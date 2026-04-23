لبنان میں صہیونی حملے میں شہید صحافی کی نماز جنازہ ادا کردی گئی

جنوبی لبنان میں صہیونی فوج کے حملے میں شہید ہونے والی صحافی امل خلیل کی نماز جنازہ ادا کردی گئی۔ جنازے میں صحافی برادری، حکام اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ صہیونی فوج پر صحافیوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے کے الزامات ہیں۔
لبنان میں صہیونی ریاست کی جانب سے حالیہ دنوں میں صحافی وں پر حملوں کی ایک اور دلخراش مثال سامنے آئی ہے، جہاں ایک صحافی امل خلیل شہید ہوگئیں۔ شہید امل خلیل کی نماز جنازہ آج ادا کی گئی، جس میں صحافی تنظیموں کے نمائندوں، سرکاری عہدیداروں اور عام شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ یہ جنازہ لبنان کے عوام کے لیے ایک گہرے صدمے اور احتجاج کا اظہار تھا۔ شہید صحافی کا تابوت لبنان ی پرچم میں لپیٹا گیا تھا اور اس پر ان کا نیلا ہیلمٹ اور پریس کی جیکٹ رکھی گئی تھی۔ جنازے کی پرجوش اور دکھی مناظر نے صہیونی جارحیت کے خلاف لبنان ی عوام کے جذبات کو عکاس کیا۔ جنازے کے راستے پر خواتین نے کھڑکیوں اور بالکونیوں سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں، جو شہید کے لیے خراج تحسین اور صہیونی مظالم کے خلاف احتجاج کا مظہر تھا۔ شرکاء نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھی تھیں، جو ان کے غم اور احتجاج کی علامت تھی۔ واقعے کی تفصیلات کے مطابق، صہیونی فوج نے امل خلیل کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جب وہ جنوبی لبنان میں ایک فضائی حملے کے بعد پناہ تلاش کر رہی تھیں۔ صہیونی فوج نے پہلے تو فضائی حملے میں علاقے کو نشانہ بنایا اور جب شہید امل خلیل زخمی حالت میں زمین پر گر گئیں تو صہیونی فوج نے دانستہ طور پر ان کی مدد کو پہنچنے والی ایمبولینس کو بھی نشانہ بنایا۔ اس کے نتیجے میں طبی امداد پہنچنے میں تاخیر ہوئی اور شہید امل خلیل جانبر نہ ہو سکیں۔ صہیونی فوج کی جانب سے ایمبولینس کو نشانہ بنانا جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے اور اس کی بین الاقوامی سطح پر مذمت کی جانی چاہیے۔ صہیونی ریاست کی جانب سے اس واقعہ کی تردید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ صحافی وں کو جان بوجھ کر نشانہ نہیں بنایا جاتا، تاہم اس معاملے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تاہم، یہ بیان حقائق سے دور ہے اور صہیونی فوج کے حالیہ رویے کو دیکھتے ہوئے اس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس کے اعدادوشمار کے مطابق، حالیہ جنگ کے دوران لبنان میں صہیونی فوج کے ہاتھوں کم از کم 8 صحافی جان سے گئے ہیں اور درجن سے زائد صحافی گرفتار کیے گئے ہیں۔ یہ اعدادوشمار صہیونی ریاست کی جانب سے صحافی وں کو دبانے اور حقیقت کو چھپانے کی کوششوں کا ثبوت ہیں۔ یہ واقعہ صحافی وں کی آزادی اور جنگ زدہ علاقوں میں ان کی حفاظت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ صہیونی ریاست کی جانب سے صحافی وں کو نشانہ بنانا صحافت کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے اور اس سے عوام کو حقائق تک رسائی حاصل کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ بین الاقوامی تنظیموں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو اس معاملے پر فوری نوٹس لینا چاہیے اور صہیونی ریاست پر صحافی وں کی حفاظت اور ان کے حقوق کی ضمانت دینے کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے۔ شہید امل خلیل کی شہادت لبنان کے عوام کے لیے ایک ناقابل فراموش سانحہ ہے اور صہیونی جارحیت کے خلاف لبنان ی عوام کے عزم کو مزید مضبوط کرے گا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صہیونی ریاست جنگی جرائم کرنے سے باز نہیں آرہی ہے اور اس کے خلاف عالمی سطح پر سخت اقدامات کیے جانے کی ضرورت ہے۔ اس سانحے نے ایک بار پھر صحافی وں کے لیے کام کرنے کے خطرات کو اجاگر کر دیا ہے، خاص طور پر تنازعہ زدہ علاقوں میں جہاں جان کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ شہید امل خلیل کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھا جائے گا اور ان کی شہادت کو صحافی وں کے حقوق کے لیے ایک تحریک کے طور پر استعمال کیا جائے گا.
لبنان اسرائیل صحافی شہید جنازہ حملہ جنگی جرائم