لبنان کے رہنماؤں نے ایران سے مداخلت روکنے کی سخت اپیل کی، اسرائیل‑حزبِ اللہ کے درمیان جنگِ تازہ ترین

جمعہ کے روز لبنان کے سیاسی رہنماؤں نے ایران سے اپنے ملک کے داخلی امور میں مداخلت بند کرنے کی واضح درخواست کی۔ اسی دن اسرائیل اور ایران کی حمایت یافتہ حزبِ اللہ کے درمیان بڑھتے ہوئے بمباریاں اور زمینی جھڑپیں جاری رہیں، جبکہ نئی صلح معاہدے کو حزبِ اللہ نے مسترد کر دیا۔
لبنان کے سربراہان نے جمعہ کے روز ایران سے واضح اور سخت اپیل کی کہ وہ ملک کے داخلی معاملات میں مداخلت روک دے۔ اس کال کے پس منظر میں اسرائیل اور ایران کی حمایت یافتہ حزبِ اللہ کے درمیان جاری شدید جھڑپ شامل ہے۔ اس ہفتے بیروت میں اعلان شدہ نیا امن معاہدہ حزبِ اللہ نے سختی سے مسترد کر دیا، جبکہ اسرائیل نے ایک ہی دن میں چالیس سے زائد مقامات پر فضائی حملے کیے۔ اس کے ساتھ ہی حزبِ اللہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے جنوبی لبنان میں موجود اسرائیل ی فوجوں پر نئی سرکشی کی ہے۔ دو ماہ قبل ۲ مارچ کو حزبِ اللہ نے فوجی حملہ کے ذریعے اسرائیل پر انتقام کا اعلان کیا تھا، جس کا پیش خیمہ ایران کے سپریم لیڈر کی ۲۸ فروری کی ہلاکت تھا۔ ایران ، جو امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر مصروف ہے، بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ لبنان میں جاری جنگ اور خلیج میں تصادم ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ لبنان ی وزیرِ اعظم نواف سلام نے ایک پریس کانفرنس میں ایران کے رہنماؤں سے صاف الفاظ میں مخاطب ہو کر کہا کہ "ہمارے جنوب پر رحم کریں، اسے اور اس کے عوام کو صرف سودے بازی کا ذریعہ نہ بنائیں"۔ صدر جوزف عون نے بھی سی این این کے ایک انٹرویو میں ایران کو واضح پیغام دیا: "یہ آپ کا ملک نہیں، یہ ہمارا ملک ہے۔ آپ کا کام ہمارے ملک میں مداخلت کرنا نہیں ہے"۔ ایک ہفتے پہلے واشنگٹن میں لبنان اور اسرائیل کے سفارتی نمائندوں نے ایک مشروط روداد پر اتفاق کیا تھا جس میں حزبِ اللہ کی ہر قسم کی فائرنگ کی مکمل روک پر زور دیا گیا تھا، لیکن اسرائیل ی حملوں کی روک تھام کا ذکر نہیں تھا۔ حزبِ اللہ نے اس معاہدے کو رد کرتے ہوئے مکمل جنگ بندی اور جنوب لبنان کی مکمل واپسی کا مطالبہ کیا۔ حزبِ اللہ کے عہدیدار نبے ہ بیری نے کہا کہ اگر لِتانی ندی کے جنوب میں تمام شرائط پوری ہو جائیں تو وہ اس خطے سے اپنی موجودگی ختم کردیں گے۔ اس تناؤ کے درمیان اسرائیل نے دو دہائیوں میں اپنی سب سے گہری فوجی مداخلت کا آغاز کیا اور نو گاؤں و بستیوں کے باشندوں کو خالی کرنے کی ہدایت دی۔ لبنان کی قومی خبری ایجنسی نے بتایا کہ متعدد دیہی علاقوں میں بڑے پیمانے پر بے گھر ہونے والے شہری ہیں اور اس کے بعد مزید فضائی حملے جاری ہیں۔ اسرائیل ی فوج نے شمالی سرحد پر سرفیس‑ٹو‑ایئر میسائل کے ردعمل میں ایئر راڈار پر سائرن کی آواز سنی، لیکن کوئی جانی نقصان یا املاک کا نقصان رپورٹ نہیں ہوا۔ تاہم طیر کے قریب ایک ہسپتال پر رات کے وقت ہونے والے حملے میں چار افراد ہلاک ہو گئے اور ہسپتال کو شدید نقصان پہنچا۔ ماحولیاتی کارکن مونا خلیل، جو سمندری کچھووں کے گھونسال علاقے کے قریب رہتی تھیں، کو بھی اس حملے میں شدید زخم آئے۔ اس کے علاوہ نبطیہ ضلع میں ایک حملے میں پانچ افراد سمیت ایک ایمیل افسر کی ہلاکت ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں یورپی یونین اور گیارہ ممالک کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان میں بڑھتی ہوئی تشدد کی شدت پر گہرا غم کا اظہار کیا.
لبنان کے سربراہان نے جمعہ کے روز ایران سے واضح اور سخت اپیل کی کہ وہ ملک کے داخلی معاملات میں مداخلت روک دے۔ اس کال کے پس منظر میں اسرائیل اور ایران کی حمایت یافتہ حزبِ اللہ کے درمیان جاری شدید جھڑپ شامل ہے۔ اس ہفتے بیروت میں اعلان شدہ نیا امن معاہدہ حزبِ اللہ نے سختی سے مسترد کر دیا، جبکہ اسرائیل نے ایک ہی دن میں چالیس سے زائد مقامات پر فضائی حملے کیے۔ اس کے ساتھ ہی حزبِ اللہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے جنوبی لبنان میں موجود اسرائیلی فوجوں پر نئی سرکشی کی ہے۔ دو ماہ قبل ۲ مارچ کو حزبِ اللہ نے فوجی حملہ کے ذریعے اسرائیل پر انتقام کا اعلان کیا تھا، جس کا پیش خیمہ ایران کے سپریم لیڈر کی ۲۸ فروری کی ہلاکت تھا۔ ایران، جو امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر مصروف ہے، بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ لبنان میں جاری جنگ اور خلیج میں تصادم ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ لبنانی وزیرِ اعظم نواف سلام نے ایک پریس کانفرنس میں ایران کے رہنماؤں سے صاف الفاظ میں مخاطب ہو کر کہا کہ "ہمارے جنوب پر رحم کریں، اسے اور اس کے عوام کو صرف سودے بازی کا ذریعہ نہ بنائیں"۔ صدر جوزف عون نے بھی سی این این کے ایک انٹرویو میں ایران کو واضح پیغام دیا: "یہ آپ کا ملک نہیں، یہ ہمارا ملک ہے۔ آپ کا کام ہمارے ملک میں مداخلت کرنا نہیں ہے"۔ ایک ہفتے پہلے واشنگٹن میں لبنان اور اسرائیل کے سفارتی نمائندوں نے ایک مشروط روداد پر اتفاق کیا تھا جس میں حزبِ اللہ کی ہر قسم کی فائرنگ کی مکمل روک پر زور دیا گیا تھا، لیکن اسرائیلی حملوں کی روک تھام کا ذکر نہیں تھا۔ حزبِ اللہ نے اس معاہدے کو رد کرتے ہوئے مکمل جنگ بندی اور جنوب لبنان کی مکمل واپسی کا مطالبہ کیا۔ حزبِ اللہ کے عہدیدار نبے ہ بیری نے کہا کہ اگر لِتانی ندی کے جنوب میں تمام شرائط پوری ہو جائیں تو وہ اس خطے سے اپنی موجودگی ختم کردیں گے۔ اس تناؤ کے درمیان اسرائیل نے دو دہائیوں میں اپنی سب سے گہری فوجی مداخلت کا آغاز کیا اور نو گاؤں و بستیوں کے باشندوں کو خالی کرنے کی ہدایت دی۔ لبنان کی قومی خبری ایجنسی نے بتایا کہ متعدد دیہی علاقوں میں بڑے پیمانے پر بے گھر ہونے والے شہری ہیں اور اس کے بعد مزید فضائی حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے شمالی سرحد پر سرفیس‑ٹو‑ایئر میسائل کے ردعمل میں ایئر راڈار پر سائرن کی آواز سنی، لیکن کوئی جانی نقصان یا املاک کا نقصان رپورٹ نہیں ہوا۔ تاہم طیر کے قریب ایک ہسپتال پر رات کے وقت ہونے والے حملے میں چار افراد ہلاک ہو گئے اور ہسپتال کو شدید نقصان پہنچا۔ ماحولیاتی کارکن مونا خلیل، جو سمندری کچھووں کے گھونسال علاقے کے قریب رہتی تھیں، کو بھی اس حملے میں شدید زخم آئے۔ اس کے علاوہ نبطیہ ضلع میں ایک حملے میں پانچ افراد سمیت ایک ایمیل افسر کی ہلاکت ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں یورپی یونین اور گیارہ ممالک کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان میں بڑھتی ہوئی تشدد کی شدت پر گہرا غم کا اظہار کیا
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