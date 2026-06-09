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لبناły صدر جوزف عون: خطے میں استحکام صرف مذاکرات سے ممکن ہے

بین الاقوامی خبریں News

لبناły صدر جوزف عون: خطے میں استحکام صرف مذاکرات سے ممکن ہے
لبناناسرائیلجوزف عون
📆09/06/2026 3:14 am
📰ExpressNewsPK
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لبنان کے صدر جوزف عون نے اسرائیل کے ساتھ的价格کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے فوجی کارروائیاں کو المستقل امن فراہم کرنے میں ناکام قرار دیا اور واشنگٹن کی ثالثی کے تحت جاری مکالموں کی حمایت کی ہے۔

لبنان کے صدر جوزف عون نے اسرائیل کے ساتھ جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں دیرپا استحکام صرف بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے طاقت کا استعمال مستقل امن کی ضمانت نہیں بن سکتا۔ ایک امریکی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں لبنان ی صدر جوزف عون نے اسرائیل ی قیادت اور عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر دونوں فریق سنجیدگی سے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا۔ لبنان ی صدر نے زور دیا کہ فوجی کارروائیاں ماضی میں بھی پائیدار سلامتی فراہم نہیں کر سکیں اور آئندہ بھی یہ راستہ خطے کے عوام کو امن نہیں دے سکتا۔ واشنگٹن کی ثالثی میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان رابطے اور مذاکرات کا عمل جاری ہے جس کا مقصد مکمل جنگ بندی اور سرحدی کشیدگی کے مستقل خاتمے کے لیے قابلِ قبول حل تلاش کرنا ہے۔ لبنان ی صدر کے مطابق زیرِ غور فریم ورک مکمل امن معاہدے کے بجائے عدم جارحیت کی بنیاد پر استوار ہوگا جو مستقبل میں وسیع تر امن عمل کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان اپنی سفارتی حکمت عملی میں 2002 کی عرب امن تجویز کو بنیادی حوالہ سمجھتا ہے جس میں فلسطینی ریاست کے قیام اور مقبوضہ علاقوں سے اسرائیل ی انخلا کے بدلے عرب ممالک اور اسرائیل کے تعلقات معمول پر لانے کی بات کی گئی تھی.

لبنان کے صدر جوزف عون نے اسرائیل کے ساتھ جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں دیرپا استحکام صرف بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے طاقت کا استعمال مستقل امن کی ضمانت نہیں بن سکتا۔ ایک امریکی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں لبنانی صدر جوزف عون نے اسرائیلی قیادت اور عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر دونوں فریق سنجیدگی سے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا۔ لبنانی صدر نے زور دیا کہ فوجی کارروائیاں ماضی میں بھی پائیدار سلامتی فراہم نہیں کر سکیں اور آئندہ بھی یہ راستہ خطے کے عوام کو امن نہیں دے سکتا۔ واشنگٹن کی ثالثی میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان رابطے اور مذاکرات کا عمل جاری ہے جس کا مقصد مکمل جنگ بندی اور سرحدی کشیدگی کے مستقل خاتمے کے لیے قابلِ قبول حل تلاش کرنا ہے۔ لبنانی صدر کے مطابق زیرِ غور فریم ورک مکمل امن معاہدے کے بجائے عدم جارحیت کی بنیاد پر استوار ہوگا جو مستقبل میں وسیع تر امن عمل کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان اپنی سفارتی حکمت عملی میں 2002 کی عرب امن تجویز کو بنیادی حوالہ سمجھتا ہے جس میں فلسطینی ریاست کے قیام اور مقبوضہ علاقوں سے اسرائیلی انخلا کے بدلے عرب ممالک اور اسرائیل کے تعلقات معمول پر لانے کی بات کی گئی تھی

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لبنان اسرائیل جوزف عون مذاکرات کشمیر

 

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