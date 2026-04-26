لبنان میں اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے شہریوں کی تعداد 2500 سے تجاوز

اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں لبنان میں شہید اور زخمی ہونے والے شہریوں کی تعداد میں اضافہ، جنگ بندی کے باوجود شہریوں کے انخلا کے احکامات اور دونوں فریقوں کے درمیان الزامات کا تبادلہ۔
لبنان میں دو مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں شہید ہونے والے شہریوں کی تعداد 2500 سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ زخمیوں کی تعداد 7 ہزار 700 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق یہ اعداد و شمار مسلسل بڑھ رہے ہیں اور انسانی المیے کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان کے علاقوں سے شہریوں کے انخلا کے احکامات جاری کر دیے ہیں، جس سے وہاں کے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ یہ احکامات ایسے وقت میں جاری کیے گئے ہیں جب حالیہ جنگ بندی میں تین ہفتوں کی توسیع کی گئی تھی۔ اسرائیلی فوج کا الزام ہے کہ حزب اللہ مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے، جس کے باعث انہیں لبنان کے انفرا اسٹرکچر کے خلاف سخت کارروائی کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ دوسری جانب، حزب اللہ بھی اسرائیل پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگا رہی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جنوبی لبنان کے علاقے طیبہ میں اسرائیلی فوج پر راکٹ حملہ کیا ہے۔ جنوبی لبنان کے جن علاقوں سے شہریوں کو انخلا کے احکامات دیے گئے ہیں، ان میں دریائے لیتانی کے شمال میں واقع علاقے شامل ہیں، جو لبنان کے دو اہم حصوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ ان علاقوں سے شہریوں کا انخلا لبنان کی معاشی اور سماجی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو نے حزب اللہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوج لبنان میں بھرپور کارروائی کر رہی ہے۔ انہوں نے گزشتہ روز فوج کو لبنان میں سخت کارروائیوں کا حکم دیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر بم باری نہیں کی جائے گی کیونکہ انہوں نے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ انہوں نے گزشتہ ہفتے دوبارہ اعلان کیا تھا کہ جنگ بندی میں مزید تین ہفتوں کی توسیع کی گئی ہے اور امید ظاہر کی تھی کہ اسرائیلی وزیراعظم اور لبنان کے صدر جوزف عون واشنگٹن میں اجلاس میں شریک ہوں گے۔ تاہم، ٹرمپ نے وفد کو مذاکرات کیلیے پاکستان جانے سے روک دیا اور دورے کی منسوخی کا اعلان کیا۔ یہ صورتحال خطے میں مزید کشیدگی پیدا کر سکتی ہے۔ لبنانی حکومت اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق تو ہو گیا تھا، لیکن حزب اللہ براہ راست فریق نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم کا دعویٰ ہے کہ ان کی فوج کی کارروائیاں امریکا کے ساتھ طے پائے گئے اصولوں کے مطابق ہیں، لیکن حزب اللہ کا موقف اس کے برعکس ہے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے الزامات کے تبادلے سے جنگ بندی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ خطے میں ایک بڑے بحران کو جنم دے سکتا ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر مداخلت کرے اور دونوں فریقوں کو جنگ بندی کو برقرار رکھنے اور مذاکرات کے ذریعے حل نکالنے کے لیے قائل کرے۔ شہریوں کی جانوں کی حفاظت اور انسانی المیے کو روکنا اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اس بحران کے حل کے لیے تمام متعلقہ فریقوں کو سنجیدگی سے کام لینا ہوگا
سونے کی قیمت میں حیرت انگیز کمیفی تولہ سونا 2500 اور فی اونس 50ڈالر سستا...;
Read more »
15 روز میں چائے پتی کی قیمت میں 500 روپے اضافہ - ایکسپریس اردو15 روز میں چائے پتی کی قیمت میں 500 روپے اضافہ - ExpressNews Tea
Read more »
عالمی مارکیٹ میں اضافہ، پاکستان میں سونے کی قیمت میں بڑی کمی - ایکسپریس اردوعالمی مارکیٹ میں اضافہ، پاکستان میں سونے کی قیمت میں بڑی کمی expressnews
Read more »
بنگلادیش: کوٹہ سسٹم کے خلاف جاری احتجاج میں ہلاکتوں کی تعداد 32 تک جاپہنچیمقامی میڈیا کے مطابق جھڑپوں میں 2500 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔
Read more »
حسن ابدال میں بابا گورونانک کے 555 ویں جنم دن کی تقریبات جاریبھارت سے 2500 سے زائد سکھ یاتری تقریبات میں شرکت کیلئے پاکستان آئے ہیں
Read more »
سب انسپکٹر کی ڈاکو کے ساتھ مل کر ڈکیتی کی واردات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئیپولیس نے تحقیقات کیلیے 8 کلومیٹر کے علاقے میں 2500 کیمروں کو چیک کیا
Read more »