لبنان اسرائیل سرحد پر کشیدگی: جنگ بندی کے باوجود فریقین میں دوبارہ جھڑپیں

حزب اللہ اور اسرائیل نے دس دن سے جاری جنگ بندی کے دوران ایک دوسرے پر معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کرتے ہوئے دوبارہ حملوں کا تبادلہ کیا ہے جس سے خطے میں امن کی کوششیں متاثر ہوئی ہیں۔
لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان دس دن سے جاری جنگ بندی کے باوجود خطے میں کشیدگی کی نئی لہر دیکھی جا رہی ہے اور دونوں جانب سے ایک دوسرے پر معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔
حزب اللہ کی جانب سے منگل کے روز جاری ہونے والے ایک بیان میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ تنظیم کے جنگجوؤں نے شمالی اسرائیل کے ان مقامات کو راکٹوں اور ڈرونز سے نشانہ بنایا ہے جہاں سے مبینہ طور پر جنوبی لبنان کے دیہاتوں پر توپ خانے سے گولہ باری کی جا رہی تھی۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی لبنان کے دفاع اور عام شہریوں پر اسرائیلی حملوں اور ان کے گھروں کی مسماری کا جواب دینے کے لیے کی گئی ہے۔
دوسری جانب اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں اعتراف کیا کہ حزب اللہ کی جانب سے جنوبی لبنان میں تعینات ان کے فوجیوں کی طرف کئی راکٹ داغے گئے جس کے جواب میں اسرائیل نے لانچنگ پیڈ کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حکام نے مزید بتایا کہ شمالی اسرائیل کی دو بستیوں میں خطرے کے سائرن بجائے گئے کیونکہ لبنان سے بھیجے گئے ایک ڈرون کو سرحد پار کرنے سے قبل ہی مار گرایا گیا تھا۔
لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی این این اے نے بھی جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی توپ خانے کی گولہ باری کی تصدیق کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج سرحد کے قریب واقع دیہاتوں میں مکانات اور بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے جو کہ جنگ بندی کے معاہدے کی صریح خلاف ورزی سمجھی جا رہی ہے۔ پیر کے روز بھی ایک اسرائیلی ڈرون حملے میں چھ افراد زخمی ہوئے تھے جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔
واضح رہے کہ جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود اسرائیلی فوجی جنوبی لبنان میں تاحال موجود ہیں اور اپنی پوزیشنیں سنبھالے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے اتوار کے روز ایک سخت بیان میں کہا تھا کہ اگر ان کی فوج کو کوئی خطرہ لاحق ہوا تو وہ پوری طاقت کا استعمال کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ جنگ بندی کے شرائط کے تحت اسرائیل نے یہ حق محفوظ رکھا ہے کہ وہ کسی بھی منصوبہ بند، فوری یا جاری حملے کے جواب میں کارروائی کر سکتا ہے۔
اس تازہ ترین کشیدگی نے خطے میں قیامِ امن کی کوششوں کو شدید دھچکا پہنچایا ہے اور عالمی برادری تشویش کا شکار ہے کہ کہیں یہ معمولی جھڑپیں ایک بار پھر مکمل جنگ کا پیش خیمہ ثابت نہ ہوں۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جاری اس کشیدگی کی بنیادی وجہ سرحدی علاقوں میں فوجی سرگرمیاں اور ایک دوسرے پر اعتبار نہ کرنے کی فضا ہے جس نے دس دن پرانے معاہدے کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔
