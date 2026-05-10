لبنان میں ایک عراقی شہری کو جعلی سیکیورٹی اہلکار بن کر سرکاری افسران کو گمراہ کرنے اور جعلی دستاویزات استعمال کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔
لبنان کی فوج نے اتوار کے روز ایک حیران کن کارروائی کرتے ہوئے ایک عراق ی شہری کو گرفتار کیا ہے جس نے لبنان میں عراق ی سیکیورٹی اہلکار بن کر لوگوں کو دھوکہ دیا۔ یہ حالیہ مہینوں میں پکڑے جانے والے دوسرے بڑے دھوکے باز ہیں جنہوں نے اعلیٰ سطح کے افسران کو اپنی جھوٹی شناخت کے ذریعے گمراہ کیا۔ فوجی ذرائع کے مطابق اس شخص نے بڑی چالاکی سے لبنان ی سیکیورٹی اور انٹیلی جنس حکام کے ساتھ روابط قائم کیے اور انہیں یہ یقین دلایا کہ وہ بیروت میں عراق ی سفارت خانے میں ایک اہم عہدے پر فائز ہے۔ یہ واقعہ لبنان کے اداروں کی کمزوری اور وہاں کے نظام کی خامیوں کو واضح کرتا ہے جہاں فرقہ وارانہ بنیادوں پر طاقت کی تقسیم کا نظام رائج ہے اور غیر ملکی مداخلت کے ساتھ ساتھ ذاتی تعلقات اثر و رسوخ، دولت اور مراعات حاصل کرنے کا بنیادی ذریعہ بن چکے ہیں۔ لبنان ی فوج کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس عراق ی شہری کو لبنان ی سرزمین پر عراق ی سیکیورٹی اہلکار کے طور پر جعلی شناخت استعمال کرنے کے الزام میں ایک جامع نگرانی اور سیکیورٹی آپریشن کے بعد گرفتار کیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزم جعلی دستاویزات کا استعمال کر رہا تھا اور اس کے قبضے سے وہ فوجی وردی بھی برآمد ہوئی ہے جسے وہ اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ ایک گمنام فوجی ذریعے نے بتایا کہ یہ شخص ایک لبنان ی خاتون کا شوہر ہے اور اس نے بیروت میں ایک انٹیلی جنس افسر کے ساتھ گہرے تعلقات استوار کیے تھے۔ اس نے خود کو عراق ی حکومت کے انسداد دہشت گردی کے شعبے کا افسر اور عراق ی سفارت خانے کا سیکیورٹی اتاشے ظاہر کیا تھا۔ مبینہ طور پر اس لبنان ی انٹیلی جنس افسر نے اس شخص کو دیگر سیکیورٹی اور فوجی حکام سے ملوانے میں مدد فراہم کی جس سے اس کی جھوٹی ساکھ مزید مضبوط ہوئی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس شخص نے خود کو اعلیٰ سیکیورٹی افسر ظاہر کیا تھا وہ درحقیقت بیروت کے جنوبی مضافات میں ایئرپورٹ روڈ پر واقع ایک مشہور کیفے میں کام کرتا تھا۔ اس نے وہاں ویلے پارکنگ کے عملے کے طور پر کام شروع کیا تھا اور پھر آہستہ آہستہ اپنے جال میں لوگوں کو پھنسانا شروع کیا۔ ایک عدالتی اہلکار نے بتایا کہ ملزم سے سخت تفتیش کی جا رہی ہے اور اس کے لبنان ی فوج کے انٹیلی جنس برانچ اور کچھ دیگر سیکیورٹی اداروں کے افسران کے ساتھ گہرے روابط پائے گئے ہیں۔ وہ سیکیورٹی افسران کے ساتھ مختلف ریستورانوں، پارکوں اور دیگر عوامی مقامات پر ملاقاتیں کرتا تھا جہاں وہ انہیں جھوٹے وعدے کرتا تھا۔ اس نے کئی افسران سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے لیے عراق کے مقدس شہر کربلہ کے لیے عراق ی حکومت کے فنڈڈ مذہبی سیاحتی دوروں کا انتظام کرے گا جو کہ شیعہ مسلمانوں کے لیے ایک اہم زیارت گاہ ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب لبنان میں اس قسم کے اسکینڈلز سامنے آئے ہوں۔ پچھلے کئی مہینوں سے حکام ایک ایسے دھوکے باز کی تحقیقات کر رہے ہیں جس نے خود کو سعودی شہزادہ ظاہر کیا تھا اور ایک مذہبی شخصیت کی مدد سے کئی سیاستدانوں کو بلیک میل کیا تھا۔ اس اسکینڈل میں ایک سابق وزیر اعظم اور کئی دیگر سیاستدان، جن میں زیادہ تر سنی مسلمان تھے، ملوث پائے گئے جس نے ملک میں جڑ پکڑ چکی بدعنوانی اور کرپشن کو بے نقاب کیا۔ حالیہ کیس میں فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگرچہ ملزم اور اس سے ملنے والے لوگوں کی ابتدائی تفتیش میں ابھی تک کوئی خاص مقصد سامنے نہیں آیا ہے لیکن ملزم نے ملاقاتوں کے دوران عراق ی حکومت کی جانب سے مالی امداد فراہم کرنے کے جھوٹے وعدے کیے تھے۔ اس کیس کی سنگینی اس بات میں ہے کہ ایک عام کیفے ملازم نے لبنان ی انٹیلی جنس کے تربیت یافتہ افسران کو اپنی جعلی شناخت پر یقین دلانے میں کامیابی حاصل کی جو کہ ملک کے سیکیورٹی نظام پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے.
لبنان کی فوج نے اتوار کے روز ایک حیران کن کارروائی کرتے ہوئے ایک عراقی شہری کو گرفتار کیا ہے جس نے لبنان میں عراقی سیکیورٹی اہلکار بن کر لوگوں کو دھوکہ دیا۔ یہ حالیہ مہینوں میں پکڑے جانے والے دوسرے بڑے دھوکے باز ہیں جنہوں نے اعلیٰ سطح کے افسران کو اپنی جھوٹی شناخت کے ذریعے گمراہ کیا۔ فوجی ذرائع کے مطابق اس شخص نے بڑی چالاکی سے لبنانی سیکیورٹی اور انٹیلی جنس حکام کے ساتھ روابط قائم کیے اور انہیں یہ یقین دلایا کہ وہ بیروت میں عراقی سفارت خانے میں ایک اہم عہدے پر فائز ہے۔ یہ واقعہ لبنان کے اداروں کی کمزوری اور وہاں کے نظام کی خامیوں کو واضح کرتا ہے جہاں فرقہ وارانہ بنیادوں پر طاقت کی تقسیم کا نظام رائج ہے اور غیر ملکی مداخلت کے ساتھ ساتھ ذاتی تعلقات اثر و رسوخ، دولت اور مراعات حاصل کرنے کا بنیادی ذریعہ بن چکے ہیں۔ لبنانی فوج کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس عراقی شہری کو لبنانی سرزمین پر عراقی سیکیورٹی اہلکار کے طور پر جعلی شناخت استعمال کرنے کے الزام میں ایک جامع نگرانی اور سیکیورٹی آپریشن کے بعد گرفتار کیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزم جعلی دستاویزات کا استعمال کر رہا تھا اور اس کے قبضے سے وہ فوجی وردی بھی برآمد ہوئی ہے جسے وہ اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ ایک گمنام فوجی ذریعے نے بتایا کہ یہ شخص ایک لبنانی خاتون کا شوہر ہے اور اس نے بیروت میں ایک انٹیلی جنس افسر کے ساتھ گہرے تعلقات استوار کیے تھے۔ اس نے خود کو عراقی حکومت کے انسداد دہشت گردی کے شعبے کا افسر اور عراقی سفارت خانے کا سیکیورٹی اتاشے ظاہر کیا تھا۔ مبینہ طور پر اس لبنانی انٹیلی جنس افسر نے اس شخص کو دیگر سیکیورٹی اور فوجی حکام سے ملوانے میں مدد فراہم کی جس سے اس کی جھوٹی ساکھ مزید مضبوط ہوئی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس شخص نے خود کو اعلیٰ سیکیورٹی افسر ظاہر کیا تھا وہ درحقیقت بیروت کے جنوبی مضافات میں ایئرپورٹ روڈ پر واقع ایک مشہور کیفے میں کام کرتا تھا۔ اس نے وہاں ویلے پارکنگ کے عملے کے طور پر کام شروع کیا تھا اور پھر آہستہ آہستہ اپنے جال میں لوگوں کو پھنسانا شروع کیا۔ ایک عدالتی اہلکار نے بتایا کہ ملزم سے سخت تفتیش کی جا رہی ہے اور اس کے لبنانی فوج کے انٹیلی جنس برانچ اور کچھ دیگر سیکیورٹی اداروں کے افسران کے ساتھ گہرے روابط پائے گئے ہیں۔ وہ سیکیورٹی افسران کے ساتھ مختلف ریستورانوں، پارکوں اور دیگر عوامی مقامات پر ملاقاتیں کرتا تھا جہاں وہ انہیں جھوٹے وعدے کرتا تھا۔ اس نے کئی افسران سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے لیے عراق کے مقدس شہر کربلہ کے لیے عراقی حکومت کے فنڈڈ مذہبی سیاحتی دوروں کا انتظام کرے گا جو کہ شیعہ مسلمانوں کے لیے ایک اہم زیارت گاہ ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب لبنان میں اس قسم کے اسکینڈلز سامنے آئے ہوں۔ پچھلے کئی مہینوں سے حکام ایک ایسے دھوکے باز کی تحقیقات کر رہے ہیں جس نے خود کو سعودی شہزادہ ظاہر کیا تھا اور ایک مذہبی شخصیت کی مدد سے کئی سیاستدانوں کو بلیک میل کیا تھا۔ اس اسکینڈل میں ایک سابق وزیر اعظم اور کئی دیگر سیاستدان، جن میں زیادہ تر سنی مسلمان تھے، ملوث پائے گئے جس نے ملک میں جڑ پکڑ چکی بدعنوانی اور کرپشن کو بے نقاب کیا۔ حالیہ کیس میں فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگرچہ ملزم اور اس سے ملنے والے لوگوں کی ابتدائی تفتیش میں ابھی تک کوئی خاص مقصد سامنے نہیں آیا ہے لیکن ملزم نے ملاقاتوں کے دوران عراقی حکومت کی جانب سے مالی امداد فراہم کرنے کے جھوٹے وعدے کیے تھے۔ اس کیس کی سنگینی اس بات میں ہے کہ ایک عام کیفے ملازم نے لبنانی انٹیلی جنس کے تربیت یافتہ افسران کو اپنی جعلی شناخت پر یقین دلانے میں کامیابی حاصل کی جو کہ ملک کے سیکیورٹی نظام پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے
لبنان عراق جعلی شناخت سیکیورٹی کرپشن