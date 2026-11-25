لطیف کھوسہ کی بشری بی بی سے ملاقات: بینائی اور جیل کی چinta
پی ٹی آئی رہنما لطیف کھوسہ نے بانی چئیرمین سے ملاقات کی تفصیلات شیئر کیں۔ بشری بی بی کی شدید بینائی کی خرابی، قید میں رہنماؤں کی تشویش اور صوبائی مشاورت کے اہم فیصلے رپورٹ میں شامل ہیں۔
پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما لطیف کھوسہ نے بانی چئیرمین عمران خان اور ان کی اہلیہ بشری بی بی سے 13 ماہ بعد ہونے والی ملاقات کی اہم تفصیلات بیان کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ملاقات کے دوران بشری بی بی کی بینائی کی شدت سے متاثرہ حالت سامنے آئی، جس کی وجہ سے وہ اپنے چہروں کو واضح طور پر نہیں دیکھ پائیں۔ اس ملاقات میں پارٹی کی داخلی صورتحال، صوبائی امور اور جیل میں قید رہنماؤں کے تحفظ سے متعلق تفصیلی گفتگو ہوئی۔
بشری بی بی کی شدید بینائی کی خرابی
لطیف کھوسہ نے بتایا کہ بشری بی بی کی بینائی اتنی خراب ہو چکی ہے کہ جب انہوں نے اپنا چشمہ اتارا تو انہیں صرف کالا دھبہ نظر آرہا تھا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ انہیں عینک اتارنے کے بعد کے دیکھنے کے تجربے سے متعلق بتایا گیا کہ اب وہ صرف کالا دھبہ دیکھ رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگلی ملاقات میں یہ جائزہ لیا جائے گا کہ واقعے بیریک تبدیل کیا گیا ہے یا علاج کے حوالے سے کوئی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔Also readٹرمپ اور اینوڈیا کے سی ای او فینکس میں سیمی کন্ڈکٹر توسیع کی تقریب میں شرکت
پارلیمانی لیڈر سینٹ بیرسٹر علی ظفر نے اس بات کی تصدیق کی کہ بانی چئیرمین کی صحت کے حوالے سے سپریم کورٹ کے آرڈر پر مکمل عملدرآمد نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے مشاورت کی گئی اور پارٹی کو اس بات کا یقین ہے کہ بانی کی ہدایات کے مطابق پارلیمانی پارٹی کو صوبوں کے حوالے سے بات چیت کرنی چاہیے۔
جیل میں قید رہنماؤں کی علالت اور تشویش
لطیف کھوسہ نے واضح کیا کہ کوٹ لکھپت جیل کے اسیران، خاص طور پر یاسمین راشد اور دیگر رہنماؤں کی علالت کے حوالے سے بانی چئیرمین کو گہری تشویش تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی کو اخبارات اور ٹی وی کے ذریعے قید میں رہنماؤں کی صحت کی خرابی کا علم تھا، جن پر انہیں بہت فکر تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علیمہ خان اور دیگر بہنوں کی گرفتاری کے حوالے سے بھی بانی نے فکر کا اظہار کیا اور علیمہ خان کی رہائی کے لیے کچھ کرنے پر زور دیا۔
بانی چئیرمین کی اس حقیقت کو اجاگر کیا گیا کہ انہیں اپنی اپنی علالت سے زیادہ ملک اور کے پی کے حوالے سے فکر تھی۔ اس ملاقات میں پارلیمانی پارٹی کی رائے کو قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کے حوالے سے بھی شامل کیا گیا، جسے اگلی ملاقات میں بانی تک پہنچایا جائے گا۔
صوبائی مشاورت اور سیاسی حکمت عملی
پارٹی کے اعلیٰ سطحی اجلاس کے بعد لطیف کھوسہ نے بتایا کہ بانی چئیرمین کی ہدایت تھی کہ پارلیمانی پارٹی صوبوں کے حوالے سے بات چیت کرے۔ انہوں نے کہا کہ سات دن کا وقت دیا گیا تھا اور پارٹی لیڈرشپ نے اس دوران پانچ ہزار سے زائد صفحات پڑھے تاکہ وہ بانی تک واضح تجاویز پہنچا سکیں۔ اس کے تحت صوبائی رہنماؤں کی تجاویز جمع کی جائیں گی اور انہیں من و من بانی تک پہنچایا جائے گا۔
سینٹ بیرسٹر علی ظفر نے بتایا کہ منگل کی میٹنگ میں آج کے فیصلوں پر عملدرآمد اور تجاویز پر مزید بحث کی جائے گی۔ انہوں نے شاہ محمود قریشی کی بیل کی کارروائی میں تاخیر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 100 تاریخیں ہونے کے باوجود فیصلہ نہیں ہوا۔ پارٹی کی سطح پر حکومت کے معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز پر سخت تنقید کی گئی، جہاں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ حکومت کے پاس معیشت اور دہشت گردی پر قابو پانے کا کوئی واضح آئیڈیا نہیں ہے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics