ بھی کی گئی۔ شہریوں نے اس موقع پر پُر امن ماحول کی
بحالی کی امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ جنگ بندی انہیں سکون کی سانس لینے کا موقع فراہم کرے گی۔ دوسری جانب ایران کے دارالحکومت تہران میں بھی اس پیش رفت پر بھرپور ردعمل سامنے آیا، جہاں فضا حزب اللہ کے حق میں نعروں سے گونج اٹھی۔ ایران کی پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قاآنی نے اپنے بیان میں اس جنگ بندی کو حزب اللہ کی کامیابی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ لبنان اور خطے کے عوام بخوبی جانتے ہیں کہ اس جنگ میں حقیقی کامیابی حزب اللہ کی ہوئی ہے۔ قاآنی نے مزید کہا کہ یہ جنگ بندی لبنان کی مزاحمت اور ایران کی جانب سے جاری حمایت کا براہ راست نتیجہ ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ کامیابی صرف فوجی نہیں بلکہ ایک سیاسی فتح بھی ہے جس سے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال میں اہم کردار ادا ہوگا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگرچہ یہ جنگ بندی ایک عبوری نوعیت کی ہے، تاہم اس سے خطے میں موجود گہری کشیدگی میں نمایاں کمی آسکتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر دونوں فریق اس معاہدے کی مکمل پاسداری کریں تو مستقبل میں مستقل امن کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تاہم، انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اس معاہدے کی کامیابی کا دارومدار دونوں ممالک کے سیاسی ارادوں اور علاقائی طاقتوں کے کردار پر منحصر ہوگا۔ بین الاقوامی مبصرین نے اس جنگ بندی کو ایک مثبت قدم قرار دیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ یہ علاقائی استحکام کی جانب ایک اہم پیش رفت ثابت ہوگی۔ اس جنگ بندی کے اثرات کا تجزیہ کرتے ہوئے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ خطے میں سفارتی کوششوں کو مزید تیز کرنے کا موقع فراہم کرے گی، جس سے طویل مدتی امن کے حصول کی راہیں ہموار ہو سکیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کے اعلان پر ردعمل دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ معاہدہ ان کی حکومت کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ تاہم، ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کو اپنی 'اسرائیل فرسٹ' پالیسی کو ترک کرتے ہوئے معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے۔ یہ بیان ان خدشات کو ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ کا کردار اس امن معاہدے میں کس حد تک شفاف اور غیر جانبدارانہ ہوگا۔
جنگ بندی لبنان اسرائیل بیروت امن خطہ ایران حزب اللہ
