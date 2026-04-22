لبنان میں صہیونی فوج کی جنگ بندی کی خلاف ورزی، صحافی شہید، کشیدگی میں اضافہ

اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں ایک صحافی سمیت کم از کم پانچ افراد شہید ہوگئے۔ صہیونی فوج نے وادی بقاع میں ڈرون حملہ کیا اور حزب اللہ کے دو ارکان کو نشانہ بنایا۔ جنوبی لبنان میں شدید بمباری کے نتیجے میں متعدد رہائشی عمارتیں تباہ ہوگئیں۔
لبنان میں صہیونی فوج کی جانب سے حالیہ دنوں میں جنگ بندی کی بارہا خلاف ورزی کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں وہاں کشیدگی کی صورتحال پیدا ہوگئی ہے۔ تازہ ترین واقعات میں، اسرائیل ی فوج نے وادی بقاع میں ڈرون حملے کے ذریعے حزب اللہ کے دو ارکان کو شہید کردیا ہے۔ صہیونی فوج نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملہ خود حفاظتی کی غرض سے کیا گیا تھا۔ تاہم، اس حملے میں ایک لبنان ی صحافی ، امل خلیل بھی شہید ہوگئیں، جن کی لاش ایک تباہ شدہ عمارت کے ملبے سے نکالی گئی۔ امل خلیل ایک معروف صحافی تھیں اور انہوں نے کئی برسوں تک لبنان ی میڈیا میں خدمات سرانجام دیں تھیں۔ ان کی شہادت سے لبنان ی صحافی برادری میں گہرے صدمے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ جنوبی لبنان کے قصبے ال خیام اور اس کے گرد و کار کے علاقوں میں صہیونی فوج نے شدید اور منظم بمباری کی ہے۔ اس بمباری میں توپ خانے کا بھی استعمال کیا گیا، جس سے رہائشی عمارتیں زمین بوس ہوگئیں۔ عینی شاہدین کے مطابق، صہیونی فوج نے بلڈوزروں کے ذریعے مکانات کو مسمار کردیا اور مساجد کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس بمباری کے نتیجے میں علاقے میں وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ صہیونی فوج کی جانب سے ضلع طائر سمیت مختلف علاقوں میں سڑکوں اور بنیادی ڈھانچے کو بھی نشانہ بنایا جارہا ہے، جس سے شہری زندگی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ لوگوں کو ضروری اشیاء کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور طبی سہولیات بھی دستیاب نہیں ہیں۔ حزب اللہ نے صہیونی فوج کے اس حملے کا جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل ی فوج کی ایک گاڑی کو ڈرون حملے میں نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ یہ حملہ صہیونی فوج کی جارہی کارروائیوں کے جواب میں کیا گیا ہے۔ اس حملے میں اسرائیل ی فوج کے متعدد اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب، پاکستان نے خطے میں قیام امن کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے اور تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور جنگ بندی کی شرائط کا احترام کریں۔ ذرائع کے مطابق، پاکستان میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات 36 سے 72 گھنٹوں میں شروع ہوسکتے ہیں۔ یہ مذاکرات خطے میں کشیدگی کو کم کرنے اور امن و استحکام کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوسکتے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ سے ہی خطے میں امن اور استحکام کا حامی رہا ہے اور اس سلسلے میں اپنی تمام ممکنہ کوششیں جاری رکھے گا۔
