لبنان میں جنگ بندی کے اعلان کے باوجود اسرائیلی حملے جاری

امریکی ثالثی میں نئی جنگ بندی کے اعلان کے باوجود اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان پر حملے جاری رکھے، جبکہ حزب اللہ نے اس معاہدے کو مسترد کر دیا ہے۔
اسرائیل کی مہلک حملے لبنان میں جاری ہیں، اس کے باوجود کہ امریکہ کی ثالثی میں لبنان ی اور اسرائیل ی عہدیداروں کے درمیان واشنگٹن میں ایک نئی جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے۔ بیروت سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق، اسرائیل ی فوج نے جنوبی لبنان کے کچھ علاقوں سے انخلاء کر لیا ہے، لیکن لبنان ی حزب اللہ اور اسرائیل ی افواج کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق، 2 مارچ سے اب تک اسرائیل ی حملوں میں کم از کم 3,526 افراد ہلاک اور 10,733 زخمی ہو چکے ہیں۔ نئی جنگ بندی کے اعلان کے چند گھنٹوں بعد ہی اسرائیل ی فضائی حملے دوبارہ شروع ہو گئے، جس سے معاہدے پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ امریکی ثالثی میں طے پانے والے اس معاہدے میں حزب اللہ سے حملے روکنے اور سرحدی علاقوں سے انخلاء کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ اسرائیل اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ بیروت کے شہریوں نے بار بار ناکام جنگ بندی وں کے بعد امید اور شکوک کا اظہار کیا ہے۔ پہلی بار ہفتوں میں، لبنان ی فوج کے یونٹس جنوبی گاؤں دبین میں داخل ہوئے جب اسرائیل ی افواج نے وہاں سے انخلاء کیا۔ یہ تعیناتی اس وقت ہوئی جب لبنان حکومت جامع جنگ بندی کے معاہدے پر زور دے رہی ہے، حالانکہ ابھی تک کوئی معاہدہ طے نہیں پایا۔ حزب اللہ نے پورے فریم ورک کو مسترد کر دیا ہے۔ سیکرٹری جنرل نعیم قاسم نے مذاکرات کو ذلت آمیز قرار دیا اور امریکہ اور اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ سیاسی طور پر وہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو فوجی طور پر حاصل نہیں کر سکے۔ لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے مذاکرات کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ سفارت کاری لبنان کے لیے سب سے کم لاگت کا اختیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو بھی اس معاہدے کو مسترد کرے گا وہ ذمہ دار ہو گا۔ سفارت کاری کے باوجود جنگ جاری ہے۔ اسرائیل ی فضائی حملے اور توپ خانے نے جنوبی لبنان کے قصبوں کو نشانہ بنایا، جس سے تباہی اور بے گھری میں اضافہ ہوا۔ اسرائیل ی فوج نے بتایا کہ گزشتہ چار دنوں میں جنوبی لبنان میں لڑائی کے دوران 63 افسران اور سپاہی زخمی ہوئے۔ مذاکرات جنگ بندی کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا لبنان میدان جنگ کی حقیقتوں سے پہلے کوئی نیا سیاسی اور سیکیورٹی فارمولا حاصل کر سکتا ہے۔ اسرائیل ی افواج نے جنوبی لبنان کے تاریخی علاقے ٹائر پر فضائی اور زمینی حملے جاری رکھے۔ لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی کے مطابق، اسرائیل ی جنگی طیاروں نے ٹائر میں جبل عامل ہسپتال کے قریب چار میزائل داغے۔ یہ حملے اس وقت ہوئے جب کچھ دن پہلے ہسپتال کے قریب ایک اور حملے میں چار افراد ہلاک اور ہسپتال کی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ اسی دوران ٹائر ضلع کے قصبے دیر عمس میں توپ خانے کی گولہ باری کی گئی۔ لبنان ی مسلح گروپ حزب اللہ نے جمعرات کو کہا کہ اس کے جنگجوؤں نے لبنان ی سرزمین پر اسرائیل ی افواج پر کئی حملے کیے۔ ایک بیان کے مطابق، حزب اللہ کے جنگجوؤں نے متعدد اسرائیل ی فوجی پوزیشنوں کو نشانہ بنایا، خاص طور پر جنوبی لبنان ی قصبوں یحمر الشقیف، رشاف، القنطرہ اور خیام میں فوجیوں اور گاڑیوں کے اجتماعات پر توجہ مرکوز کی۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل ی فوجیوں کے ایک اجتماع کو راکٹ بیراج اور ڈرون حملوں سے بار بار نشانہ بنایا گیا۔ لبنان کے تاریخی قلعہ بوفور کے آس پاس کا علاقہ ایک اہم محاذ بن گیا، جہاں حزب اللہ نے اسرائیل ی کمانڈ پوسٹوں اور فوجیوں کے اجتماعات پر توپ خانے کے گولے، بڑے راکٹ بیراج اور ڈرون حملوں کا دعویٰ کیا، ساتھ ہی کئی اسرائیل ی مرکوا ٹینکوں کو بھی تباہ کیا.
اسرائیل کی مہلک حملے لبنان میں جاری ہیں، اس کے باوجود کہ امریکہ کی ثالثی میں لبنانی اور اسرائیلی عہدیداروں کے درمیان واشنگٹن میں ایک نئی جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے۔ بیروت سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق، اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے کچھ علاقوں سے انخلاء کر لیا ہے، لیکن لبنانی حزب اللہ اور اسرائیلی افواج کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق، 2 مارچ سے اب تک اسرائیلی حملوں میں کم از کم 3,526 افراد ہلاک اور 10,733 زخمی ہو چکے ہیں۔ نئی جنگ بندی کے اعلان کے چند گھنٹوں بعد ہی اسرائیلی فضائی حملے دوبارہ شروع ہو گئے، جس سے معاہدے پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ امریکی ثالثی میں طے پانے والے اس معاہدے میں حزب اللہ سے حملے روکنے اور سرحدی علاقوں سے انخلاء کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ اسرائیل اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ بیروت کے شہریوں نے بار بار ناکام جنگ بندیوں کے بعد امید اور شکوک کا اظہار کیا ہے۔ پہلی بار ہفتوں میں، لبنانی فوج کے یونٹس جنوبی گاؤں دبین میں داخل ہوئے جب اسرائیلی افواج نے وہاں سے انخلاء کیا۔ یہ تعیناتی اس وقت ہوئی جب لبنان حکومت جامع جنگ بندی کے معاہدے پر زور دے رہی ہے، حالانکہ ابھی تک کوئی معاہدہ طے نہیں پایا۔ حزب اللہ نے پورے فریم ورک کو مسترد کر دیا ہے۔ سیکرٹری جنرل نعیم قاسم نے مذاکرات کو ذلت آمیز قرار دیا اور امریکہ اور اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ سیاسی طور پر وہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو فوجی طور پر حاصل نہیں کر سکے۔ لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے مذاکرات کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ سفارت کاری لبنان کے لیے سب سے کم لاگت کا اختیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو بھی اس معاہدے کو مسترد کرے گا وہ ذمہ دار ہو گا۔ سفارت کاری کے باوجود جنگ جاری ہے۔ اسرائیلی فضائی حملے اور توپ خانے نے جنوبی لبنان کے قصبوں کو نشانہ بنایا، جس سے تباہی اور بے گھری میں اضافہ ہوا۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ گزشتہ چار دنوں میں جنوبی لبنان میں لڑائی کے دوران 63 افسران اور سپاہی زخمی ہوئے۔ مذاکرات جنگ بندی کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا لبنان میدان جنگ کی حقیقتوں سے پہلے کوئی نیا سیاسی اور سیکیورٹی فارمولا حاصل کر سکتا ہے۔ اسرائیلی افواج نے جنوبی لبنان کے تاریخی علاقے ٹائر پر فضائی اور زمینی حملے جاری رکھے۔ لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی کے مطابق، اسرائیلی جنگی طیاروں نے ٹائر میں جبل عامل ہسپتال کے قریب چار میزائل داغے۔ یہ حملے اس وقت ہوئے جب کچھ دن پہلے ہسپتال کے قریب ایک اور حملے میں چار افراد ہلاک اور ہسپتال کی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ اسی دوران ٹائر ضلع کے قصبے دیر عمس میں توپ خانے کی گولہ باری کی گئی۔ لبنانی مسلح گروپ حزب اللہ نے جمعرات کو کہا کہ اس کے جنگجوؤں نے لبنانی سرزمین پر اسرائیلی افواج پر کئی حملے کیے۔ ایک بیان کے مطابق، حزب اللہ کے جنگجوؤں نے متعدد اسرائیلی فوجی پوزیشنوں کو نشانہ بنایا، خاص طور پر جنوبی لبنانی قصبوں یحمر الشقیف، رشاف، القنطرہ اور خیام میں فوجیوں اور گاڑیوں کے اجتماعات پر توجہ مرکوز کی۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوجیوں کے ایک اجتماع کو راکٹ بیراج اور ڈرون حملوں سے بار بار نشانہ بنایا گیا۔ لبنان کے تاریخی قلعہ بوفور کے آس پاس کا علاقہ ایک اہم محاذ بن گیا، جہاں حزب اللہ نے اسرائیلی کمانڈ پوسٹوں اور فوجیوں کے اجتماعات پر توپ خانے کے گولے، بڑے راکٹ بیراج اور ڈرون حملوں کا دعویٰ کیا، ساتھ ہی کئی اسرائیلی مرکوا ٹینکوں کو بھی تباہ کیا
لبنان اسرائیل جنگ بندی حزب اللہ امریکی ثالثی