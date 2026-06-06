لبنانی آرمی چیف جنرل روڈولف حیقل پاکستان دورے پر روانہ ہوئے جہاں وہ پاکستانی مقابلہ فیلڈ مارشل آسیب منیر سے ملنے جارہے ہیں۔ یہ دورہ پاکستانی mediation کے تحت americano-iranske munaẓẓarat se related hai jo middle east mein war khatam karne ke liye hain. lubbnān ko is war mein hezbullah ke hamle se mubtila kar diya gaya, aur israeli jawab hamle se kai log murde hain. lebnani president ne kaha ke iran lebnon mein interference band kare. lebnon ki foj ko chotidar samjhauta tayar karnā hai lekin hezbullah ne ise na mannā.

لبنان ی آرمی کے چیف جنرل روڈولف حیقل paraplyomic پاکستان روانہ ہوئے، جہاں وہ اپنے مقابلے جنرل آسیب منیر سے ملنے جارہے ہیں، لبنان ی فوج نے بتایا، اور ایک ذرائع نے AFP کو بتایا کہ یہ دورہ وسیع ایران -امریکہ مذاکرات سے جڑا ہے۔ ایک بیانیے میں، فوج نے کہا کہ حیقل " لبنان سے اسلامی جمہوریہ پاکستان روانہ ہوئے، اپنے پاکستان ی مقابلے، فیلڈ مارشل سید آسیب منیر کی دعوت پر"۔ معاملے سے واقف ذرائع نے AFP کو بتایا کہ حیقل کا دورہ " پاکستان ی mediation سے مربوط ہے" američko-iranské issues کو حل کرنے کے لیے جو شام میں جنگ کا خاتمہ کرنے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ منیر سرکاری مذاکرات کار ہیں جو ambulant-e-shāmī guerra ko khatam karne ke liye amerika aur iran ke darmiyan munaẓẓarat kar rahay hain.

لبنان کو جنگ میں شامل کر دیا گیا جب حزب اللّہ نے 28 فروری کو americano-isrāīlī qatl-e-ʿālī-e-ʿālī-irān ke badale 2 مartyrs ko isrāīl par hamla kardiya. اسرائیل نے جواب میں hawaī hamle aur zameenī hamla jari kardiya jin se takriban 3600 log murde hain, aur حزب اللّہ ke sath aag ki baarish na rukti hai balke ek ongoing cease-fire ke baad bhi hoti rahi hai.

لبنانی صدر جوزفعون نے CNN ke sath interview mein kaha ke iran ko lebnon mein interference band karna chahiye, jo apne aap israel se direct baatcheet kar raha hai.

"yeh aapka mulk nahi hai, yeh humara mulk hai," unhonne kaha. "yeh aapka kaam nahi hai ke humare mulk mein interference karein.

" "woh lebnon ko apne amerika ke sath munaẓẓarat ke liye ek bargaining chip ki tarah istemal kar rahay hain. yeh na qabool hai," unhone zaida kardiya. lebnani foj ne pehle bhi shanbā ko bayaan kardiya ke teen sipahi israeli hamle se lebnon ke junūb mein muhālat kar diye gaye. is samjhauthe ke tahat hizbullah ko firing band karni hai, israeli border ke qareeb se withdraw karna hai, aur lebnon ki foj apne "pilot zones" mein exclusive control saabit karegi. lekin hizbullah ne is samjhauthe ko reject kardiya, poore israeli Caucasus ke istiʿmār talab kardiya





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